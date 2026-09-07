La emoción de Flor Vigna al recordar cómo el emprendimiento de su papá se volvió conocido por Marcelo Tinelli

En medio de su estadía en el reality mexicano, Flor Vigna recordó cómo el emprendimiento de su papá se volvió conocido gracias a su paso por el Bailando en 2021 (La Casa de los Famosos México/Instagram)

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Desde su llegada a La Casa de los Famosos México, Flor Vigna volvió a conquistar a la audiencia, esta vez con un perfil internacional y una energía que traspasa fronteras. La artista argentina, que siempre supo reinventarse y adaptarse a cada desafío, no solo se consolidó como una de las protagonistas del reality, sino que también aprovechó el espacio para recordar momentos familiares que marcaron su carrera. En una charla distendida, Flor revivió el día en que su papá, Miguel, se convirtió en el inesperado protagonista de una noche de Bailando por un sueño, gracias al empujón de Marcelo Tinelli y al poder de la televisión en vivo.

“Yo estaba en un programa que se llamaba Bailando por un sueño. Él iba a verme y en un momento el conductor lo agarró”, relató Flor, visiblemente emocionada. “Mi papá tenía un vivero. Y entonces el conductor le dice: ‘¿De qué trabajás vos?’. ‘Y yo vendo plantas’, todo lo otro. ‘Bueno, a ver, pasá tu Instagram’. Y tenía dos seguidores... Entonces, él comenta: ‘Bueno, vamos a llenar el Instagram de Miguel’”. El recuerdo la hizo sonreír: su padre, acostumbrado a trabajar en el anonimato y tras varios fracasos, de pronto se encontró en el centro de la escena, con la posibilidad de llegar a miles de personas en todo el país.

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La historia se remonta a julio de 2021, cuando Flor, antes de salir a la pista para bailar reggaetón, saludó a su papá, Miguel, que la miraba desde el costado. “Ahí está mi viejo, que es otro guerrero, y te trajo...”, alcanzó a decir ante el micrófono de Tinelli, quien de inmediato puso el foco en el hombre que terminó siendo el personaje de la noche. “Te traje un árbol para que plantes”, respondió Miguel, cargando un pino en brazos y acompañado de su hermano. Entre risas, Flor confesó: “Tiene un emprendimiento y quiere hacer un chivo, ¿entendés?”. Tinelli se sumó al juego y, lejos de rehuir al pedido, invitó a Miguel a promocionar su vivero en vivo.

El padre de Flor Vigna logró sacar adelante su vivero gracias al gesto de Marcelo Tinelli (Captura de video)

El conductor, con su habitual humor, tomó el micrófono y le preguntó cómo se llamaba el emprendimiento. “Huerta Ciudad”, respondió el papá de Flor. Tinelli, como un verdadero locutor, miró a cámara y promocionó el vivero: “Señoras y señores, las mejores plantas de Capital Federal, el Gran Buenos Aires y todo el país, te las vende Huerta Ciudad. Mirá las plantas que tenemos. ¿Dónde vas a encontrar este verde? Este verde de verdad no lo encontrás en la camiseta de Ferro, lo encontrás en Huerta Ciudad. Los mejores pinos, las mejores araucarias, los mejores álamos. Todas las mejores plantas que quieras, Huerta Ciudad. Conectanos a través de la web o a través de nuestro Instagram. Preguntá por Don Vigna o por su hermano. Y si no, te atiende su hija. Y si no, te atiende Facundo Mazzei”, bromeó, generando carcajadas en el estudio.

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El momento fue tan espontáneo como inolvidable. Flor, conmovida, empezó a contar la historia de su padre como emprendedor, pero Tinelli interrumpió para mostrar el impacto real que la televisión puede tener: “Perdón, ya tenemos 9.017 seguidores. Y les digo algo, cuando lleguemos a 10 mil seguidores, al seguidor 10 mil, le regalamos dos pinos”. La consigna desató una carrera frenética en redes, y en cuestión de minutos la cuenta de Huerta Ciudad superó los 200 mil seguidores. “Mi papá es Homero Simpson: tuvo 28 mil emprendimientos. Cuando yo era chica, dijo: ‘Las sandías...’”, contó Flor entre risas, mientras el conductor y el público celebraban el fenómeno viral.

Marcelo Tinelli junto a una de las plantas que le llevó Miguel al programa (Archivo)

Para Flor, ese instante fue mucho más que una anécdota televisiva. “Mi papá pasó de tener toda una vida trabajando, que nadie lo conozca, que fracasó un montón de veces todo, a que en el programa número uno todos lo empiecen a seguir. Yo me quiero dedicar a esto a partir de ahora. Y quería ser influencer y todo y yo le ayudé, pero le dije: ‘Si vos no aprendés a editar, a hacer cosas, yo no, no puedo hacer de todo’. Después agarró la ganancia”, recordó, mezclando humor, ternura y un reconocimiento a la perseverancia de su papá.

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A través de este relato, Flor Vigna volvió a demostrar que la televisión no solo es un espacio de competencia y exposición, sino también una plataforma donde los sueños, los afectos y las historias familiares pueden encontrar un lugar inesperado. Y, como suele ocurrir en su carrera, lo vivió con la autenticidad y la emoción que la caracterizan, dejando en claro que, para ella, los vínculos y los pequeños grandes gestos siguen siendo lo más importante.