El Salvador

En fotos: El Salvador llevó café, cacao y licores a una feria de Estambul para abrirse paso en Eurasia

El país promovió su oferta exportable en Turquía ante más de 15.000 visitantes de casi 100 países

La delegación buscó promover la oferta exportable nacional y abrir oportunidades en mercados de la región euroasiática, con una participación coordinada por la Cancillería a través de la representación diplomática en ese país (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La delegación buscó promover la oferta exportable nacional y abrir oportunidades en mercados de la región euroasiática, con una participación coordinada por la Cancillería a través de la representación diplomática en ese país (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
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Una delegación de empresas salvadoreñas participó en la feria “F Istanbul 2026″ en Turquía para promover la oferta exportable del país y abrir oportunidades en mercados de la región euroasiática. Asistieron marcas de café de especialidad, miel y derivados, galletas, cacao y chocolate, además de licores.

Según el embajador salvadoreño Héctor Jaime, el evento reunió a centenares de expositores y a más de 15.000 visitantes profesionales de cerca de 100 países. La participación fue coordinada por la Cancillería, a través de la representación diplomática en ese destino, para impulsar la internacionalización de industrias locales. También se coordinó un encuentro con las gremiales empresariales MÜSIAD y DEIK, con las que se abordaron oportunidades de negocios con El Salvador y se estrecharon vínculos para dinamizar los intercambios comerciales.

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El evento congregó a centenares de expositores y facilitó contactos para industrias locales, en una agenda de cuatro días con acercamientos a comercializadoras, distribuidores, cadenas de supermercados, importadores y representantes del sector HORECA. (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El evento congregó a centenares de expositores y facilitó contactos para industrias locales, en una agenda de cuatro días con acercamientos a comercializadoras, distribuidores, cadenas de supermercados, importadores y representantes del sector HORECA. (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La reunión con las gremiales empresariales abordó oportunidades de negocios y buscó dinamizar los intercambios, en paralelo a la exhibición de café de especialidad, miel y derivados, galletas, cacao y chocolate, además de licores (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La reunión con las gremiales empresariales abordó oportunidades de negocios y buscó dinamizar los intercambios, en paralelo a la exhibición de café de especialidad, miel y derivados, galletas, cacao y chocolate, además de licores (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La participación coordinada por la Cancillería puso frente a marcas salvadoreñas de alimentos y bebidas ante comercializadoras, cadenas minoristas y representantes del sector gastronómico en una vitrina internacional de alto movimiento (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La participación coordinada por la Cancillería puso frente a marcas salvadoreñas de alimentos y bebidas ante comercializadoras, cadenas minoristas y representantes del sector gastronómico en una vitrina internacional de alto movimiento (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La participación de empresas salvadoreñas en la feria F Istanbul 2026 buscó abrir oportunidades en la región euroasiática con productos como café, cacao, miel, licores y galletas, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La participación de empresas salvadoreñas en la feria F Istanbul 2026 buscó abrir oportunidades en la región euroasiática con productos como café, cacao, miel, licores y galletas, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El objetivo fue estrechar vínculos con dos gremios clave y explorar negocios, mientras se reforzaba la imagen del país como socio estratégico y se abrían conversaciones con importadores, distribuidores y representantes de hoteles, restaurantes y cafeterías (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El objetivo fue estrechar vínculos con dos gremios clave y explorar negocios, mientras se reforzaba la imagen del país como socio estratégico y se abrían conversaciones con importadores, distribuidores y representantes de hoteles, restaurantes y cafeterías (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Hubo reuniones con importadores y distribuidores. El objetivo fue tender puentes sin perder identidad productiva (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Hubo reuniones con importadores y distribuidores. El objetivo fue tender puentes sin perder identidad productiva (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Durante cuatro días, la comitiva mostró alimentos y bebidas ante visitantes de casi 100 países, mientras la embajada impulsó reuniones para ampliar ventas en la región euroasiática (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Durante cuatro días, la comitiva mostró alimentos y bebidas ante visitantes de casi 100 países, mientras la embajada impulsó reuniones para ampliar ventas en la región euroasiática (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
(Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
(Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La delegación salvadoreña coordinó encuentros con gremiales empresariales para estrechar vínculos y dinamizar intercambios comerciales, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La delegación salvadoreña coordinó encuentros con gremiales empresariales para estrechar vínculos y dinamizar intercambios comerciales, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

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