Robots que limpian desde la cocina hasta el inodoro por 30 dólares la hora: a domicilio

Robots humanoides de la empresa Tau Robotics limpian hogares por 30 dólares por hora en San Francisco, Estados Unidos. Crédito: dw_espanol/Instagram

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Una startup de robótica de San Francisco comenzó a ofrecer un servicio de limpieza a domicilio con robots humanoides que aspiran, limpian encimeras de cocina y asean baños, incluido el inodoro, por 30 dólares la hora. Tau Robotics anunció que seleccionará a sus primeros clientes en la ciudad estadounidense, en uno de los primeros intentos de llevar este tipo de máquinas a las tareas cotidianas de los hogares.

Los videos difundidos por la empresa muestran a las máquinas realizar distintas labores domésticas. En una de las grabaciones, acelerada para reducir su duración, un robot humanoide desciende de una camioneta antes de comenzar su trabajo en una vivienda. Otras imágenes lo muestran mientras pasa la aspiradora, limpia superficies de cocina y asea el lavabo y el inodoro de un baño.

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Un operador humano controla al robot a distancia

El funcionamiento actual del servicio revela que la tecnología aún no es completamente autónoma. Alex Koch, director ejecutivo y cofundador de Tau Robotics, reconoció que los sistemas de inteligencia artificial disponibles hoy no pueden manejar por sí solos a un robot humanoide durante todas las tareas de limpieza dentro de una casa.

Una empresa emergente lleva la robótica humanoide a los hogares con un servicio que busca hacer más accesible la limpieza doméstica.

En lugar de operar de forma independiente, los robots de la empresa son manejados por una persona desde una ubicación central. La inteligencia artificial ayuda al sistema a interpretar el entorno y ejecutar determinadas acciones, pero la supervisión y el control humano siguen siendo fundamentales para el proceso.

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Este modelo permite a Tau Robotics desplegar los humanoides en hogares reales sin esperar a que la autonomía total sea técnicamente viable. En la práctica, la máquina funciona como una presencia física en el domicilio, mientras un operador puede intervenir y dirigir sus movimientos a distancia.

Según Koch, algunas tareas ya alcanzan resultados aceptables. Pasar la aspiradora sería una de las actividades más maduras dentro del sistema, mientras que otras acciones básicas, como limpiar la encimera de una cocina, también estarían dentro de las capacidades actuales de los robots.

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Robots humanoides pueden limpiar casas. (Tau Robotics)

Una usuaria describe el servicio como satisfactorio

El servicio ya fue probado por algunos clientes. Una mujer de San Francisco contrató a uno de los robots humanoides de Tau Robotics para una hora de limpieza en su vivienda y aseguró que la experiencia resultó satisfactoria. Según relató, la máquina hizo un “trabajo sólido” y no tuvo que repetir ni rehacer ninguna de las tareas realizadas por el robot.

El testimonio ofrece una primera muestra de cómo estas máquinas podrían desempeñarse fuera de las demostraciones controladas y en entornos domésticos reales. Sin embargo, la experiencia positiva de una sola usuaria no despeja las dudas sobre la capacidad actual de los humanoides para encargarse de forma autónoma de todas las labores que implica limpiar una casa.

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La empresa busca ampliar el acceso a la limpieza doméstica

Koch explicó que el proyecto busca ampliar el acceso a los servicios de limpieza en los hogares. Según el ejecutivo, una parte de los primeros usuarios está formada por personas que habitualmente no contratan personal de limpieza o que realizan las tareas del hogar por sí mismas.

Una clienta quedó satisfecha con el trabajo realizado de un robot humanoide al limpiar su casa. (Tau Robotics)

La propuesta, por tanto, no apunta únicamente a sustituir a los servicios tradicionales de limpieza, sino también a atraer a consumidores que hasta ahora no podían o no querían pagar por este tipo de asistencia. El objetivo a largo plazo de Tau Robotics es desarrollar una solución capaz de limpiar una vivienda completa a un costo más accesible.

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El precio de 30 dólares por hora forma parte de esa estrategia comercial. La compañía espera que, con el tiempo, la automatización permita reducir los costos y acercar los servicios de limpieza a un grupo más amplio de personas. Por ahora, apuesta por comenzar con tareas específicas que los robots ya pueden ejecutar y mejorar de forma gradual sus capacidades.

La distancia entre la demostración y la autonomía total

La robótica humanoide vive un período de fuerte desarrollo, impulsado por los avances en inteligencia artificial, sensores y sistemas de visión artificial. Numerosas compañías trabajan en máquinas capaces de desenvolverse en fábricas, almacenes y, en el futuro, espacios domésticos.

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Los robot humanoides que limpian casas usan IA y son supervisados por humanos. (Tau Robotics)

El caso de Tau Robotics muestra, sin embargo, la distancia que todavía existe entre una demostración tecnológica y un robot completamente autónomo capaz de encargarse de todas las tareas de una casa. Por el momento, los humanoides pueden realizar algunas labores concretas, pero siguen necesitando la asistencia de un operador humano.