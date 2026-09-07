Tecno

Bitcoin: cuál es su precio este lunes

El bitcoin ha sentado las bases para el surgimiento de muchas de las monedas digitales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital&nbsp;

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El bitcoin, la primera moneda virtual lanzada al mercado, fue creado por Satoshi Nakamoto (pseudónimo) en 2008 tras la crisis financiera que afectó al mundo; esta divisa digital tenía como base un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales.

Conocido en el mundo de los mercados bajo las siglas BTC, el bitcoin utiliza la criptografía para garantizar que su gestión sea descentralizada, es decir, que no pueda ser regulado por ninguna institución u organismo bancario, lo que a su vez hace que las criptomonedas sean volátiles.

PUBLICIDAD

Pese al avance y alcance que ha tenido el Bitcoin y otros activos digitales de gran talla como Ethereum, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún se muestran dudosos sobre los "pros" de este tipo de criptomonedas.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Edgar Su)
Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Edgar Su)

Cotización de la criptomoneda Bitcoin

Mientras el debate se acalora cada día más sobre la conveniencia o no de su uso, bitcoin cotiza este día a las 14:00 horas (UTC) en 79400.37 USD, lo que supone un cambio de -0.52% con respecto a las últimas 24 horas y una variación de 0.0% con referencia a su valor alcanzado en la última hora.

En cuanto a su capitalización de mercado, ha mantenido el puesto #1 entre las monedas digitales.

Bitcoin alcanza un nuevo récord y lidera el auge en el mercado de las criptomonedas

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirir criptomonedas

Para comprarlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada divisa, mayor será su valor.

Pantalla de un cajero para comprar criptomonedas. (REUTERS/Arnd Wiegmann)
Pantalla de un cajero para comprar criptomonedas. (REUTERS/Arnd Wiegmann)

No obstante, quien invierte en este tipo de monedas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de CriptomonedasPrecio de Bitcoin

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aprende a generar una imagen de Los Saja Boys como los Looney Tunes en minutos

Los antagonistas de Las Guerreras K-pop, la película de Netflix, se pueden adaptar a diferentes caricaturas desde Gemini, la app de Google

Aprende a generar una imagen de Los Saja Boys como los Looney Tunes en minutos

Por qué el juego Buscaminas desapareció de Windows y cómo tenerlo gratis en el PC

El juego fue creado en 1989 por Robert Donner y Curt Johnson para enseñar a usar el clic del mouse

Por qué el juego Buscaminas desapareció de Windows y cómo tenerlo gratis en el PC

Ethereum: este es su valor en el mercado este lunes

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: este es su valor en el mercado este lunes

Así es la millonaria industria de las microseries verticales hechas con IA: generan 11.000 millones de dólares

Este formato se caracteriza por videos cortos y giros constantes en la historia

Así es la millonaria industria de las microseries verticales hechas con IA: generan 11.000 millones de dólares

4 juegos gratis llegan a Steam con plataformas, baloncesto y partidas cooperativas

El catálogo incorpora una experiencia tridimensional para dos personas, un formato social basado en objetos, un sistema de crecimiento comunitario y encuentros de baloncesto con reglas sencillas

4 juegos gratis llegan a Steam con plataformas, baloncesto y partidas cooperativas

DEPORTES

Federico Gil, campeón mundial de tiro, se prepara para Los Ángeles 2028: “Siempre me movilizó la excelencia”

Federico Gil, campeón mundial de tiro, se prepara para Los Ángeles 2028: “Siempre me movilizó la excelencia”

La presencia de influencers y las tradiciones del tenis generan debate en el US Open

"Voy a matarlo": revelaron cómo fue la pelea previa al crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu

Los Miami Dolphins de la NFL desembarcan en Argentina

Las joyas de 127 quilates con gemas de colores que lució la número 1 del tenis Aryna Sabalenka durante un partido del US Open

TELESHOW

Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: fue internada por un problema respiratorio

Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: fue internada por un problema respiratorio

Los famosos se sumaron al “trend de los 80″ en redes y sorprendieron con sus looks retro: hombreras, neón y rulos

Los días de surf de María Susini en medio de su nueva vida alejada de Facundo Arana: “Más olas, más diversión”

Cande Molfese comparó a su pareja con un exnovio: ¿indirecta para Gastón Soffritti?

La emoción de Flor Vigna al recordar cómo el emprendimiento de su papá se volvió conocido por Marcelo Tinelli

INFOBAE AMÉRICA

Policía dominicana investiga muerte de hombre tras discutir con su hermano por un "ticket de lotería"

Policía dominicana investiga muerte de hombre tras discutir con su hermano por un "ticket de lotería"

Buscan reducir el impacto de la sequía en 2,500 familias del Corredor Seco de Honduras

El Salvador superó la meta de recaudación tributaria en 7.1% al cierre de julio

La tokenización gana espacio como alternativa para financiar a Mypes y al agro en El Salvador

Rodrigo Paz amplía el rol que tuvo Fernando Cerimedo y dice que ayudó a “poner a Bolivia en el mundo”