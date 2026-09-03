Crimen y Justicia

“No confío mucho en esta juntada con J.”: el temor que Cecilia Lazcano compartió con una amiga un día antes de ser asesinada

En los chats, la adolescente de 16 años contó que desconfiaba de la invitación de J.G. y reveló que él le había pedido que no avisara a nadie. Hasta el momento, hay dos menores imputados y se investiga la posible participación de un tercero

CECILIA LAZCANO CHATS
El temor que Cecilia Lazcano le confió a una amiga un día antes de ser asesinada
Guardar

“Estoy yendo a lo de las vías”. Ese fue el último mensaje que envió Cecilia Lazcano antes de ser asesinada, el 16 de julio, en una casilla abandonada ubicada junto a la antigua estación de tren de Alvear, Corrientes. Por el crimen hay dos menores imputados y se investiga la posible participación de un tercero.

Infobae tuvo acceso a las conversaciones que la adolescente mantuvo con una de sus amigas, identificada como M., el 15 de julio, un día antes del crimen. En los chats, Cecilia le contó que J.G. (16), quien se encuentra imputado como autor material de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, le había propuesto encontrarse en las vías.

PUBLICIDAD

Durante las horas previas al encuentro, la víctima expresó en varias oportunidades su preocupación y desconfianza por la invitación. “Quiero ir pero me da cosita”, escribió. “Dijo que va a llevar una pala y me pidió que no le diga a NADIE (sic), agregó.

“Por las dudas te dejo avisada. Porque no confío mucho en esta juntada con J.”, le advirtió a su amiga.

Cecilia crimen Corrientes
Los chats de Cecilia con su amiga un día antes del crimen
Cecilia crimen Corrientes
"Quiero ir pero me da cosita lo que dijo J.", le decía

Esa misma tarde, alrededor de las 19, Cecilia salió de su casa junto a M. en la moto de su papá para sumarse a la caravana por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial. Minutos antes de las 23, ambas llegaron a la casa de M., donde cenaron y luego se fueron a dormir.

PUBLICIDAD

“Estoy yendo a lo de las vías”, decía el mensaje que la joven le envió alrededor de las 2.52 del día siguiente a un número que, según surge de la investigación, no pertenecía ni a M. ni a J.G. Minutos más tarde, cerca de las 3.05, una de las cámaras de seguridad de la zona registró el instante en que Cecilia salió de la vivienda.

“En un momento de la madrugada escuché un ruido y ví una silueta que salió de la pieza pensando que alguien se fue al baño”, recordó la mamá de M. al referirse a aquella noche.

Cecilia caminó sola durante varios minutos hasta que, a las 3.28, otra cámara la registró junto a J.G., quien vestía un buzo oscuro y llevaba una pala en la mano derecha. De acuerdo con la reconstrucción judicial, el adolescente la llevó engañada hasta el sector de las vías del ferrocarril.

Cecilia crimen Corrientes
Cecilia desconfiaba de J. “Dijo que va a llevar una pala y me pidió que no le diga a NADIE (sic)”, le contó a su amiga
Cecilia crimen Corrientes
Cecilia tenía miedo

Según la hipótesis de la fiscalía, una vez dentro de la casilla abandonada, J.G. atacó a Cecilia y le provocó un profundo corte en el cuello. Luego utilizó un elemento filoso para realizarle varios cortes en las muñecas. Después, habría colocado fragmentos de vidrio en la escena para simular que las lesiones habían sido autoinfligidas y que la víctima se había quitado la vida.

Pese a la gravedad de las heridas, Cecilia logró salir de la casilla y caminó hasta la casa de una vecina, ubicada a unos 80 metros del lugar. Una vez allí, golpeó reiteradamente la puerta para pedir ayuda, aunque nadie salió a auxiliarla. “Tenía miedo”, explicó luego la dueña de la vivienda, quien aseguró que en ese momento no comprendió qué estaba ocurriendo.

Cecilia Corrientes crimen
Croquis del recorrido que hizo Cecilia la madrugada del 16 de julio

Mientras Cecilia intentaba conseguir ayuda, J.G. se dio a la fuga. Alrededor de las 4.52, utilizó el celular de la víctima para hacerse pasar por ella y le envió a una amiga de la joven (identificada como Y.D), un mensaje de despedida con el que habría intentado sostener la idea de un suicidio.

A las 5.15, una cámara lo captó sin la pala y con un buzo en los brazos. Las imágenes resultaron compatibles con los mensajes en los que había anticipado que pensaba cambiarse para evitar sospechas. “Lo que sí tendré que llevar alguna ropa diferente abajo o un buzo”, le había escrito a su novia dos días antes del crimen. El último registro del adolescente fue tomado a las 5.25.

Las cámaras de seguridad captaron al joven caminando junto a la víctima y con una pala en la mano

Cerca de las 5.50, personal policial llegó al lugar y le preguntó a la víctima quién la había atacado. Debido a la gravedad de las lesiones, Cecilia solo pudo responder mediante gestos. Fue trasladada primero a un hospital de Alvear y luego derivada al Hospital de Santo Tomé. Ante la gravedad de su estado, se dispuso su traslado a la capital provincial, pero murió durante ese trayecto.

Si bien en un principio se contempló la posibilidad de que se hubiera tratado de un suicidio, la investigación sostiene que el ataque habría sido planificado previamente por J.G. y su novia, N.Y.L. Los elementos hallados en la escena, el análisis de las cámaras y los chats entre la pareja llevaron al fiscal de Santo Tomé, Facundo Cabral, a ordenar la detención del adolescente. Actualmente, está alojado en el Centro de Contención Juvenil de Corrientes.

