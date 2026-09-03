El FMI contempla abrir una oficina en Caracas a medida que se profundiza su colaboración con Venezuela

El Fondo Monetario Internacional contempla abrir una oficina en Caracas para establecer una representación permanente en Venezuela. (Reuters)

Guardar

El Fondo Monetario Internacional (FMI) está considerando abrir una oficina local en Venezuela, estableciendo así una representación permanente en el país por primera vez en años, según fuentes familiarizadas con el asunto.

El organismo con sede en Washington busca intensificar su asistencia técnica al país ahora que Venezuela ha comenzado a compartir más datos económicos con el FMI, indicaron las fuentes, quienes pidieron no ser identificadas por tratarse de información privada. La idea ha sido tema de conversaciones con funcionarios venezolanos, pero aún no se ha tomado una decisión final, agregaron las fuentes.

PUBLICIDAD

Representantes del gobierno venezolano no respondieron a la solicitud de comentarios. Un portavoz del FMI afirmó que el Fondo ha mantenido un contacto cercano con las autoridades venezolanas a medida que profundizan su colaboración con el país.

Conferencia de prensa de la presidente interina Delcy Rodríguez y el funcionario estadounidense Chris Wright tras la firma del convenio con la empresa Chevron. 2 de septiembre. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Esta iniciativa se produce aproximadamente cinco meses después de la reanudación formal de la colaboración de Venezuela con el FMI bajo la administración interina de Delcy Rodríguez. Tras años de aislamiento, altos funcionarios del FMI estuvieron en Caracas a finales de julio por primera vez en más de dos décadas. Tras esa visita, se llevó a cabo una misión más amplia del personal del FMI que concluirá esta semana, según informaron fuentes cercanas.

PUBLICIDAD

Un portavoz del FMI indicó que actualmente hay un equipo técnico en Caracas para abordar el desarrollo de capacidades, el suministro de datos y el fortalecimiento institucional.

El FMI no ha realizado su revisión anual estándar de la economía del país —conocida como la consulta del Artículo IV— desde 2004. Venezuela ha reanudado recientemente la publicación de datos económicos clave tras años de publicaciones irregulares, incluyendo la inflación y el producto interno bruto.

Kristalina Georgieva, presidenta del FMI, en Uruguay

El gobierno, con dificultades financieras, también ha colaborado estrechamente con la administración Trump para abrir el país, rico en petróleo, a la inversión extranjera y sentar las bases para la reestructuración de su deuda tras casi una década de impago.

PUBLICIDAD

Los llamados representantes residentes están destinados en las oficinas locales, lo que permite a los funcionarios en Washington estrechar lazos con los países miembros y al personal del FMI brindar asistencia técnica y asesoramiento sobre el terreno. El Fondo abrió su primera oficina local en un país miembro en 1956 en Paraguay, seguida de Bolivia y Haití ese mismo año.

La asistencia técnica es una forma clave de apoyo no financiero que el fondo ofrece a sus miembros para fortalecer instituciones como los bancos centrales y las agencias estadísticas.

(c) 2026, Bloomberg