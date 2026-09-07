Las joyas de 127 quilates con gemas de colores que lució la número 1 del tenis Aryna Sabalenka durante un partido del US Open

La tenista utiliza las joyas durante el torneo (Reuters)

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Aryna Sabalenka presentó en el US Open una colección de alta joyería de 127,14 quilates, creada a medida por la firma neoyorquina Material Good. La número uno del mundo utilizó un collar, una pulsera y pendientes con piedras de colores durante sus primeros compromisos en Flushing Meadows, donde busca su tercer título consecutivo. En la jornada del domingo, venció a la local Taylor Townsend por 6-4 y 6-3 para avanzar a los cuartos de final.

Según detalló el medio DailyMail, el conjunto está compuesto por zafiros, turmalinas, granates, circones, espinelas, crisoberilos y tanzanitas, montados en oro amarillo de 18 quilates. El collar reúne 83,20 quilates; la pulsera, 28,36; y los pendientes, 15,58. La suma de las tres piezas alcanza los 127,14 quilates de gemas de colores.

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La tenista bielorrusa explicó que el diseño remite a la identidad de Nueva York, ciudad sede del último Grand Slam de la temporada. Tras su triunfo ante Polina Iatcenko en la segunda ronda del certamen, Sabalenka definió el conjunto en una entrevista sobre la cancha del Arthur Ashe Stadium.

“Está cien por ciento inspirado en Nueva York. Es colorido, audaz, divertido y tiene apariencia vintage. Hay formas y piedras diferentes; siento que describe a Nueva York perfectamente”, afirmó la líder del ranking de la Asociación de Tenis Femenino (WTA), según recogió el New York Post.

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La tenista Aryna Sabalenka es una de las caras de la reconocida marca de joyas

La pieza principal de la colección es un collar de oro amarillo de 18 quilates con gemas de diversas formas y tonalidades. Según la publicación especializada JCK, su diseño combina piedras engarzadas de manera individual y espacios entre las estructuras metálicas, una elección que busca aportar movilidad a la pieza durante los partidos.

La pulsera replica la selección de minerales y está pensada para soportar los movimientos de una jugadora que basa buena parte de su tenis en la potencia desde el fondo de la cancha y en el saque. Los pendientes, por su parte, incorporan una base tipo botón y piezas colgantes extraíbles.

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Atara Lev, jefa de diseño de Material Good, sostuvo que la colección debía reflejar la energía de la ciudad sin abandonar la funcionalidad necesaria para competir. “Este conjunto para el US Open es nuestro diseño más audaz hasta ahora”, dijo a JCK.

Lev señaló que los responsables de la firma revisaron el grosor de los engarces y las uniones entre las secciones del collar para que las piezas se adaptaran al movimiento de Sabalenka. La diseñadora recordó que la bielorrusa manifestó sorpresa por el peso de las joyas, aunque después aseguró que la pulsera no le resultaba molesta.

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Sabalenka afimó sentirse cómoda mientras juega con sus joyas puestas (Reuters)

Las estimaciones sobre el precio del conjunto no son uniformes. Medios como Athlon Sports indicaron que cada una de las tres piezas fue tasada en alrededor de 110.000 dólares, con un valor total cercano a los 330.000 dólares. Ese sitio aclaró que se trata de una estimación, ya que los diseños personalizados figuran bajo la modalidad de precio a consulta.

La colección de Sabalenka forma parte de su acuerdo con Material Good, que la presenta como su primera embajadora de joyería. La empresa informó que la relación comenzó con creaciones elaboradas para el Abierto de Australia y continuó en los siguientes torneos de Grand Slam. Durante 2026, la tenista llevó joyas vinculadas con cada sede. En Melbourne usó una selección inspirada en la costa australiana. Para Roland Garros, la firma trabajó con granates que remitían al polvo de ladrillo de París. En Wimbledon, el protagonismo recayó en las esmeraldas, en referencia al césped londinense. En Nueva York, el repertorio cambió hacia una combinación de tonos y cortes que busca representar el carácter multicultural de la ciudad.

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Sabalenka había estrenado las piezas durante un partido de dobles mixtos junto a Novak Djokovic el 25 de agosto. Ya en el cuadro individual, llevó el collar y la pulsera durante su victoria en segunda ronda frente a Iatcenko, a quien derrotó por 6-1 y 6-1 en menos de una hora. La defensora del título llegó al torneo con la posibilidad de alcanzar un tricampeonato consecutivo en el US Open, después de sus consagraciones de 2024 y 2025. Mientras avanza en el cuadro, las joyas diseñadas para la cita de Flushing Meadows se consolidaron como parte de su presencia en la cancha.

Sabalenka va en búsqueda de revalidar su corona en el Us Open (Reuters)