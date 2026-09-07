Se cierra la fecha 8 del Torneo Clausura: la agenda de partidos y las posiciones

Se cierra la fecha 8 del Torneo Clausura

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La octava fecha del Torneo Clausura llegará a su fin en la jornada de este lunes con dos partidos. Barracas Central abrirá el telón del día desde las 19:00 como local ante Argentinos Juniors, mientras que Unión e Instituto medirán fuerzas en Santa Fe a partir de las 21:15.

BARRACAS CENTRAL-ARGENTINOS JUNIORS

Barracas Central y Argentinos Juniors abren el día en la Capital Federal

Barracas Central recibirá a Argentinos Juniors en el estadio Claudio Fabián Tapia desde las 19:00 con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, la colaboración de Héctor Paletta en el VAR y la televisación de ESPN Premium.

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El Bicho de Nicolás Diez llega a este duelo en medio de un gran presente porque arrancó la fecha en la cima de la Tabla Anual con 45 puntos, igualado con Independiente Rivadavia, y va a cerrarla en los dos primeros lugares de mínima porque posee cuatro unidades de ventaja sobre el tercero Vélez (41). Además, es el líder de la Zona B con 16 puntos, con cuatro de ventaja sobre Tigre (12, escolta).

En contraposición, el Guapo tuvo un gran inicio de campeonato con tres victorias consecutivas, pero atraviesa un mal momento con cinco juegos sin triunfos, entre los que figura su caída 1-3 ante Estudiantes en los octavos de la Copa Argentina. Viene de empatar sin goles con Tigre en Victoria y perdió terreno tanto en la lucha por el ingreso a los playoffs como en la Tabla Anual.

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Probables formaciones:

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

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Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Héctor Paletta

Hora: 19:00

Estadio: Claudio Fabián Tapia

TV: ESPN Premium

UNIÓN-INSTITUTO

Unión e Instituto se cruzarán en el 15 de Abril

Unión de Santa Fe recibirá a Instituto en el encuentro que marcará el final de la fecha 8 del Torneo Clausura. Se jugará desde las 21:15 en el estadio 15 de Abril con Nicolás Lamolina como árbitro principal, Juan Pablo Loustau en el VAR y transmisión de TNT Sports.

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El Tatengue de Leonardo Madelón arrastra una racha positiva de resultados con dos victorias seguidas a Aldosivi en Mar del Plata y Sarmiento como local, y busca un nuevo triunfo ante un rival directo en la pelea por la clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Por otro lado, la Gloria es uno de los mejores equipos del campeonato. Marcha en la cima de la Zona A con 16 puntos gracias a sus cinco victorias en siete presentaciones. Todavía tiene por delante una seguidilla de partidos exigentes porque debe visitar a Independiente, enfrentar a Boca Juniors en Alta Córdoba y medirse a Estudiantes en La Plata.

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Probables formaciones:

Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

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Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Juan Pablo Loustau

Hora: 21:15

Estadio: 15 de Abril

TV: TNT Sports

La tabla de posiciones del Torneo Clausura