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El momento de furia de Francisco Cerúndolo en el US Open: rompió la raqueta tras perder el tercer set ante Struff

El argentino expuso su frustración cuando el alemán logró ponerse en ventaja. Luego de revertir el resultado y avanzar a tercera ronda, reconoció: “No jugué bien”

Ocurrió en el triunfo ante el alemán Struff
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Francisco Cerúndolo se quitó una espina que tenía clavada y, por primera vez en su carrera, se clasificó para la tercera ronda del último Grand Slam de la temporada, el US Open. El argentino derrotó en cinco sets al alemán Jan-Lennard Struff por 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-4, pero antes de celebrar el triunfo protagonizó un momento de furia luego de cometer una doble falta y ceder el tercer set.

Hay imágenes que dicen más que cualquier número de estadísticas, y la de Cerúndolo descargando su bronca contra el piso quedó grabada en la retina de quienes siguieron el partido en Flushing Meadows. Con una manga para cada lado, el alemán Struff volvía a adelantarse en el marcador. Tuvo un punto de set en el octavo game que no pudo aprovechar y, en el noveno, se le abrió otra oportunidad cuando logró quebrarle el servicio al argentino. Sin embargo, Fran recuperó inmediatamente el quiebre, aunque una doble falta terminó por condenarlo: el alemán volvió a romperle el saque y se quedó con el parcial.

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Fue en ese instante cuando la presión emocional alcanzó su punto máximo. Sin poder contener el enojo, el porteño estrelló la raqueta contra el piso en seis oportunidades, contrariado ante la oportunidad que acababa de desaprovechar.

A pesar de ello y sin tiempo para lamentos, el argentino volvió a enfocarse rápidamente en su juego, desgastó física y mentalmente a su rival y ganó los dos sets siguientes para conseguir la tan ansiada clasificación a los octavos de final. Ahí lo espera el estadounidense Taylor Fritz, finalista en el Abierto neoyorquino en 2024 y verdugo del italiano Mattia Bellucci por 6-3, 6-2 y 6-4.

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Por un lugar en la cuarta ronda, Francisco Cerúndolo enfrentará al estadounidense Taylor Fritz (Crédito: Reuters/Geoff Burke)
Por un lugar en la cuarta ronda, Francisco Cerúndolo enfrentará al estadounidense Taylor Fritz (Crédito: Reuters/Geoff Burke)

Aún con las revoluciones en alza, al cierre del partido, Cerúndolo expresó: “No jugué bien, la verdad. Tuve algunos ratitos, como en los games de saque en el quinto set. Eso creo que fue lo mejor”.

Y agregó: “Él arrancó bien, pegándole fuerte y errando muy poco. Yo contaba con que errara un poco más. Y con mi regularidad que ya traía del partido anterior le aportaba un poco a él. Es un jugador muy peligroso: es muy agresivo, te ataca mucho, saca bien, devuelve bien. Siempre te tiene la defensiva y hay que bancársela. Estoy contento por haber ganado”.

Para Cerúndolo, demostrar su mejor versión en los torneos de Grand Slam todavía es una cuota pendiente. Sus mejores actuaciones fueron las terceras rondas que alcanzó en tres oportunidades: en el Australian Open 2023, en Roland Garros y ahora en el US Open. “Estoy feliz por estar en la tercera ronda del US Open por primera vez. Era un objetivo que tenía. Tengo el día de mañana para ajustar el juego y hacerlo mejor el sábado. Estoy contento también porque somos tres argentinos en la tercera ronda”, sentenció el jugador nacional.

Con este triunfo, Fran se suma a Tomás Etcheverry y Mariano Navone en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos. Es la primera vez desde 2018 que tres argentinos alcanzan esa instancia en el cuadro masculino de singles del US Open. En aquella edición lo habían conseguido Juan Martín del Potro, Guido Pella y Diego Schwartzman.

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