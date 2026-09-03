Guatemala

Congreso de Guatemala convoca a autoridades para buscar alternativas ante el alza de los combustibles luego de 3 días de bloqueos

La junta directiva citará a funcionarios de Energía y Minas, a la SAT y a transportistas para evaluar medidas que enfrenten la escalada del petróleo y atiendan las exigencias surgidas tras las protestas recientes

El Congreso de Guatemala convocará a autoridades económicas y del sector energético para evaluar alternativas ante el alza de las gasolinas y el diésel. (Imagen de referencia REUTERS)
El Congreso de Guatemala convocará a autoridades económicas y del sector energético para evaluar alternativas ante el alza de las gasolinas y el diésel. (Imagen de referencia REUTERS)
Guardar

El Congreso de Guatemala convocará a autoridades económicas y del sector energético para evaluar alternativas frente al alza ininterrumpida de las gasolinas y el diésel, ante el rechazo ciudadano hacia el subsidio propuesto por el Ejecutivo si este beneficia directamente a los importadores.

El presidente del Legislativo, Luis Contreras Colindres, anunció que la reunión incluirá al ministro de Energía y Minas y al titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), además de una representación del gremio de transportistas.

PUBLICIDAD

La propuesta enviada por el gobierno contempla un beneficio económico de Q15 (USD 1.94) por galón, distribuidos en Q12 (USD 1.55)para el diésel y Q3 (USD 0.38) para la gasolina regular.

Sin embargo, a decir de Contreras Colindres, la población y los sectores de transporte exigen que la rebaja se aplique de forma directa en las estaciones de servicio para garantizar que el consumidor final reciba el alivio monetario.

El presidente del Legislativo planteó que cinco delegados de los transportistas participen en la mesa de diálogo con los jefes de bancada. De lograrse un consenso y obtener un dictamen favorable de la Comisión de Energía, la iniciativa de ley podría ser conocida en el pleno el próximo martes bajo la exoneración de los tres debates reglamentarios.

PUBLICIDAD

La iniciativa 6810 de Vamos propone eliminar por seis meses el IDP y el IVA a la gasolina regular y superior, además de otorgar Q12 por galón de diésel.
El Congreso analiza llevar la iniciativa de ley al pleno el próximo martes si logra consenso político y un dictamen favorable de la Comisión de Energía. (Congreso de Guatemala)

El pueblo no quiere subsidio porque dice que no le llega; lo que no quieren es que le demos el subsidio a los importadores”, declaró el titular del parlamento. El parlamentario recordó que las alzas responden a presiones del mercado internacional y tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

“Cada vez que oigo que hay una bomba en Irán, pienso que esto no va a terminar nunca. Los precios tan altos es una situación externa”, puntualizó Contreras Colindres, quien subrayó que el parlamento busca persuadir a la sociedad para viabilizar una medida que amortigüe el impacto económico.

Por su parte, el primer Vicepresidente del Congreso, Nery Ramos, afirmó que han promovido diálogos con distintos sectores de la población como los transportistas y otros sectores como 48 Cantones de Totonicapán.

“Hemos estado construyendo una opción híbrida que contempla un fondo de compensación como solución permanente para los guatemaltecos”, expresó el legislador.

No obstante, reconoció que el problema se “ha politizado”, por lo que propuso un Fondo Compensatorio con el que se busca atenuar el impacto de fluctuaciones extraordinarias y transitorias de los precios internacionales del petróleo sobre el precio interno de la gasolina regular y el diésel.

Provial reportó 22 bloqueos en Guatemala y señaló que Cuyotenango fue el último punto habilitado tras los reclamos por combustibles y reductores de velocidad.
Transportistas y ciudadanos han manifestado para exigir la reducción de los precios del combustible, lo que generó largas colas de vehículos varados. (Facebook Leones Publicidad)

Para ello plantea un mecanismo automático de acumulación y compensación vinculado con referencias internacionales previamente definidas, aunque la iniciativa aclara que el fondo no pretende garantizar un precio fijo para los combustibles ni sustituir la formación de precios del mercado.

Un operativo con gas lacrimógeno puso fin a tres días de bloqueos

La búsqueda de acuerdos parlamentarios coincide con el cierre de una intensa jornada de protestas de 72 horas encabezada por transportistas y colectivos sociales en distintas regiones del país.

Las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) utilizaron gases lacrimógenos para desalojar el último tramo bloqueado en el kilómetro 168,5 de la ruta CA-2, a la altura de Cuyotenango, en el departamento de Suchitepéquez.

Durante la intervención, varias personas resultaron heridas y decenas sufrieron síntomas de intoxicación por el compuesto químico, según informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

Los socorristas debieron trasladar a zonas seguras a 50 pobladores de las viviendas aledañas y evacuar pacientes de un centro de salud cercano debido a la dispersión de los gases.

Provial reportó 22 bloqueos en Guatemala y señaló que Cuyotenango fue el último punto habilitado tras los reclamos por combustibles y reductores de velocidad.
La PNC desalojó con bombas lacrimógenas el bloqueo en Cuyotenango, Suchitepéquez, sobre la ruta al Suroccidente. (Facebook Noticias Suchitepéquez)

Los precios del diésel y las gasolinas mantienen valores elevados en los monitoreos oficiales

El malestar social responde al incremento sostenido en el costo de los carburantes en el mercado de Guatemala durante los últimos meses.

