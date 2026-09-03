Congreso de Guatemala convoca a autoridades para buscar alternativas ante el alza de los combustibles luego de 3 días de bloqueos

El Congreso de Guatemala convocará a autoridades económicas y del sector energético para evaluar alternativas ante el alza de las gasolinas y el diésel. (Imagen de referencia REUTERS)

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El Congreso de Guatemala convocará a autoridades económicas y del sector energético para evaluar alternativas frente al alza ininterrumpida de las gasolinas y el diésel, ante el rechazo ciudadano hacia el subsidio propuesto por el Ejecutivo si este beneficia directamente a los importadores.

El presidente del Legislativo, Luis Contreras Colindres, anunció que la reunión incluirá al ministro de Energía y Minas y al titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), además de una representación del gremio de transportistas.

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La propuesta enviada por el gobierno contempla un beneficio económico de Q15 (USD 1.94) por galón, distribuidos en Q12 (USD 1.55)para el diésel y Q3 (USD 0.38) para la gasolina regular.

Sin embargo, a decir de Contreras Colindres, la población y los sectores de transporte exigen que la rebaja se aplique de forma directa en las estaciones de servicio para garantizar que el consumidor final reciba el alivio monetario.

El presidente del Legislativo planteó que cinco delegados de los transportistas participen en la mesa de diálogo con los jefes de bancada. De lograrse un consenso y obtener un dictamen favorable de la Comisión de Energía, la iniciativa de ley podría ser conocida en el pleno el próximo martes bajo la exoneración de los tres debates reglamentarios.

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El Congreso analiza llevar la iniciativa de ley al pleno el próximo martes si logra consenso político y un dictamen favorable de la Comisión de Energía. (Congreso de Guatemala)

“El pueblo no quiere subsidio porque dice que no le llega; lo que no quieren es que le demos el subsidio a los importadores”, declaró el titular del parlamento. El parlamentario recordó que las alzas responden a presiones del mercado internacional y tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

“Cada vez que oigo que hay una bomba en Irán, pienso que esto no va a terminar nunca. Los precios tan altos es una situación externa”, puntualizó Contreras Colindres, quien subrayó que el parlamento busca persuadir a la sociedad para viabilizar una medida que amortigüe el impacto económico.

Promueven el diálogo

Por su parte, el primer Vicepresidente del Congreso, Nery Ramos, afirmó que han promovido diálogos con distintos sectores de la población como los transportistas y otros sectores como 48 Cantones de Totonicapán.

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“Hemos estado construyendo una opción híbrida que contempla un fondo de compensación como solución permanente para los guatemaltecos”, expresó el legislador.

No obstante, reconoció que el problema se “ha politizado”, por lo que propuso un Fondo Compensatorio con el que se busca atenuar el impacto de fluctuaciones extraordinarias y transitorias de los precios internacionales del petróleo sobre el precio interno de la gasolina regular y el diésel.

Transportistas y ciudadanos han manifestado para exigir la reducción de los precios del combustible, lo que generó largas colas de vehículos varados. (Facebook Leones Publicidad)

Para ello plantea un mecanismo automático de acumulación y compensación vinculado con referencias internacionales previamente definidas, aunque la iniciativa aclara que el fondo no pretende garantizar un precio fijo para los combustibles ni sustituir la formación de precios del mercado.

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Un operativo con gas lacrimógeno puso fin a tres días de bloqueos

La búsqueda de acuerdos parlamentarios coincide con el cierre de una intensa jornada de protestas de 72 horas encabezada por transportistas y colectivos sociales en distintas regiones del país.

Las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) utilizaron gases lacrimógenos para desalojar el último tramo bloqueado en el kilómetro 168,5 de la ruta CA-2, a la altura de Cuyotenango, en el departamento de Suchitepéquez.

Durante la intervención, varias personas resultaron heridas y decenas sufrieron síntomas de intoxicación por el compuesto químico, según informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

Los socorristas debieron trasladar a zonas seguras a 50 pobladores de las viviendas aledañas y evacuar pacientes de un centro de salud cercano debido a la dispersión de los gases.

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La PNC desalojó con bombas lacrimógenas el bloqueo en Cuyotenango, Suchitepéquez, sobre la ruta al Suroccidente. (Facebook Noticias Suchitepéquez)

Los precios del diésel y las gasolinas mantienen valores elevados en los monitoreos oficiales

El malestar social responde al incremento sostenido en el costo de los carburantes en el mercado de Guatemala durante los últimos meses.

De acuerdo con las verificaciones semanales realizadas por el Ministerio de Energía y Minas, los precios promedio en la modalidad de autoservicio en la capital alcanzaron los Q40.58 (USD 5.27)por galón para la gasolina superior, Q38.76 (USD 5.03)para la regular y Q45.37 (USD 5.89)para el diésel.

No obstante, en las estaciones de servicio se registró un nuevo incremento este jueves 3 de septiembre que elevó el precio de los combustibles a Q42.09 (USD 5.46) la gasolina súper, Q40.09 (USD 5.21) la regular y a Q46.39 (USD 6.02) el diésel.

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Las autoridades atribuyen las fluctuaciones a factores internacionales de abastecimiento, mientras los sectores productivos insisten en la urgencia de medidas parlamentarias que reduzcan el impacto en el costo del transporte de carga y en la canasta básica.