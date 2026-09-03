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La sorpresa de Darío Barassi ante el insulto de un participante en vivo: "No se puede"

En medio del desafío final por un monto millonario, el conductor fue testigo de la frustración de un jugador y no pudo ocultar su reacción ante las cámaras

Un hombre llamado Charly intentó quedarse con el premio millonario, no pudo responder una consigna e insultó frente a Darío Barassi (Ahora Caigo - El Trece)
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Con un carisma arrollador y el sentido del humor que lo distingue, Darío Barassi se convirtió en uno de los conductores más queridos y espontáneos de la televisión argentina. Al frente de Ahora Caigo (El Trece), el ciclo de preguntas y respuestas que pone a prueba a los concursantes bajo presión, Barassi no solo guía el juego: también imprime su sello personal a cada emisión entre chistes, improvisaciones y ocurrencias inesperadas. Esta semana, el estudio fue escenario de uno de los momentos más explosivos y desopilantes del ciclo, cuando un participante, frustrado por perder un premio millonario, sorprendió al conductor con un insulto en vivo.

La tensión se adueñó del piso en la ronda final, cuando Charly, uno de los concursantes, se preparó para enfrentar los dos minutos decisivos que lo separaban de un pozo acumulado de $7.500.000. Barassi, fiel a su estilo, le dio una arenga motivadora antes de arrancar, y Charly comenzó a responder con tranquilidad y rapidez, encadenando nueve respuestas correctas casi sin esfuerzo. Sin embargo, el reloj fue implacable: al llegar a la última consigna, la presión jugó su propia partida.

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Barassi leyó la consigna: “Es reunir diversas cosas con un criterio que les dé cierta unidad”. La respuesta debía terminar en “-zar”. Charly dudó, propuso “hegemonizar” y luego “melodía”, mientras Barassi intentaba guiarlo con pistas: “Junto esto con esto, para que sean esto. Canciones. Una canción, una canción y hacés...”. El conductor insistió: “¿Qué hacés? Hacés un... ¿un qué de canciones? Las re, ¿sabés? Las re”. Charly intentó recordar, pero el tiempo se agotó. Barassi reveló la respuesta correcta: “recopilar”.

La sorpresa de Darío Barassi ante el insulto de un participante en vivo: "No se puede"
El conductor le advirtió al concursante que no podía decir malas palabras y, además, le prometió la revancha en el programa (Captura de video)

La frustración del participante fue inmediata y, sin poder contenerse, lanzó entre dientes: “La re put... madre”. Rápidamente se disculpó, pero la reacción espontánea desató las risas en el estudio. Barassi, lejos de incomodarse, siguió el juego: “Te decía canciones, te decía re, la put... madre. Sí, no se puede decir malas palabras, pero la put... madre. Poné un piiip. Dejame ser también”. El conductor cerró el momento con un aplauso para Charly y le aseguró: “Vamos a tener revancha y te venís de vuelta, porque sí, hermano, vos tenés que venir otra vez”.

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A pesar del enojo y la tensión, Charly no se fue con las manos vacías. El hombre se llevó $1.875.000 como premio consuelo, además del reconocimiento de Barassi y el público.

No es la primera vez que Barassi protagoniza momentos desopilantes en Ahora Caigo. La semana pasada, el conductor vivió otro episodio memorable, esta vez por culpa de su propio entusiasmo. Durante la presentación de Martín, conocido como Tincho, un participante de La Plata que estaba acompañado por su hija menor, Barassi se enteró de que le habían llevado un regalo especial. Al descubrir que se trataba de alfajores, no pudo ocultar su alegría y se acercó rápidamente a la tarima para recibirlos.

El conductor se entusiasmó al ver el regalo que le había llevado un participante y terminó protagonizando un doloroso blooper

En su apuro por ver el obsequio de cerca, Barassi se agachó para observar uno de los alfajores y terminó golpeándose la frente contra la tarima, lo que provocó un sonoro “¡Ay, me pegué!” que desató las carcajadas de todos en el estudio. Fiel a su estilo, el conductor no perdió la compostura y mantuvo el humor del momento, continuando con el programa como si nada hubiera pasado.

Estos momentos espontáneos y llenos de frescura son parte del ADN de Ahora Caigo y del propio Barassi, que supo ganarse el corazón de la audiencia con su cercanía y su capacidad para reírse de sí mismo y de las situaciones inesperadas. Entre premios millonarios, bloopers y frases insólitas, el programa se consolida como uno de los favoritos de la tarde, demostrando que cuando el humor y la empatía están al frente, ningún traspié es realmente un problema. Al contrario: puede ser el comienzo de un nuevo gran momento televisivo.

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