Chubut lanzó un plan para refinanciar deudas en mora de tarjetas con un año de gracia

Guardar

El gobierno de Chubut anunció un plan para refinanciar deudas en mora de tarjetas de crédito del Banco del Chubut con un año de gracia y hasta 72 cuotas, una medida dirigida a empleados públicos provinciales que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento, en un contexto en el que otras jurisdicciones argentinas también activaron herramientas de alivio mientras la administración nacional descarta una intervención general.

El anuncio fue realizado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, quien informó que la ampliación del Programa de Alivio Financiero incorporará ahora los saldos impagos de tarjetas emitidas por la entidad bancaria provincial. El esquema replica las condiciones ya vigentes para obligaciones con mutuales y cooperativas.

PUBLICIDAD

Los empleados públicos podrán refinanciar con tasa fija del 25% durante dos años

Según detalló la Provincia, quienes integran la Administración Pública Provincial podrán cancelar y reestructurar esas deudas con un año de gracia para el pago del capital, una tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses y un plazo de hasta 72 cuotas.

“Si tenés deudas con tus tarjetas de crédito del Banco del Chubut, ahora podés refinanciarlas con las mejores condiciones del mercado: un año de gracia, una tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses y hasta 72 cuotas”, expresó Torres en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

El mandatario vinculó la nueva medida con la política de alivio financiero que la gestión provincial ya había puesto en marcha para otros pasivos. En ese sentido, sostuvo que el plan previo con mutuales y cooperativas “ya permitió aliviar la situación económica de más de 600 familias” en distintos puntos del territorio chubutense.

La provincia busca extender el alivio a otros deudores mediante una ley

En paralelo al anuncio administrativo, el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de Ley de Alivio al Sobreendeudamiento para ampliar el alcance de la asistencia más allá de los trabajadores estatales alcanzados por el programa actual.

PUBLICIDAD

La iniciativa está dirigida a residentes de Chubut que registren deudas en mora por tarjetas de crédito o préstamos personales con entidades financieras y cuyos ingresos familiares sean inferiores a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. El texto también contempla otras condiciones de acceso que deberán definirse en el trámite legislativo.

Para esos casos, el proyecto prevé créditos especiales de refinanciación con una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses. A su vez, las entidades que adhieran podrán ofrecer condiciones más favorables, ya sea mediante una tasa menor o un período de devolución más amplio.

PUBLICIDAD

Otras provincias también activaron planes para deudas en mora

La decisión de Chubut se suma a una serie de medidas adoptadas en otros distritos ante el aumento de la morosidad en los hogares. En la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia puso en marcha el programa “Ponete al día”, con opciones de refinanciación para deudas en mora y plazos de hasta 72 meses, según informó Mora récord en los hogares: cuáles son los bancos públicos y las provincias que ofrecen planes de desendeudamiento.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Legislatura aprobó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal para pasivos bancarios en mora por tarjetas y préstamos personales, con una tasa nominal anual máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses, de acuerdo con Mora récord: una por una, todas las provincias que lanzaron programas para desendeudar a las familias.

PUBLICIDAD

También avanzaron Santa Fe, con un plan que busca que la cuota no supere el 25% de los ingresos; Corrientes, con refinanciación de tarjetas en 6 o 12 cuotas fijas; Córdoba, con esquemas de consolidación de deudas; Neuquén, con una tasa fija de hasta 35% anual; y Misiones y Jujuy, con programas focalizados en trabajadores públicos y clientes de sus bancos agentes, según consignó Morosidad récord: de Buenos Aires a Jujuy, las 12 provincias que lanzaron medidas para refinanciar deudas.

La respuesta provincial contrasta con la postura del Gobierno nacional

El despliegue de programas provinciales coincidió con una posición opuesta de la administración de Javier Milei, que rechazó la necesidad de una política pública específica frente al aumento de la mora. “Es un problema entre privados”, sostuvo el Presidente, según recogió La morosidad de las familias se cuadruplica en Argentina, pero Milei rechaza intervenir: ‘Es un problema entre privados’.

PUBLICIDAD

En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “no hay que confundir la empatía con las políticas públicas”, mientras el Gobierno mantuvo su criterio de que la regularización debe resolverse entre deudores y acreedores, de acuerdo con La morosidad de las familias se cuadruplica en Argentina, pero Milei rechaza intervenir: ‘Es un problema entre privados’.

Otro reporte señaló que la Casa Rosada ratificó que no avanzará con una intervención general porque entiende que el sistema ya ofrece mecanismos de refinanciación a través del Banco de la Nación Argentina (BNA) y de acuerdos individuales con entidades financieras, según El Gobierno considera que el pico de morosidad empezó a ceder y mantiene su decisión de no intervenir.

PUBLICIDAD

El proyecto fija límites a descuentos sobre salarios y excluye asignaciones familiares

Como parte del esquema, el gobierno provincial propuso un incentivo fiscal para promover la adhesión de bancos y otras entidades: una reducción del 50% en la alícuota de Ingresos Brutos sobre los ingresos generados por esos créditos.

El proyecto incorpora además un mecanismo de protección salarial para los trabajadores del sector público provincial. De aprobarse, los descuentos vinculados con préstamos y otras obligaciones incluidas en la norma no podrán superar el 25% de la remuneración bruta, y después de esas deducciones cada trabajador deberá conservar al menos un ingreso equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

PUBLICIDAD

La propuesta también establece que las asignaciones familiares quedarán excluidas de cualquier descuento y fija un tope al Costo Financiero Total de los créditos cobrados por descuento de haberes, con referencia en la tasa de préstamos personales que informa mensualmente el Banco del Chubut.