Captura de pantalla de una conversación de mensajes de texto en bocadillos de color verde y azul con frases escritas en negro
Los chats que complicaron a N.Y.L.

Las conversaciones también revelaron el presunto rol de N.Y.L. en la planificación del ataque. El 28 de agosto, la joven de 17 años, quien está imputada como coautora de homicidio agravado por alevosía, obtuvo la prisión domiciliaria. Tras el reclamo de la familia Lazcano y de su abogado, el Tribunal de Revisión anuló esa resolución al considerar que no estaba debidamente fundamentada y ordenó realizar una nueva audiencia urgente para definir la situación procesal de la imputada.

Las autoridades todavía intentan establecer el móvil del crimen. Una de las hipótesis apunta a que el ataque habría sido impulsado por N.Y.L. Además, la Justicia investiga si participó una tercera persona.

Corrientes crimen compañera detenido
J.G. está alojado en el Centro de Contención Juvenil de Corrientes

Temas Relacionados

Cecilia LazcanoAlvearCorrientesHomicidioÚltimas noticiasChats

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Corte Suprema dejó firme la prisión perpetua por el femicidio de Alicia Vallejos, asesinada de un tiro en la nuca por su pareja

Mariano Rubén Fernández había sido condenado en 2021 por el crimen ocurrido cinco años antes en Florencio Varela. En el mismo fallo, el máximo tribunal confirmó otra perpetua por un femicidio de Rosalina Candia ocurrido en la Villa 31

La Corte Suprema dejó firme la prisión perpetua por el femicidio de Alicia Vallejos, asesinada de un tiro en la nuca por su pareja

“Teníamos la sensación de que podía salir mal”: pactaron vender celulares en una estación de servicio de Lanús y cayeron en una emboscada

Una de las víctimas había invertido $3 millones y hacía su primera operación de compraventa. El supuesto comprador siguió respondiéndoles por WhatsApp después del asalto

“Teníamos la sensación de que podía salir mal”: pactaron vender celulares en una estación de servicio de Lanús y cayeron en una emboscada

Dos años después, la Suprema Corte de Mendoza sobreseyó a los rugbiers franceses acusados de violación

La decisión fue tomada por el máximo tribunal mendocino en el caso de Oscar Jégou y Hugo Auradou, luego de un reclamo de la denunciante

Dos años después, la Suprema Corte de Mendoza sobreseyó a los rugbiers franceses acusados de violación

El juicio por la muerte de Maradona ya tiene fecha de alegatos: cómo es el cronograma hasta el final

Así lo resolvieron los jueces en la última audiencia, donde el imputado Leopoldo Luque declaró sorpresivamente y por décima vez. Qué dijo

El juicio por la muerte de Maradona ya tiene fecha de alegatos: cómo es el cronograma hasta el final

Viajaba en un tour de compras, escondía 4 kilos de cocaína en carpinchos de peluche y cayó por un aroma que la delató

Personal de Gendarmería Nacional detuvo a la "mula", una mujer mayor de edad, sobre la Ruta Nacional N° 38, cuando realizaba la ruta Salta-Mendoza

Viajaba en un tour de compras, escondía 4 kilos de cocaína en carpinchos de peluche y cayó por un aroma que la delató

DEPORTES

¿Habrá revancha? El reencuentro del Chino Maidana con Broner en un desopilante stream y el guiño a Mayweather a través de una videollamada

¿Habrá revancha? El reencuentro del Chino Maidana con Broner en un desopilante stream y el guiño a Mayweather a través de una videollamada

El peculiar motivo por el que la Fórmula 1 acortaría la extensión de las carreras en el 2027

El video viral de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo y sus hijos tras el anuncio de su retiro de la Selección

El momento de furia de Francisco Cerúndolo en el US Open: rompió la raqueta tras perder el tercer set ante Struff

El nuevo desafío de Mauro Zárate tras su retiro del fútbol: “El barrio te vuelve a abrazar”

TELESHOW

Pepe Chatruc habló de su encuentro con Sabrina Rojas en un boliche porteño: "Estuvimos bailando juntos"

Pepe Chatruc habló de su encuentro con Sabrina Rojas en un boliche porteño: "Estuvimos bailando juntos"

Las abogadas de Wanda e Icardi frente a frente, el escándalo amoroso del año y la figura de Las Leonas invaden la TV

La escapada familiar de Daniela Christiansson a Francia: paisajes de ensueño, diversión y una ausencia que se hizo notar

La sorpresa de Darío Barassi ante el insulto de un participante en vivo: "No se puede"

Herrera–Sattler: la banda de cuarteto Q'Lokura lanzó una misteriosa campaña y desató todo tipo de teorías

INFOBAE AMÉRICA

Qué cambia para las empresas extranjeras en Cuba desde este 3 de septiembre con el Decreto-Ley 128

Qué cambia para las empresas extranjeras en Cuba desde este 3 de septiembre con el Decreto-Ley 128

En Panamá adjudican por $255.1 millones el proyecto del teleférico urbano de San Miguelito

Congreso de Guatemala convoca a autoridades para buscar alternativas ante el alza de los combustibles luego de 3 días de bloqueos

OIM incluye a Panamá entre los países vigilados por riesgos climáticos y migratorios

Guatemala busca aprovechar el acceso preferencial a Estados Unidos para impulsar su oferta de plantas ornamentales