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Buscar Milan vs Juventus en Pirlo TV, Tarjeta Roja o Fútbol Libre trae mucha publicidad y malware

Las páginas que prometen partidos de la Serie A sin costo suelen desplegar anuncios, enlaces falsos y descargas que ponen en riesgo contraseñas

Fotomontaje con un jugador del AC Milan, un jugador de la Juventus FC, el logotipo de Pirlo TV y un icono de balón de fútbol
Las plataformas ilegales ofrecen contenido en mala calidad y sin los derechos de transmisión. (Fotocomposición Infobae)
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Páginas y aplicaciones como Pirlo TV, Tarjeta Roja o Fútbol Libre suelen aparecer entre los resultados que prometen transmisiones de partidos de la Serie A de Italia como Milan vs Juventus sin costo, pero exponen a los usuarios a publicidad invasiva, redirecciones y archivos que pueden comprometer el dispositivo.

El riesgo no se limita a que la señal falle o a que aparezcan anuncios antes del partido. ESET advierte que varios sitios streaming no autorizados utilizan mecanismos de engaño para inducir descargas, instalar extensiones en el navegador o dirigir a dominios que distribuyen programas maliciosos.

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Qué pasa al ingresar a una página pirata para ver partidos en vivo

En muchos casos, la reproducción no comienza de inmediato. Al abrir una página que ofrece el partido, pueden aparecer ventanas emergentes, pestañas nuevas o redirecciones hacia sitios ajenos al contenido deportivo. Algunas de esas páginas simulan alertas de seguridad y afirman que el teléfono o la computadora tiene un virus.

Un ordenador portátil sobre una mesa de madera con su pantalla encendida mostrando un partido de fútbol, una página web con anuncios, una taza y un ratón.
Los portales piratas presentan mucha publicidad y ventanas emergentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esos mensajes buscan provocar una reacción rápida. Pueden ofrecer una supuesta solución, pedir que se complete una encuesta para obtener un premio o exigir la instalación de una aplicación. Según ESET, esta modalidad forma parte de estrategias de ingeniería social que aprovechan la urgencia del usuario por acceder al encuentro.

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Cómo los falsos reproductores de video pueden descargar malware en el dispositivo

Una de las trampas más frecuentes consiste en mostrar botones de reproducción que no corresponden a un video real. Al hacer clic, el sitio puede solicitar la descarga de un complemento, una extensión o un archivo presentado como requisito para ver la transmisión de fútbol.

Detrás de esos supuestos reproductores pueden ocultarse códigos maliciosos. Una extensión instalada desde una fuente no confiable puede acceder a datos guardados en el navegador, entre ellos cookies de sesión y contraseñas.

Teléfono inteligente con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados abiertos, calaveras y virus disipándose.
Las aplicaciones ilegales pueden robar credenciales de acceso a cuentas personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa información robada puede permitir el acceso no autorizado a cuentas de correo, redes sociales, servicios bancarios o plataformas de compras.

Por qué la aparición de mucha publicidad revela riesgos en ciberseguridad

Las ventanas con anuncios son habituales en páginas streaming ilegales. Algunas solo dificultan la navegación, pero otras llevan a sitios que ofrecen descargas, sorteos inexistentes o alertas falsas.

El problema surge cuando la publicidad redirige a dominios que alojan adware, troyanos u otros programas que se instalan sin que el usuario advierta el alcance de la operación.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
Las aplicaciones piratas ocultan malware que comprometen el funcionamiento del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El adware suele inundar el dispositivo con avisos publicitarios, modificar configuraciones del navegador o abrir páginas de forma automática. ESET sugiere utilizar bloqueadores de anuncios como una medida para reducir la exposición a estas ventanas, aunque esa herramienta no elimina los peligros de acceder a portales que distribuyen contenidos sin autorización.

Cómo saber que una aplicación descargada puede ser peligrosa

Una señal de alerta aparece cuando una aplicación no cumple la función que promete. ESET analizó programas que se presentaban como soluciones de seguridad, aunque su actividad principal consistía en mostrar publicidad y ofrecer una protección aparente, con controles limitados y sin capacidad real para defender el dispositivo.

Asimismo, conviene prestar atención a comportamientos inusuales. Una aplicación que se abre o se cierra sola, se bloquea sin motivo o consume recursos de forma constante puede requerir una revisión.

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone negro horizontalmente, mostrando un partido de fútbol en vivo con jugadores y público en la pantalla.
Se deben optar por opciones legales respaldadas por empresas verificadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desgaste acelerado de la batería es otro indicio que puede indicar actividad en segundo plano asociada a malware, sobre todo si el cambio ocurre después de instalar una app o una extensión.

Qué pasa si hay movimientos extraños en las cuentas bancarias

Los cobros desconocidos en cuenta bancaria, la tarjeta de crédito o en la factura telefónica constituyen otro indicio para revisar las aplicaciones instaladas recientemente.

Algunos servicios fraudulentos activan suscripciones sin que el usuario comprenda las condiciones, mientras que otros intentan obtener datos de pago mediante formularios engañosos.

Para prevenir riesgos, la pauta principal es limitar las descargas a tiendas oficiales, como Google Play y Apple App Store. Esa elección no garantiza que toda aplicación sea segura, pero reduce la posibilidad de instalar programas distribuidos desde páginas desconocidas, enlaces publicitarios o ventanas emergentes.

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