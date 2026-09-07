Deportes

Se cierra la fecha 8 del Torneo Clausura: la agenda de partidos y las posiciones

Barracas recibe a Argentinos a partir de las 19:00, mientras que Unión e Instituto se cruzarán desde las 21:15 en el último duelo de la jornada

Barracas Argentinos Unión Instituto, Torneo Clausura
Se cierra la fecha 8 del Torneo Clausura
Guardar

La octava fecha del Torneo Clausura llegará a su fin en la jornada de este lunes con dos partidos. Barracas Central abrirá el telón del día desde las 19:00 como local ante Argentinos Juniors, mientras que Unión e Instituto medirán fuerzas en Santa Fe a partir de las 21:15.

BARRACAS CENTRAL-ARGENTINOS JUNIORS

Barracas Argentinos Unión Instituto, Torneo Clausura
Barracas Central y Argentinos Juniors abren el día en la Capital Federal

Barracas Central recibirá a Argentinos Juniors en el estadio Claudio Fabián Tapia desde las 19:00 con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, la colaboración de Héctor Paletta en el VAR y la televisación de ESPN Premium.

PUBLICIDAD

El Bicho de Nicolás Diez llega a este duelo en medio de un gran presente porque arrancó la fecha en la cima de la Tabla Anual con 45 puntos, igualado con Independiente Rivadavia, y va a cerrarla en los dos primeros lugares de mínima porque posee cuatro unidades de ventaja sobre el tercero Vélez (41). Además, es el líder de la Zona B con 16 puntos, con cuatro de ventaja sobre Tigre (12, escolta).

En contraposición, el Guapo tuvo un gran inicio de campeonato con tres victorias consecutivas, pero atraviesa un mal momento con cinco juegos sin triunfos, entre los que figura su caída 1-3 ante Estudiantes en los octavos de la Copa Argentina. Viene de empatar sin goles con Tigre en Victoria y perdió terreno tanto en la lucha por el ingreso a los playoffs como en la Tabla Anual.

PUBLICIDAD

Probables formaciones:

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Héctor Paletta

Hora: 19:00

Estadio: Claudio Fabián Tapia

TV: ESPN Premium

UNIÓN-INSTITUTO

Barracas Argentinos Unión Instituto, Torneo Clausura
Unión e Instituto se cruzarán en el 15 de Abril

Unión de Santa Fe recibirá a Instituto en el encuentro que marcará el final de la fecha 8 del Torneo Clausura. Se jugará desde las 21:15 en el estadio 15 de Abril con Nicolás Lamolina como árbitro principal, Juan Pablo Loustau en el VAR y transmisión de TNT Sports.

El Tatengue de Leonardo Madelón arrastra una racha positiva de resultados con dos victorias seguidas a Aldosivi en Mar del Plata y Sarmiento como local, y busca un nuevo triunfo ante un rival directo en la pelea por la clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Por otro lado, la Gloria es uno de los mejores equipos del campeonato. Marcha en la cima de la Zona A con 16 puntos gracias a sus cinco victorias en siete presentaciones. Todavía tiene por delante una seguidilla de partidos exigentes porque debe visitar a Independiente, enfrentar a Boca Juniors en Alta Córdoba y medirse a Estudiantes en La Plata.

Probables formaciones:

Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Juan Pablo Loustau

Hora: 21:15

Estadio: 15 de Abril

TV: TNT Sports

La tabla de posiciones del Torneo Clausura

Temas Relacionados

Torneo ClausuraLiga Profesional de FútbolArgentinos JuniorsBarracas CentralUniónInstituto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La emoción de la ex Leona Mechi Margalot tras el reencuentro con su madre que padece una enfermedad: “Supo que era su hija”

La histórica jugadora de la selección femenina de hockey, hoy relatora y periodista de la cadena ESPN, publicó un video junto a su mamá tras cubrir el Mundial

La emoción de la ex Leona Mechi Margalot tras el reencuentro con su madre que padece una enfermedad: “Supo que era su hija”

El brutal choque de un jugador a su rival sin pelota que abrió debate en Europa: “Intento de asesinato”

El zaguero del Ajax Aaron Bouwman fue hospitalizado tras el fuerte golpe que recibió Ruben van Bommel, del PSV

El brutal choque de un jugador a su rival sin pelota que abrió debate en Europa: “Intento de asesinato”

La revelación sobre el estado de salud de Charles Leclerc tras el fuerte accidente en el GP de Italia de Fórmula 1

El piloto de Ferrari chocó en la Parabólica en el comienzo de la carrera y tuvo que abandonar la prueba en el circuito de Monza

La revelación sobre el estado de salud de Charles Leclerc tras el fuerte accidente en el GP de Italia de Fórmula 1

Francisco Cerúndolo enfrentará a Alexander Blockx por los octavos de final del US Open: todo lo que hay que saber

El argentino buscará clasificarse por primera vez a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos cuando enfrente al ex número 1° del ranking junior

Francisco Cerúndolo enfrentará a Alexander Blockx por los octavos de final del US Open: todo lo que hay que saber

El lado B del fútbol de élite: la historia de Ashley Young, de ser rechazado a los 15 años a jugar sin cartílago en la cadera

El campeón de la Premier League y de la Serie A describió los circuitos imposibles de Antonio Conte, la influencia de Sir Alex Ferguson y el desgaste físico que terminó su trayectoria como jugador del Ipswich Town

El lado B del fútbol de élite: la historia de Ashley Young, de ser rechazado a los 15 años a jugar sin cartílago en la cadera

MALDITOS NERDS

Don’t Nod evalúa eliminar hasta 90 puestos y advierte por su futuro en 2027

Don’t Nod evalúa eliminar hasta 90 puestos y advierte por su futuro en 2027

Florence Pugh lidera ‘Al este del Edén’, la nueva miniserie de Netflix

La primera PlayStation recibe un set LEGO casi a tamaño real con DualShock

Naughty Dog confirma dos nuevos proyectos de ‘The Last of Us’ en desarrollo

Prime Video anuncia para 2028 el live-action de ‘The Apothecary Diaries’

ENTRETENIMIENTO

La familia de Carla Jeffery responde a las especulaciones tras la muerte de la actriz

La familia de Carla Jeffery responde a las especulaciones tras la muerte de la actriz

Bad Bunny arrasa en los Emmy y su show del Super Bowl se convierte en el más premiado de la historia

Ariana Grande presume su romance con Ricky Álvarez tras el cierre de su gira

Kelly Osbourne explica por qué ocultó su rostro con pelucas tras la muerte de su padre, Ozzy Osbourne: “Tenía miedo”

La Met Gala 2027 enfrenta una posible cancelación tras el retiro de la exposición de John Galliano

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Jubilado cubano busca trabajos ocasionales ante una pensión que no alcanza para vivir en la isla

Prisión para el conductor que mató a una familia en Uruguay: iba a más de 160 km/h y fue imputado por homicidio

Extracción colonial, exhibición hasta 2020 y una restitución: Universidad de Oxford regresará 39 restos humanos a la India

Una tormenta, un incendio y una sequía: cómo el Gran Cañón se convirtió en una trampa mortal

El museo de Tegucigalpa que guarda más de 4,000 piezas y cuenta la historia de Honduras a través de sus monedas