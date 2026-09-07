Bill Gates proyecta un futuro con IA accesible para todos pero advierte sobre los peligros del cambio tecnológico

Dentro de 10 años, la mayoría de las tareas humanas podrán ser realizadas por IA, según el filántropo. REUTERS/Denis Balibouse

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Bill Gates proyecta un futuro con IA accesible para todos, aunque advierte sobre los peligros del cambio tecnológico que se avecina. El cofundador de Microsoft expuso su visión en dos apariciones públicas recientes: el programa de Jimmy Fallon y una charla posterior en Harvard, donde delineó un escenario en el que la tecnología redefinirá profesiones enteras en la próxima década.

Qué dijo Bill Gates sobre el futuro de la inteligencia artificial

Durante su paso por el programa de Jimmy Fallon, Gates afirmó: “Dentro de 10 años, la mayoría de las tareas humanas podrán ser realizadas por inteligencia artificial”. La frase resume el núcleo de su pensamiento sobre el rumbo de la tecnología en el corto plazo.

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En Harvard, ante Arthur Brooks, profundizó esa idea con un contraste histórico. “La inteligencia será completamente libre. ¿Qué significa esto? La computación antes era para hacer que las tareas existentes sean más eficientes, pero la IA podrá fundamentalmente redefinir las tareas y delegarlas en personas o máquinas”, explicó.

Gates identifica dos campos donde el impacto ya resulta perceptible: la medicina y la educación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brooks le señaló durante ese intercambio: “En el fondo, tu camino al éxito fue más de relaciones que de tecnología”, una observación que puso en perspectiva el propio recorrido de Gates dentro de la industria que ayudó a construir.

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La comparación que traza Gates con su propia trayectoria resulta directa. Así como en los años 80 impulsó la idea de tener un ordenador en cada escritorio, hoy anticipa una inteligencia artificial omnipresente, gratuita e invisible, con capacidad para transformar cada esfera de la vida humana.

Cómo cambiará la inteligencia artificial la medicina y la educación

Gates identifica dos campos donde el impacto ya resulta perceptible: la medicina y la educación. Sobre el primero, sostuvo en Harvard: “Es algo muy profundo y un poco aterrador.

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Así como en los años 80 impulsó la idea de tener un ordenador en cada escritorio, hoy anticipa una inteligencia artificial omnipresente. Agencia de Noticias TT/ Stefan Jerrevang vía REUTERS

Porque está sucediendo muy rápido y no hay un límite. Una de las transformaciones más grandes es en diagnósticos médicos. Con el tiempo, las máquinas probablemente sean superiores a los humanos porque la amplitud de conocimiento para tomar estas decisiones va más allá de la capacidad cognitiva humana”.

El cofundador de Microsoft aclaró que el cambio no apunta a sustituir a los profesionales, sino a extender su alcance. “Este cambio no es de eficacia, sino de equidad. En lugar de reemplazar al doctor lo multiplicará llevándolo a zonas remotas u hospitales colapsados. La escasez de médicos podría convertirse en un problema del pasado”, agregó.

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En el terreno educativo, Gates imagina tutores digitales capaces no solo de enseñar, sino también de motivar, identificar debilidades y adaptar el aprendizaje en tiempo real. Ya no se trataría de pizarras digitales como símbolo de innovación, sino de una pedagogía algorítmica que podría cuestionar la necesidad misma de la figura del maestro tradicional.

En el terreno educativo, Gates imagina tutores digitales capaces no solo de enseñar, sino también de motivar, identificar debilidades, etc. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escenario que proyecta implica un mundo donde los médicos brillantes o los maestros extraordinarios dejarán de ser indispensables, reemplazados por sistemas automatizados que ofrezcan diagnósticos y tutorías hiperpersonalizadas, accesibles para cualquier persona.

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El trabajo filantrópico de Gates en salud infantil

Esta visión sobre la medicina conecta con la labor que Gates lleva adelante a través de su Fundación. Según sus propias afirmaciones, ha ayudado a más de 5 millones de niños de países vulnerables mediante campañas de inmunización y en la lucha contra la malaria, el VIH y la tuberculosis.

Ese trabajo previo explica en parte por qué Gates enfatiza la equidad como el eje central del cambio que viene, más que la eficiencia pura que suele destacarse en otros discursos sobre inteligencia artificial.

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No todas las miradas coinciden con el optimismo cauteloso de Gates. REUTERS/Caitlin Ochs

Las advertencias sobre el impacto de la IA en el empleo

No todas las miradas coinciden con el optimismo cauteloso de Gates. Mustafa Suleyman, CEO de IA en Microsoft y autor de The Coming Wave, advierte que esta tecnología no será solo un apoyo para el trabajo humano, sino un reemplazo directo.

Según Suleyman, la inteligencia artificial tendrá un impacto “enormemente desestabilizador” sobre la fuerza laboral, capaz de reconfigurar profesiones enteras y provocar una disrupción inédita en la mayoría de las industrias.

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El propio Suleyman no pone en duda las capacidades de la tecnología, pero sostiene que el rumbo actual conduce a un modelo con menos mano de obra y más control automatizado, lo que a su juicio traerá consigo una inestabilidad sin precedentes.

Gates, que dedicó gran parte de su vida a reducir la brecha digital, reconoce que el reto actual ya no pasa por el acceso a la tecnología. REUTERS/Denis Balibouse/Fotografía de archivo

El verdadero desafío según Gates: el uso de la tecnología

Gates, que dedicó gran parte de su vida a reducir la brecha digital, reconoce que el reto actual ya no pasa por el acceso a la tecnología, sino por el uso que se le da. “A veces, cuando empoderas a los humanos, no siempre se dirige en la dirección correcta”, planteó.

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El dilema, en su opinión, ya no radica en tener herramientas, sino en decidir cómo emplearlas. Como en todas las revoluciones tecnológicas anteriores, el desenlace dependerá de quién tenga el control sobre su desarrollo y aplicación.