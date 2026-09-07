República Dominicana

Las autoridades dominicanas detienen a 58 haitianos en un operativo migratorio en zona fronteriza

La Dirección General de Migración indicó que el grupo no tenía estatus legal y habría cruzado por puntos no habilitados, tras un despliegue iniciado a las 5:30 del domingo en varios sectores fronterizos

República Dominicana detuvo a 58 ciudadanos haitianos en Dajabón durante un operativo de control migratorio. (Foto cortesía Dirección General de Migración)
República Dominicana detuvo a 58 ciudadanos haitianos en Dajabón durante un operativo de control migratorio. (Foto cortesía Dirección General de Migración)
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Las autoridades de República Dominicana detuvieron a 58 ciudadanos haitianos durante un operativo de control migratorio en Dajabón, provincia fronteriza con Haití. La Dirección General de Migración (DGM) sostuvo que los detenidos se encontraban en condición migratoria irregular y que habrían ingresado al país por pasos no autorizados en la frontera.

El despliegue comenzó cerca de las 5:30 de la mañana del domingo y alcanzó varios sectores del municipio cabecera de Dajabón, además de las comunidades de Los Miche, Santiago de la Cruz y Barrio Norte.

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Agentes de la DGM recorrieron calles, barrios y zonas rurales para verificar documentos de extranjeros. Los detenidos fueron trasladados a dependencias migratorias, donde las autoridades realizarán la identificación, revisión de antecedentes y evaluación de cada caso para definir su situación en el país.

La institución no detalló cuántos de los arrestados eran hombres, mujeres o menores de edad. Tampoco informó si todos serían deportados de inmediato o si algunos pasarán por procedimientos administrativos antes de una eventual repatriación.

Dajabón es uno de los principales puntos de vigilancia migratoria de República Dominicana debido a su ubicación en la frontera norte con Haití. Por esa zona existe una circulación constante de personas vinculada al comercio, el trabajo temporal, los vínculos familiares y el tránsito entre ambos países.

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La migración haitiana hacia territorio dominicano se ha mantenido como uno de los temas de mayor tensión en la relación bilateral. Muchas personas dejan Haití ante la inseguridad, la violencia de grupos armados, la falta de empleo y las dificultades para acceder a servicios básicos. Las autoridades dominicanas han reforzado los operativos de detención y deportación bajo el argumento de controlar el ingreso irregular.

Manos de agente de migración revisan documentos sobre una mesa; se ven pasaportes, un brazalete oficial, agentes, valla y fila de personas en una zona fronteriza.
La Dirección General de Migración afirmó que los haitianos detenidos en Dajabón estaban en condición migratoria irregular y habrían ingresado por pasos no autorizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dajabón supera las 202 mil deportaciones desde octubre de 2024

La DGM informó que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 al menos 202,294 nacionales haitianos en condición migratoria irregular fueron deportados hacia su país a través del punto de control migratorio y fronterizo de Dajabón.

De ese total 79,938 deportaciones corresponden a los primeros ocho meses de 2026. Las expulsiones efectuadas desde Dajabón incluyen a personas detenidas durante operativos realizados en la región Norte, que abarca Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, San Francisco de Macorís, Hermanas Mirabal y Espaillat.

Solo en agosto, las autoridades reportaron la detención de 4.492 extranjeros en situación migratoria irregular. Esa cifra surgió de 74 operativos de interdicción y controles en puestos de chequeo, con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Soldados del Ejército de República Dominicana interactúan con un hombre junto a un vehículo militar, mientras un camión transporta personas en una carretera de tierra.
El operativo de la DGM en Dajabón comenzó a las 5:30 del domingo y se extendió a Los Miche, Santiago de la Cruz y Barrio Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las intervenciones se desarrollaron en localidades como Partido, El Pino, Manuel Bueno, Santiago de la Cruz, Los Miche, Carbonera, Cañongo, La Vigía, Loma de Cabrera, Capotillo, Chacuey, Sabana Larga, Restauración y Monte Grande, entre otros puntos de la provincia.

Las autoridades también reportaron que, entre octubre de 2024 y agosto de 2026, 19 personas fueron llevadas ante la justicia en Dajabón por supuestos delitos relacionados con tráfico de personas, documentos falsos y agresiones físicas. En uno de los casos, un migrante irregular fue detenido con sustancias ilícitas.

Los controles alcanzaron centros de salud de la provincia. Desde 2025 hasta agosto de 2026, la DGM reportó la detención de 375 extranjeros en el Hospital Provincial Matías Ramón Mella, el Hospital Municipal de Restauración y el Hospital Dr. Ramón Adriano Villalona.

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