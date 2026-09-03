La producción de autos rebotó en agosto, pero sigue por debajo de 2025

El mes de agosto mostró los tres indicadores de la industria con resultado positivo. Una buena señal para el sector.

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La actividad de las terminales argentinas de autos mostró una mejora frente a julio en producción, exportaciones y ventas mayoristas, aunque los tres indicadores continúan por debajo de los niveles de agosto de 2025. En el acumulado de los primeros ocho meses del año, solo las exportaciones lograron sostener una variación positiva.

La industria automotriz mostró en agosto una recuperación mensual en producción, exportaciones y ventas mayoristas, aunque los principales indicadores todavía se ubicaron por debajo de los niveles registrados en el mismo mes de 2025. De acuerdo con el informe difundido por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), durante el octavo mes del año las terminales produjeron 39.381 vehículos, exportaron 24.589 unidades y entregaron 39.068 vehículos a la red de concesionarios.

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La producción subió frente a julio, pero acumula una caída de 17,1%

El dato más destacado del mes fue el rebote de la actividad fabril respecto de julio. En agosto, las terminales radicadas en Argentina fabricaron 39.381 vehículos entre automóviles y comerciales livianos, lo que implicó un alza del 26,3% en comparación con julio. Sin embargo, la mejora mensual no alcanzó para revertir la comparación interanual: la producción quedó 11,6% por debajo de agosto de 2025, cuando se habían ensamblado 44.545 unidades.

Con este resultado, el acumulado de los primeros ocho meses del año llegó a 275.228 unidades, contra 332.135 del mismo período del año pasado. Eso representa una baja acumulada del 17,1%, una señal de que, pese al repunte puntual de agosto, la actividad todavía no logra recuperar el terreno perdido durante buena parte de 2026.

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La producción repuntó tras un mes complicado en julio, aunque sigue con números negativos a nivel interanual

El comportamiento por segmentos también mostró diferencias. La producción de automóviles siguió siendo la más afectada en la comparación interanual, mientras que los utilitarios exhibieron una caída más moderada. Ese desempeño explica parte del movimiento del sector, que continúa apoyado en los modelos con mayor perfil exportador y comercial.

Las exportaciones mantuvieron saldo positivo en el acumulado anual

En comercio exterior, el sector despachó 24.589 vehículos durante agosto. La cifra marcó un aumento del 5,2% frente a julio, pero al mismo tiempo representó una baja del 3,6% respecto de agosto del año pasado. Aun así, el balance de los primeros ocho meses del año se mantuvo en terreno positivo.

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Entre enero y agosto, las exportaciones totalizaron 174.859 unidades, por encima de las 173.382 registradas en igual período de 2025. La diferencia es acotada, pero suficiente para sostener una mejora acumulada del 0,9 por ciento.

Los datos de Adefa muestran además que las exportaciones siguieron teniendo un peso central en el funcionamiento de la industria. En agosto representaron el 62,4% de la producción del mes, mientras que en el acumulado anual esa relación fue de 63,5 por ciento. El principal destino siguió siendo Brasil, que concentró 64,3% de los envíos externos del período enero-agosto. Detrás se ubicaron América Central, Perú, Chile y Colombia, lo que confirma la importancia de la región para el perfil exportador de las terminales argentinas.

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Las exportaciones lograron mantener números en verde tras 8 meses de actividad

En la comparación con meses anteriores, el frente externo mostró una evolución más estable que el mercado interno. En junio, las exportaciones habían retrocedido 11,3% mensual y acumulaban una baja de 2,1% interanual. En julio se recuperaron, con una suba mensual de 4,5% y un salto interanual de 28,3%, lo que permitió pasar a terreno positivo en el acumulado. Agosto consolidó esa tendencia, aunque con un ritmo más moderado.

Las ventas mayoristas mejoraron, aunque siguen lejos de 2025

En el mercado interno, las ventas mayoristas a concesionarios llegaron a 39.068 unidades en agosto. El volumen significó una suba del 14,3% respecto de julio, cuando se habían comercializado 34.178 vehículos. Pero, al igual que ocurrió con la producción, el dato quedó claramente por debajo del año pasado: frente a agosto de 2025, la caída fue de 24,5 por ciento.

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En el acumulado enero-agosto, las terminales entregaron a la red comercial 301.375 unidades, contra 400.953 en igual tramo de 2025. La diferencia equivale a una contracción del 24,8%, uno de los retrocesos más pronunciados entre los principales indicadores del informe.

La secuencia reciente muestra una dinámica cambiante. En junio, las ventas mayoristas habían repuntado 22,6% mensual, pero en julio volvieron a caer 22,5%. Agosto interrumpió ese retroceso con otra mejora frente al mes previo, aunque sin modificar el cuadro general de retracción en la comparación con 2025.

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Adefa advirtió que el sector sigue en un escenario desafiante

El presidente de Adefa, Rodrigo Pérez Graziano, destacó la recuperación mensual de agosto, pero advirtió que el sector todavía enfrenta dificultades en la medición interanual y en el acumulado del año.

Para Adefa, el escenario sigue siendo desafiante en 2026

“Los resultados de agosto muestran una recuperación respecto de julio, aunque la evolución interanual y los datos acumulados indican que el sector continúa atravesando un escenario desafiante”, señaló el directivo.

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Pérez Graziano agregó que “el desempeño de las exportaciones confirma la capacidad y el potencial de la industria automotriz, pero será necesario seguir avanzando en una agenda de competitividad que permita continuar ampliando mercados y generar mejores condiciones para la producción, la inversión y el empleo”.

La declaración sintetiza el escenario que reflejan los números de junio, julio y agosto. Mientras la producción y las ventas a concesionarios todavía exhiben caídas relevantes frente al año pasado, las exportaciones aparecen como el componente más firme del sector y el principal sostén de la actividad.

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