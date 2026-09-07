Así es la millonaria industria de las microseries verticales hechas con IA: generan 11.000 millones de dólares

Las microseries verticales ganan espacio en Instagram y TikTok con capítulos de menos de tres minutos y una narrativa de ritmo acelerado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ver series en Instagram o TikTok se está convirtiendo en una tendencia cada vez más fuerte. Este formato, conocido como microseries verticales, logra conectar a los usuarios en capítulos de menos de tres minutos, giros constantes en la historia, diálogos rápidos, uso de inteligencia artificial y generando más de 10 mil millones de dólares al año.

El formato nació en China bajo el nombre de duanju y ya se exportó al mundo, con América Latina como una de las regiones de mayor crecimiento. La velocidad de producción y el uso creciente de inteligencia artificial son dos de los rasgos que definen esta industria en expansión, que ya tiene sus propias aplicaciones de streaming.

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Qué es una microserie vertical y cómo se construye

Una microserie vertical adapta la ficción a la manera en que la mayoría usa el teléfono: en posición vertical. Eso obliga a repensar planos, iluminación y guiones para un espacio más estrecho.

El ritmo también cambia. Cada episodio concentra la acción en una o dos escenas y suele cerrar con una revelación o una amenaza que empuja al siguiente capítulo, según explicó la guionista Laia Foguet en referencia al rodaje de Baddie, la serie vertical de Atresmedia.

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Una microserie vertical adapta la ficción al uso del celular en posición vertical y redefine planos, iluminación y guiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas historias se consumen en aplicaciones como ReelShort, DramaBox o PineDrama, que combinan capítulos gratuitos con sistemas de micropagos o suscripción. El modelo monetiza menos una obra completa que la continuidad misma del consumo. Aunque también son virales en redes sociales, como Instagram y TikTok.

Cómo se convirtió este formato en una industria millonaria en el mundo

En 2025, la industria china de microseries alcanzó un valor cercano a los 13.900 millones de dólares, según un informe de la Administración de Radio y Televisión de Pekín. La capital concentró 58.570 millones, alrededor del 59% del mercado nacional.

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Un formato que tiene estudios especializados en grabaciones de cien episodios que pueden realizarse en menos de dos semanas, con escenografías reutilizadas una y otra vez.

Según la consultora Omdia, los microdramas generaron alrededor de 11.000 millones de dólares en todo el mundo en 2025, y la firma proyecta que esa cifra llegue a 14.000 millones en 2026.

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Plataformas como ReelShort, DramaBox y PineDrama distribuyen microseries verticales con capítulos gratuitos, micropagos y suscripciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuera de Asia, Media Partners calcula que el mercado pasará de 2.700 millones de dólares en 2025 a 3.600 millones en 2026, con una proyección de 9.500 millones para 2031.

América Latina ya concentra el 23% de las descargas mundiales de estas aplicaciones, segunda solo detrás del Sudeste Asiático. La empresa Adjust registró un salto del 913% interanual en el primer trimestre de 2026, tras el 4.300% ya alcanzado en 2024. Brasil se consolidó como principal mercado de consumo, mientras Argentina se posicionó como hub de producción para plataformas como ReelShort.

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Cómo se usa la IA para la creación de las microseries

La búsqueda de eficiencia convirtió a los microdramas en terreno fértil para la inteligencia artificial. Durante el primer semestre del año, algunos estudios registraron caídas cercanas al 60% en el uso de sets, mientras determinadas producciones recortaron sus presupuestos alrededor de un 70%.

Herramientas como Seedance, desarrollada por ByteDance, la empresa detrás de TikTok, mejoraron la consistencia de los personajes generados y la naturalidad de las voces.

América Latina reúne el 23% de las descargas mundiales de aplicaciones de microseries verticales, con Brasil como mercado de consumo y Argentina como hub de producción.(REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

El perfeccionamiento de las herramientas de video generativo desplazó parte de la producción hacia equipos mucho más pequeños, con menos días de rodaje. Cada vez más escenas se crean sin cámaras, actores ni locaciones, a partir de un simple prompt.

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El avance ya afecta a actores y técnicos, que reciben menos llamados a medida que las productoras encuentran en la inteligencia artificial un reemplazo cada vez más convincente para sostener el ritmo acelerado que exige este formato.