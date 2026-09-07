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4 juegos gratis llegan a Steam con plataformas, baloncesto y partidas cooperativas

El catálogo incorpora una experiencia tridimensional para dos personas, un formato social basado en objetos, un sistema de crecimiento comunitario y encuentros de baloncesto con reglas sencillas

Cuatro experiencias gratis amplían las opciones del catálogo de Steam - crédito Valve
Cuatro experiencias gratis amplían las opciones del catálogo de Steam - crédito Valve
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Steam reúne cuatro juegos para PC con propuestas de plataformas, baloncesto arcade, cooperación y gestión incremental. Los títulos pueden descargarse desde sus fichas sin pagar y permiten probar géneros distintos al comienzo de la semana en la tienda digital de Valve para ordenadores.

Cuáles son los 4 juegos gratuitos en Steam

1) Colorting! Catch&Rabi

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Colorting! Catch&Rabi es una aventura cooperativa para dos jugadores que mezcla plataformas en tres dimensiones y acción. Sus personajes disponen de habilidades diferentes, por lo que el avance exige coordinación para superar obstáculos y recorrer los escenarios. La estructura se orienta a compartir la partida, con desafíos que requieren combinar movimientos y funciones antes de continuar. El juego está disponible gratis desde Steam.

Debes tener cuidado con los fondos de pantalla de Steam.
Steam suma nuevas opciones gratuitas para partidas de distintos estilos

2) Ultimate Dengon Game

Ultimate Dengon Game propone partidas de grupo basadas en transmitir e interpretar ideas mediante objetos y situaciones. En lugar de seguir una fórmula de acción tradicional, el juego convierte la comunicación entre participantes en el eje de cada ronda. La dinámica plantea retos para jugar acompañado y requiere que los participantes comprendan las pistas disponibles. Su acceso gratuito permite conocer una propuesta distinta.

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3) Legacy of the Ark

Legacy of the Ark: Beneath the Broken Sky utiliza una mecánica incremental centrada en recursos, supervivientes, expediciones y crecimiento de una comunidad. El jugador administra elementos disponibles y toma decisiones para ampliar las posibilidades del asentamiento con el paso del tiempo. La progresión se dirige a quienes prefieren observar cómo una estructura gana funciones gradualmente. También está disponible sin pago desde su ficha.

4) Valdivia AllStars

Valdivia AllStars cambia el ritmo con partidos de baloncesto arcade uno contra uno. El título plantea enfrentamientos rápidos y reglas fáciles de entender, sin reproducir la complejidad de una simulación deportiva. Esta opción se dirige a jugadores que buscan partidas breves, con una mecánica basada en la competencia directa. La propuesta completa una selección donde cada juego responde a un tipo distinto de experiencia.

Vista lateral de un hombre sonriendo y jugando un videojuego en un setup de tres monitores, con un gran logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo.
Las obras pueden añadirse desde sus respectivas fichas y descargarse posteriormente, con alternativas para quienes buscan sesiones breves, progresión pausada, cooperación o enfrentamientos deportivos directos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La novedad importa porque los lanzamientos gratuitos permiten acceder a proyectos menos conocidos sin una compra previa. Steam incorpora juegos prácticamente a diario y sus fichas reúnen desde producciones independientes hasta títulos con propuestas competitivas o cooperativas.

Cómo añadir los juegos gratuitos a la biblioteca

Para acceder a estos juegos gratuitos, es necesario instalar el cliente de Steam en un ordenador y crear una cuenta sin costo. Después, el usuario puede usar el buscador para localizar cada título o entrar en la categoría de juegos gratuitos. En la ficha correspondiente deberá pulsar “Jugar” u “Obtener”, según aparezca la opción disponible. La descarga puede realizarse después desde la biblioteca.

Una vez que el usuario los incorpora a su biblioteca, puede instalarlos cuando quiera desde Steam. Antes de descargar conviene revisar los requisitos técnicos, el espacio disponible y la compatibilidad del equipo. Esa comprobación evita problemas al iniciar cada partida posteriormente.

Steam pone a disposición de sus usuarios un juego totalmente gratis y que se parece a Mega Man.
La nueva lista incluye desafíos que requieren coordinación entre participantes, enfrentamientos individuales, interpretación de pistas y decisiones destinadas a desarrollar una comunidad dentro de un mundo virtual

Steam concentra una parte relevante de la actividad de videojuegos en PC y recibe nuevos títulos de forma constante. La plataforma permite gestionar descargas, actualizar juegos y reunir las compras o adquisiciones gratuitas en una biblioteca digital. También incluye espacios de comunidad, guardado en la nube y Workshop para contenidos creados por usuarios. La diversidad facilita que proyectos independientes encuentren públicos potenciales nuevos.

La selección muestra cómo un mismo catálogo puede reunir cooperación, plataformas, interpretación de ideas, gestión de recursos y deporte arcade. Ninguno de los cuatro juegos pertenece al mismo género ni exige la misma forma de jugar. Esta lista combina cuatro experiencias con mecánicas diferentes y ofrece alternativas para partidas cortas, largas, compartidas o centradas en la administración de recursos dentro del catálogo.

Así, los juegos gratuitos dejan de ser solo una forma de ampliar una biblioteca. También reflejan el papel que han asumido las plataformas digitales: concentran distribución, visibilidad y comunidades, y condicionan qué títulos llegan a los jugadores y bajo qué condiciones pueden mantenerse disponibles en el tiempo.

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