Rosario: fue a jugar al fútbol con su hermano, se descompensó tras el partido y murió

El hecho ocurrió en Arengreen al 6000, cerca del cruce de las avenidas Ovidio Lagos y Circunvalación

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Un hombre de 37 años murió este miércoles por la noche en la zona sur de Rosario, luego de sufrir una descompensación mientras compartía una bebida con un amigo, apenas terminado un partido de fútbol al que había asistido junto a su hermano menor. La víctima, identificada como Matías G., recibió maniobras de reanimación en plena vía pública, pero no logró sobrevivir.

El hecho ocurrió en Arengreen al 6000, cerca del cruce de las avenidas Ovidio Lagos y Circunvalación. Según la versión preliminar difundida por fuentes oficiales, el hombre se descompensó en la calle, y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) llegó al lugar para intentar reanimarlo con maniobras de RCP. Pese a la intervención médica, no pudieron evitar el deceso.

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Horas antes, Matías G. y su hermano Agustín G., de 25 años, habían ido a jugar al fútbol juntos. Al terminar el partido, cada uno tomó un rumbo distinto: mientras el menor volvió a su casa, el mayor se quedó a tomar algo con un conocido.

Agustín G. recibió el aviso a las 19:40, cuando le informaron que su hermano había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Sin dudarlo, fue en su búsqueda de inmediato y, ni bien llegó, comenzó él mismo a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar en plena calle, mientras aguardaba la llegada de la policía y de una ambulancia.

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Los médicos del Sies arribaron al lugar a las 20:05 para asistir a la víctima. Media hora más tarde, se confirmó el fallecimiento y se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI) para el abordaje del caso, de acuerdo a lo informado por La Capital. Tras el operativo, el registro del procedimiento quedó a disposición de la Justicia en la comisaría 21ª.

Murió un hincha de River en el Monumental tras la eliminación en la Copa Sudamericana

La muerte de un hincha de River en el Monumental se conoció tras el partido ante Independiente Santa Fe (FOTOBAIRES)

Un hincha de River Plate murió a pocos minutos de la eliminación en la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe en el Monumental. La noticia se conoció en una noche envuelta en tensión y reclamos por los simpatizantes del club. El episodio ocurrió en el sector de acceso a la tribuna San Martín Baja, donde se activó un pedido de auxilio para asistir a un hombre de 68 años, que se había descompensado. De acuerdo con esa reconstrucción inicial, la víctima habría sufrido un episodio cardíaco.

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Los efectivos que se encontraban en el lugar acudieron para asistirlo y luego se solicitó la presencia del SAME. El hombre no respondió a las maniobras de reanimación y su muerte fue constatada poco después por una médica del servicio privado de asistencia del club. Lo que derivó en la intervención del personal de jurisdicción para el inicio de las actuaciones de rigor.

En ese marco, se abrió la intervención judicial para establecer con precisión las circunstancias del hecho. Interviene la Fiscalía Distrito Saavedra-Núñez, a cargo del doctor Campagnoli, Secretaría del doctor Molinari, que labró actuaciones por “averiguación de causales de muerte”.

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La tragedia se produjo en una noche que ya venía marcada por latensión entre los hinchas y la dirigencia de River. Con el equipo golpeado por los resultados y bajo un clima de reprobación cada vez más visible, la eliminación activó unaprotesta en el hall del Monumental, donde se escucharon cánticos contra el presente del club como:“A ver si se dan cuenta que no los quiere nadie”y “cantemos todos para que vuelva Ramón”.

Durante las últimas semanas, el equipo atravesó una serie departidos en los que mostró un rendimiento inconsistente, lo que llevó a que una parte de los hinchas comenzara a expresar su descontento a través de silbidos dentro del estadio, cánticos y cuestionamientos dirigidos hacia la conducción del club. La reciente eliminación sufrida frente a Independiente Santa Fe fue lo queterminó de funcionar como un nuevo detonante para este clima.

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