Netflix dejará de funcionar en estos celulares a partir del 10 de septiembre de 2026

Netflix trae diferentes actualizaciones para usuarios con dispositivos modernos. (Foto: EFE/EPA/NEIL HALL)

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Netflix dejará de funcionar en una amplia gama de celulares antiguos desde el 10 de septiembre de 2026. La medida alcanzará a teléfonos Android y iPhone que no pueden instalar versiones recientes de sus sistemas operativos.

Quienes utilicen teléfonos sin soporte dejarán de poder abrir, instalar o actualizar la aplicación. La restricción afectará el acceso a funciones nuevas de Netflix, así que los usuarios deberán recurrir a dispositivos compatibles, como celulares más recientes, computadoras, consolas o televisores inteligentes.

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Qué celulares Android y iPhone quedarán sin la aplicación de Netflix

La aplicación dejará de estar disponible en teléfonos Android comercializados entre 2011 y 2014 que ya no admiten actualizaciones recientes del sistema operativo. Entre los modelos mencionados figuran el Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime, LG Optimus L5, Optimus L7, LG G2 y varios modelos de Sony. La lista incluye los Sony Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3.

Modelos de Android y Apple podrían perder el acceso a Netflix. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

A su vez, la medida alcanzará a los iPhone que no pueden instalar iOS 18.0 o una versión posterior. En ese grupo aparecen el iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus y el iPhone SE de primera generación.

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Además, perderán acceso a todos los modelos previos de la marca. A partir de la fecha prevista, la aplicación dejará de funcionar en esos teléfonos y no recibirá actualizaciones. Esto impide el ingreso al catálogo, la reproducción de series y películas, la descarga de contenidos y el uso de herramientas asociadas a la cuenta.

Por qué Netflix deja de dar soporte a dispositivos antiguos

La decisión está vinculada con la necesidad de mantener estándares de seguridad y compatibilidad técnica. Los celulares que no reciben actualizaciones del sistema operativo tampoco incorporan parches que corrigen fallas conocidas, así que quedan expuestos a vulnerabilidades que pueden afectar los datos almacenados en el dispositivo.

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La falta de actualizaciones del sistema operativo limita la seguridad y la compatibilidad con las funciones recientes de Netflix. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Asimismo, las versiones recientes de Netflix requieren recursos y funciones que los modelos antiguos no ofrecen. La plataforma incorpora cambios en sus sistemas de reproducción, protección de contenidos y autenticación.

Cuando un celular queda fuera del ciclo de actualizaciones de Android o iOS, se vuelve más difícil garantizar el funcionamiento de esas herramientas.

Cómo comprobar si el celular seguirá siendo compatible con Netflix

En Android, la verificación se realiza desde el menú de Configuración o Ajustes. Allí se debe buscar la sección “Acerca del teléfono” y luego “Información del software”. Esa pantalla muestra la versión de Android instalada y, en muchos casos, la fecha del último parche de seguridad disponible.

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Se debe verificar el sistema operativo del dispositivo para evitar perder el acceso al catálogo de Netflix. (Foto: Europa Press)

En los modelos iPhone, el dato se encuentra en Configuración, General e Información. Revisar esa sección permite conocer la versión de iOS y confirmar si el teléfono admite una actualización. Si el celular no puede llegar a una versión compatible, es muy probable que pierda acceso a otras aplicaciones que exigen sistemas recientes.

A qué otros dispositivos afectan las restricciones de Netflix

El cambio no se limita a los celulares. Los Apple TV de primera, segunda y tercera generación ya no tendrán acceso a la aplicación ni recibirán nuevas actualizaciones.

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La medida contempla televisores inteligentes fabricados antes de 2015 por marcas como Panasonic, LG y algunos modelos de Samsung Smart TV de la serie EOS, comercializados entre 2012 y 2015.

Algunos Apple TV y televisores inteligentes fabricados antes de 2015 tampoco tendrán acceso a futuras versiones de Netflix. (Imagen ilustrativa Infobae)

En esos casos, la alternativa puede consistir en conectar un reproductor multimedia compatible, una consola de videojuegos o una computadora mediante cable HDMI.

La disponibilidad dependerá de las conexiones del televisor y de la compatibilidad de cada aparato. Los usuarios deberán verificar si el dispositivo externo cuenta con una versión vigente de la aplicación.

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Qué otros problemas pueden tener los sistemas desactualizados

La pérdida de acceso a Netflix puede ser una señal de que el celular ya quedó fuera del soporte de varias plataformas. Aplicaciones de mensajería, banca digital, compras y autenticación suelen elevar sus requisitos técnicos cuando los sistemas operativos antiguos dejan de recibir correcciones de seguridad.

Un teléfono sin actualizaciones puede presentar bloqueos, menor velocidad y errores al ejecutar tareas cotidianas. Puede ofrecer menos protección frente a programas maliciosos, intentos de robo de información o accesos no autorizados.

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