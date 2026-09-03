Sociedad

Rosario: fue a jugar al fútbol con su hermano, se descompensó tras el partido y murió

El hombre de 37 años murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la zona sur de la ciudad. La víctima estaba junto a sus amigos compartiendo una bebida

El hecho ocurrió en Arengreen al 6000, cerca del cruce de las avenidas Ovidio Lagos y Circunvalación
El hecho ocurrió en Arengreen al 6000, cerca del cruce de las avenidas Ovidio Lagos y Circunvalación
Guardar

Un hombre de 37 años murió este miércoles por la noche en la zona sur de Rosario, luego de sufrir una descompensación mientras compartía una bebida con un amigo, apenas terminado un partido de fútbol al que había asistido junto a su hermano menor. La víctima, identificada como Matías G., recibió maniobras de reanimación en plena vía pública, pero no logró sobrevivir.

El hecho ocurrió en Arengreen al 6000, cerca del cruce de las avenidas Ovidio Lagos y Circunvalación. Según la versión preliminar difundida por fuentes oficiales, el hombre se descompensó en la calle, y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) llegó al lugar para intentar reanimarlo con maniobras de RCP. Pese a la intervención médica, no pudieron evitar el deceso.

PUBLICIDAD

Horas antes, Matías G. y su hermano Agustín G., de 25 años, habían ido a jugar al fútbol juntos. Al terminar el partido, cada uno tomó un rumbo distinto: mientras el menor volvió a su casa, el mayor se quedó a tomar algo con un conocido.

Agustín G. recibió el aviso a las 19:40, cuando le informaron que su hermano había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Sin dudarlo, fue en su búsqueda de inmediato y, ni bien llegó, comenzó él mismo a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar en plena calle, mientras aguardaba la llegada de la policía y de una ambulancia.

PUBLICIDAD

Los médicos del Sies arribaron al lugar a las 20:05 para asistir a la víctima. Media hora más tarde, se confirmó el fallecimiento y se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI) para el abordaje del caso, de acuerdo a lo informado por La Capital. Tras el operativo, el registro del procedimiento quedó a disposición de la Justicia en la comisaría 21ª.

Murió un hincha de River en el Monumental tras la eliminación en la Copa Sudamericana

La muerte de un hincha de River en el Monumental se conoció tras el partido ante Independiente Santa Fe (FOTOBAIRES)
La muerte de un hincha de River en el Monumental se conoció tras el partido ante Independiente Santa Fe (FOTOBAIRES)

Un hincha de River Plate murió a pocos minutos de la eliminación en la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe en el Monumental. La noticia se conoció en una noche envuelta en tensión y reclamos por los simpatizantes del club. El episodio ocurrió en el sector de acceso a la tribuna San Martín Baja, donde se activó un pedido de auxilio para asistir a un hombre de 68 años, que se había descompensado. De acuerdo con esa reconstrucción inicial, la víctima habría sufrido un episodio cardíaco.

Los efectivos que se encontraban en el lugar acudieron para asistirlo y luego se solicitó la presencia del SAME. El hombre no respondió a las maniobras de reanimación y su muerte fue constatada poco después por una médica del servicio privado de asistencia del club. Lo que derivó en la intervención del personal de jurisdicción para el inicio de las actuaciones de rigor.

En ese marco, se abrió la intervención judicial para establecer con precisión las circunstancias del hecho. Interviene la Fiscalía Distrito Saavedra-Núñez, a cargo del doctor Campagnoli, Secretaría del doctor Molinari, que labró actuaciones por “averiguación de causales de muerte”.

La tragedia se produjo en una noche que ya venía marcada por latensión entre los hinchas y la dirigencia de River. Con el equipo golpeado por los resultados y bajo un clima de reprobación cada vez más visible, la eliminación activó unaprotesta en el hall del Monumental, donde se escucharon cánticos contra el presente del club como:“A ver si se dan cuenta que no los quiere nadie”y “cantemos todos para que vuelva Ramón”.

Durante las últimas semanas, el equipo atravesó una serie departidos en los que mostró un rendimiento inconsistente, lo que llevó a que una parte de los hinchas comenzara a expresar su descontento a través de silbidos dentro del estadio, cánticos y cuestionamientos dirigidos hacia la conducción del club. La reciente eliminación sufrida frente a Independiente Santa Fe fue lo queterminó de funcionar como un nuevo detonante para este clima.

