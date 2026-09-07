Cande Molfese comparó a su pareja con un exnovio: ¿indirecta para Gastón Soffritti?

Cande Moldese relata su experiencia de embarazo. Describe un malestar físico reciente tras consumir un alimento y la respuesta de su pareja actual, que ofreció ayuda. Contrasta esta situación con un episodio previo de salud con una expareja, quien no brindó asistencia y sus seguidores lo relacionaron con Gastón Soffritti (Video: Instagram)

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Cande Molfese valoró el apoyo de su actual novio, Joaquín Laviaguerre, a partir de un malestar físico que atravesó durante el embarazo y que relató en un video de TikTok. La actriz contó que él se ofreció a comprarle un medicamento de inmediato, una actitud que contrastó con una experiencia dolorosa de una relación anterior.

El video se difundió luego de que la actriz compartiera las consecuencias de haber comido una lasaña que, según relató, le provocó acidez y dificultades digestivas. A partir de esa situación doméstica, habló de su dificultad para pedir ayuda, de una red de amigas madres y de la diferencia entre sentirse acompañada o atravesar sola una urgencia de salud.

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Cande explicó que el episodio comenzó al mediodía, tras el almuerzo. Dijo que el plato le parecía inofensivo y que incluso respondía a un antojo, pero advirtió mientras lo terminaba que podía resultarle pesado.

Molfese señaló que disfrutó la comida, aunque luego pensó que había cometido varios errores. Al regresar a su casa, se durmió una siesta de dos horas sin haber hecho la digestión y, más tarde, sufrió una acidez que definió como “muy fuerte”.

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Ante ese cuadro, su novio, Joaco, reaccionó sin demora y pidió el nombre del medicamento. Según contó la actriz, él le dijo: “Gorda, yo voy a comprártelo, así te sentís mejor”. La propuesta la sorprendió, pese a que reconoció que se trata de una conducta que debería resultar habitual cuando una persona atraviesa un problema de salud.

Cande Molfese al momento de anunciar su embarazo

Molfese explicó que tiene dificultades para pedir ayuda y que la disposición de su pareja la conmovió. Describió a su pareja como alguien que se levanta rápido, sale a buscar lo que hace falta y se ocupa de asistirla cuando ella lo necesita.

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La joven remarcó que la sorpresa que sintió no se vinculó solo con el medicamento. El gesto le permitió revisar experiencias afectivas anteriores y preguntarse por qué había naturalizado la falta de acompañamiento dentro de una relación.

Al hablar de esa comparación, Molfese recordó una situación que vivió con una expareja, a quien no identificó. Dijo que padecía una infección urinaria y que el dolor y la angustia la llevaron a decidir que debía ir a la guardia.

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El episodio ocurrió a tres de la mañana, según su relato. La actriz explicó que le comunicó a su entonces pareja que iría a atenderse, pero aseguró que esa persona no la acompañó.

La referencia surgió como contrapunto frente a la reacción de Joaco. Para Molfese, el ofrecimiento de salir a buscar un remedio expuso una diferencia que hasta entonces no había dimensionado entre ambos vínculos. En ese momento, sus seguidores apuntaron directamente a Gastón Soffritti, el actor con quien tuvo una relación de casi dos años, que llegó incluso a una convivencia hasta mayo de 2024 que se separaron.

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Varios de los seguidores apuntan a Gastón Sofritti como la expareja a la que se refería

La actriz expresó una autocrítica al recordar la relación anterior. Se dirigió a sí misma con una pregunta sobre cómo no había advertido antes que la ausencia frente a una urgencia podía ser una señal de desinterés o de falta de cuidado.

Desde allí formuló una conclusión para quienes siguen sus publicaciones. Molfese sostuvo: “Si alguien no te va a comprar el remedio, si alguien no te acompaña a la guardia, que no hace nada de ese tipo de gestos, rajá”.

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La actriz observó que, desde afuera, puede parecer lógico reclamar colaboración a la persona con la que se comparte la gestación. Ella misma lo expresó al señalar que, si está gestando un hijo, su pareja debería colaborar, por ejemplo, al ir a comprar el remedio que necesita.

Sin embargo, afirmó que su propia reacción fue la de agradecer y preguntar si Joaco realmente estaba dispuesto a salir a buscarlo. Ese intercambio mostró que el ofrecimiento le resultó inesperado, aunque no debería serlo.

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Cande Molfese abrió la cajita de preguntas ante sus seguidoras y comentó cómo se siente ante los primeros cambios físicos por su gestación de su bebé (Instagram)

La comparación con su pasado le permitió formular una idea dirigida a quienes atraviesan relaciones en las que no reciben apoyo. Su planteo fue que ciertos gestos cotidianos, como ofrecer una ayuda práctica o acompañar ante una consulta médica, delimitan el tipo de relación que se está construyendo.

La publicación generó respuestas de seguidores que retomaron la comparación entre Joaco y la expareja de Molfese. Varios usuarios coincidieron con la actriz en que la atención ante un problema de salud debe formar parte de un vínculo de pareja.

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Uno de los mensajes cuestionó que la vara pueda estar tan baja. “Me llama mucho la atención, es humanidad, acompañar e ir a buscar los medicamentos. Qué baja está la vara”, escribió una usuaria.

Otro comentario llevó la reflexión hacia la decisión de formar una familia. La persona señaló que, salvo que se decida tener un hijo en soledad, elegir bien a la pareja es lo más necesario para encarar la crianza.

También hubo quienes definieron esos gestos como propios de un buen compañero o compañera. Un seguidor sostuvo que preocuparse y ocuparse cuando el otro está mal es parte de la relación y que, si eso no ocurre, “ahí no es”.