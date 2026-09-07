Sam Altman confirma que OpenAI fabricará su propio robot personal - REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

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La inteligencia artificial de OpenAI ya forma parte de tareas de escritura, programación, búsqueda de información y análisis de datos, pero la compañía apunta ahora hacia el mundo físico. Sam Altman aseguró que OpenAI creará un robot humanoide, una iniciativa que busca trasladar sus sistemas de IA a una máquina capaz de actuar en espacios diseñados para personas.

La declaración abre expectativas sobre el siguiente paso de la empresa detrás de ChatGPT. Altman no confirmó una fecha de presentación ni un calendario de producción, pero indicó que OpenAI ya comenzó a contratar perfiles para desarrollar el proyecto. La empresa entraría así en una carrera donde Tesla, Figure y otras compañías trabajan para llevar robots humanoides desde fábricas a hogares y espacios cotidianos.

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Altman considera que cada persona debería tener un robot

En el pódcast Sources, el director ejecutivo de OpenAI defendió la creación de un humanoide con una idea simple: el mundo fue construido para seres humanos. Puertas, computadoras, maquinaria, cocinas, herramientas y espacios de trabajo responden a dimensiones, movimientos y capacidades físicas humanas.

Sam Altman quiere llevar la inteligencia artificial al mundo físico - REUTERS/Nathan Howard

“Sin duda, crearemos un humanoide. Creo que todo el mundo debería tener un robot personal”, afirmó Altman. La frase no detalla cuál será el aspecto final del dispositivo, qué tareas podrá realizar ni bajo qué condiciones llegará al público. Sin embargo, define una dirección para OpenAI en un sector que combina robótica, sensores, hardware e inteligencia artificial.

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El empresario explicó que un robot con forma humana tendría ventajas prácticas frente a otros diseños. Podría abrir una puerta, escribir en un ordenador, manipular maquinaria o limpiar una cocina sin exigir que las viviendas y oficinas cambien su infraestructura. La apuesta consiste en adaptar la tecnología a un entorno creado para personas, en lugar de rediseñar esos espacios para cada máquina.

El principal desafío estaría en el software, no en el cuerpo

Altman sostuvo que fabricar la estructura física del humanoide no representa el obstáculo más importante. A su juicio, el reto central consiste en desarrollar el sistema de IA que permita al robot interpretar órdenes, reconocer objetos y actuar de manera útil dentro de entornos variables.

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La estructura mecánica no sería el principal obstáculo, ya que el dispositivo necesitaría comprender instrucciones incompletas, reconocer elementos, evitar daños y resolver situaciones imprevistas con autonomía - crédito (Figure)

“Todo eso es menos importante que comprender el cerebro que hace funcionar al robot”, señaló. La observación se refiere a la diferencia entre construir un cuerpo mecánico y crear un sistema capaz de tomar decisiones adecuadas en situaciones no previstas. Un robot puede caminar o mover un brazo durante una demostración, pero debe resolver problemas más complejos para trabajar de manera autónoma.

Tesla ya plantea llevar Optimus a los hogares

La declaración de Altman llega mientras Tesla intenta convertir su robot humanoide Optimus en un producto fabricado a gran escala. La compañía de Elon Musk presentó el proyecto en 2021 y ha mostrado distintas generaciones del dispositivo, con avances en movilidad, equilibrio y manipulación de objetos.

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Tesla indicó en documentos para inversores publicados en enero de 2026 que Optimus Gen 3 fue diseñado para la producción masiva. La empresa esperaba poner en marcha su fabricación antes de finalizar el año y señaló que la primera línea podría alcanzar una capacidad de hasta un millón de unidades anuales.

El proyecto de OpenAI competirá con el Optimus de Tesla, el robot humanoide de Elon Musk que la compañía prevé llevar al mercado doméstico a finales de 2027, aunque todavía debe demostrar seguridad y fiabilidad fuera de entornos controlados - (YouTube: Lex Fridman / Tesla)

Musk afirmó durante el Foro Económico Mundial de Davos que Tesla espera vender robots humanoides al público a finales de 2027. No obstante, esa fecha corresponde a una previsión del empresario, no a un lanzamiento comercial confirmado por la empresa. Antes de llegar a hogares, Optimus deberá demostrar seguridad, autonomía y fiabilidad fuera de entornos controlados.

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Figure también amplía el entrenamiento de sus robots

Figure y Nscale anunciaron una inversión de 3.500 millones de dólares para desplegar 100.000 unidades de procesamiento gráfico de Nvidia destinadas al entrenamiento de robots humanoides. El proyecto comenzará en la segunda mitad de 2027 en Barstow, Texas, y las compañías prevén que el acuerdo pueda superar los 6.000 millones de dólares.

La empresa Figure sostiene que su sistema Index produce 35 minutos de datos de entrenamiento por cada segundo. Esa necesidad de información y capacidad de procesamiento ilustra la distancia entre un robot que ejecuta tareas repetitivas y uno que puede actuar en contextos domésticos o laborales variados.

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Figure 03 ya comenzó a trabajar en una planta de BMW en Spartanburg, Carolina del Sur, con tareas de secuenciación logística. Antes, Figure 02 colaboró durante 11 meses en la fabricación de más de 30.000 BMW X3, donde insertó secciones de acero para iniciar procesos de soldadura.

La intención de OpenAI sitúa a la compañía en un campo donde la inteligencia artificial deberá demostrar que puede interactuar con el mundo físico con la misma capacidad que ha mostrado en conversaciones y software.

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