Temas Relacionados

RosarioSanta FedescompensaciónÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mató a dos hombres, manejó cabarets y fue acusada por el crimen de Cabezas: quién fue “Pepita la Pistolera”

El estreno de la película protagonizada por Luisana Lopilato volvió a poner en escena la historia de Margarita Di Tullio. En Infobae al Regreso, Paulo Kablan reconstruyó su trayectoria y los episodios que forjaron su mito

Mató a dos hombres, manejó cabarets y fue acusada por el crimen de Cabezas: quién fue “Pepita la Pistolera”

Llega una nueva ola polar al AMBA para el fin de semana: qué dice el pronóstico del tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que habrá valores de hasta diez grados por debajo de la media histórica para esta época del año. También se podrían esperar chaparrones aislados

Llega una nueva ola polar al AMBA para el fin de semana: qué dice el pronóstico del tiempo

Confirmaron la extradición a Paraguay de un hombre acusado de abusar de un niño de 12 años y amenazarlo con matar a su madre

Ramón Luis Fernández es requerido por la Justicia del país vecino para ser juzgado por el delito de abuso sexual en niños. Había pedido ser juzgado en la Argentina y su defensa cuestionó las condiciones de detención que podría enfrentar en Paraguay

Confirmaron la extradición a Paraguay de un hombre acusado de abusar de un niño de 12 años y amenazarlo con matar a su madre

Habló el ex comisario Walter Maciel en el juicio por Loan: “Soy imputado y perjudicado, pero voy a colaborar”

Antes de una nueva audiencia, el imputado realizó una serie de planteos ante el tribunal y pidió sumar un abogado a su defensa. Durante la jornada declararon cuatro testigos, entre ellos dos efectivos de Prefectura

Habló el ex comisario Walter Maciel en el juicio por Loan: “Soy imputado y perjudicado, pero voy a colaborar”

Se hacía pasar por policía de la Bonaerense y tenía una condena por amenazas con armas: el detalle que lo delató

El sospechoso, de 48 años, fue detenido este jueves por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Caballito

Se hacía pasar por policía de la Bonaerense y tenía una condena por amenazas con armas: el detalle que lo delató

DEPORTES

Condenado a cadena perpetua, William Schlenker, barra de River, se recibió de periodista: “Estudié para que el encierro no me queme la cabeza”

Condenado a cadena perpetua, William Schlenker, barra de River, se recibió de periodista: “Estudié para que el encierro no me queme la cabeza”

La brutal crítica de una figura del tenis contra la organización del US Open por el olor a marihuana: “Parece un zoológico”

El tenso ida y vuelta de Kevin Lomónaco con un periodista en medio de su salida de Independiente: “Hacés preguntas complicadas”

El mensaje de Germán Pezzella a los hinchas de River Plate durante su presentación como nuevo jugador de Peñarol

¿Habrá revancha? El reencuentro del Chino Maidana con Broner en un desopilante stream y el guiño a Mayweather a través de una videollamada

TELESHOW

Claudia Villafañe recordó cómo la engañaba Diego Maradona en su adolescencia: “Vivíamos pasillo de por medio”

Claudia Villafañe recordó cómo la engañaba Diego Maradona en su adolescencia: “Vivíamos pasillo de por medio”

La decepción de Mariela Prieto tras salir de Gran Hermano y no reencontrarse con el Turco García: “Soy una mujer intachable”

Tamara Paganini habló del escándalo por el pago de una cuenta de tragos: “En mi época, cuando te invitaban, te invitaban”

Pepe Chatruc habló de su encuentro con Sabrina Rojas en un boliche porteño: "Estuvimos bailando juntos"

Las abogadas de Wanda e Icardi frente a frente, el escándalo amoroso del año y la figura de Las Leonas invaden la TV

INFOBAE AMÉRICA

Fin del TPS amenaza con restar hasta $380 millones a la economía de Honduras

Fin del TPS amenaza con restar hasta $380 millones a la economía de Honduras

Pintar por un cartón de huevos: Niño cubano de 6 años trabaja pintando casas para comprar comida a su abuela

Salvadoreños donan lentes para cataratas en Cuba ante crisis humanitaria de la isla

Madre salvadoreña teme separarse de su hijo con autismo por fin del TPS: “Depende de mí”

Honduras enfrenta una crisis de feminicidios marcada por la impunidad