De acuerdo con las verificaciones semanales realizadas por el Ministerio de Energía y Minas, los precios promedio en la modalidad de autoservicio en la capital alcanzaron los Q40.58 (USD 5.27)por galón para la gasolina superior, Q38.76 (USD 5.03)para la regular y Q45.37 (USD 5.89)para el diésel.

No obstante, en las estaciones de servicio se registró un nuevo incremento este jueves 3 de septiembre que elevó el precio de los combustibles a Q42.09 (USD 5.46) la gasolina súper, Q40.09 (USD 5.21) la regular y a Q46.39 (USD 6.02) el diésel.

Las autoridades atribuyen las fluctuaciones a factores internacionales de abastecimiento, mientras los sectores productivos insisten en la urgencia de medidas parlamentarias que reduzcan el impacto en el costo del transporte de carga y en la canasta básica.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaSubsidiosParo de transportistasCongreso de GuatemalaLuis Contrerascombustiblesprecio gasolina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala ajusta el Sistema Integral de Precios para medir mejor el comportamiento de los precios

La revisión metodológica busca hacer más comparables los indicadores y acercarlos a la estructura económica vigente, con el fin de orientar decisiones públicas, programas sociales y el seguimiento del poder adquisitivo de los hogares

Guatemala ajusta el Sistema Integral de Precios para medir mejor el comportamiento de los precios

La Cámara del Agro de Guatemala prevé que las ventas del sector caigan 5% en 2026 por la falta de lluvias y El Niño

Un sondeo rápido entre socios del gremio atribuye el retroceso a la sequía, a los efectos de El Niño y al encarecimiento de insumos, con riesgos para la inversión, el empleo y los compromisos comerciales

La Cámara del Agro de Guatemala prevé que las ventas del sector caigan 5% en 2026 por la falta de lluvias y El Niño

Diputados en el Congreso presentan iniciativa para crear el digesto jurídico nacional que busca instituir un sistema gratuito de consulta de leyes

El proyecto 6839 plantea una plataforma estatal y sin costo que integraría la normativa vigente, con enlaces a reformas, derogatorias y versiones anteriores, y que estaría incorporada al portal del Organismo Legislativo desde 2027

Diputados en el Congreso presentan iniciativa para crear el digesto jurídico nacional que busca instituir un sistema gratuito de consulta de leyes

Antorchas de Independencia de Guatemala, bajo nuevas reglas: supervisión docente, botiquín, transporte seguro y prohibición de bolsas con agua

Educación fija condiciones para que la celebración no ponga en riesgo a los alumnos. La logística se vuelve clave, mientras la capital ajusta horarios y lugares para evitar incidentes y obras en marcha

Antorchas de Independencia de Guatemala, bajo nuevas reglas: supervisión docente, botiquín, transporte seguro y prohibición de bolsas con agua

Policía de Guatemala en alerta por elecciones 2027: atentados, choque de simpatizantes y una brecha de agentes frente a miles de pandilleros activos

El director de la PNC, David Custodio Boteo, dijo en el Congreso que hay información sobre hechos criminales en municipios y sectores de la capital

Policía de Guatemala en alerta por elecciones 2027: atentados, choque de simpatizantes y una brecha de agentes frente a miles de pandilleros activos

TECNO

Robots que limpian desde la cocina hasta el inodoro por 30 dólares la hora: a domicilio

Robots que limpian desde la cocina hasta el inodoro por 30 dólares la hora: a domicilio

Meta se pasa a Slack para impulsar el uso de agentes de IA en el trabajo

El truco de Gemini y ChatGPT para convertir cualquier foto en un póster al estilo GTA 6 en minutos

Trabajadores están decepcionados con el impacto de la IA: solo el 9% cree que aporta algo

La inteligencia artificial llega al quirófano y ayuda a extirpar un tumor cerebral en tiempo real

ENTRETENIMIENTO

La estrella de OnlyFans, Celina Powell, es vetada de un estadio de futbol tras un altercado con el personal de seguridad

La estrella de OnlyFans, Celina Powell, es vetada de un estadio de futbol tras un altercado con el personal de seguridad

Paris Jackson dio detalles sobre las nuevas canciones dedicadas a su padre: “Encajan tan bien juntas que dicen sentémonos a conversar”

David Heyman reveló los cambios que traerá la serie de Harry Potter respecto de las películas

Anya Taylor-Joy reveló que “se protegió demasiado” ante el impacto de la fama

La autora de The Last Sunrise habló sobre la elección de Maia Reficco: “Fue perfecta desde el principio”

MUNDO

Zelensky anuncia una próxima reunión en Kiev con los negociadores de Estados Unidos

Zelensky anuncia una próxima reunión en Kiev con los negociadores de Estados Unidos

El precio del petróleo cierra sin rumbo único en una sesión marcada por la tensión entre Irán y Estados Unidos

Hozoviotissa, el monasterio ortodoxo que está incrustado en una roca frente al Egeo

Así quedó el valle de Nepal que fue devastado por las inundaciones

Alemania, Francia y Polonia prometieron una respuesta a Rusia tras el intento de ataque con drones en el aeropuerto de Leipzig