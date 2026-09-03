Meta se pasa a Slack para impulsar el uso de agentes de IA en el trabajo

El memo también reconoce una limitación actual: no todas las personas dentro de Meta construyen agentes de IA en este momento. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / REUTERS/Brendan McDermid)

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Meta dejará de usar Google Chat para sus comunicaciones internas y adoptará Slack desde septiembre de 2026. La decisión habría llegado por instrucción de Alexandr Wang, director de inteligencia artificial de la compañía y responsable de Meta Superintelligence Labs.

El cambio responde a una prioridad concreta: impulsar el uso de agentes de inteligencia artificial dentro del entorno laboral de la empresa.

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Así lo revela un memo interno atribuido a Wang, que hasta el momento no cuenta con un anuncio oficial por parte de Meta. La información se conoce a través de ese documento y de los reportes de dos medios especializados: Business Insider y The Information, que afirman haber revisado el texto.

La primera vez que Meta comparó Google Chat y Slack, ambas plataformas ofrecían funciones relativamente similares. REUTERS/Dado Ruvic

Por qué Meta elige Slack para sus agentes de inteligencia artificial

El memo de Wang es explícito sobre los motivos de la migración. El documento describe a la plataforma de Salesforce de esta manera: “Slack es la plataforma más fuerte disponible hoy para agentes”.

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Esa afirmación se sostiene en tres razones puntuales que enumera el texto. La primera es la interfaz conversacional de Slack, que facilita la interacción entre usuarios y agentes automatizados.

La segunda razón son las herramientas para desarrolladores, que el memo califica como maduras. La tercera son las integraciones de terceros, que el documento abrevia como 3P, por third-party en inglés.

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Slack funciona como un entorno interactivo, a través de la integración de ChatOps y de bots personalizados. REUTERS/Brendan McDermid

Business Insider aporta una precisión sobre este último punto. El medio señala que el atractivo de Slack no radica únicamente en lo que la aplicación ofrece por sí misma, sino en la cantidad de herramientas y agentes externos que ya pueden conectarse de forma directa con la plataforma.

El memo también reconoce una limitación actual: no todas las personas dentro de Meta construyen agentes de inteligencia artificial en este momento. Pese a eso, el documento sostiene que toda la compañía se beneficiará de contar con un ecosistema de agentes sólido y útil.

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Slack Code, la apuesta de Salesforce por los agentes de programación

El 20 de agosto de 2026, Salesforce presentó Slack Code junto con sus canales de código, una función que refuerza el perfil de la plataforma como espacio para trabajar con inteligencia artificial.

Interfaz de Slack Code en un canal denominado #bug-button-darkmode, donde un agente de IA interactúa directamente con un usuario humano (Zoe Maxwell) para resolver un problema de desarrollo de software. (Captura Slack)

Slack Code funciona como un espacio donde equipos humanos y agentes de programación pueden colaborar sobre una misma tarea dentro del chat.

Entre los agentes que pueden operar en ese entorno figuran Claude Code, desarrollado por Anthropic, Devin, de Cognition, además de GitHub Copilot, ChatGPT y los agentes de Vercel.

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Cabe señalar que según el comunicado de Salesforce, Slack Code está disponible en todos los planes de la plataforma, sin restricciones asociadas al nivel de suscripción.

The Information aporta un dato que permite entender la evolución de esta decisión dentro de la compañía. Según el medio, la primera vez que Meta comparó Google Chat y Slack, ambas plataformas ofrecían funciones relativamente similares.

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Meta dejará de usar Google Chat para sus comunicaciones internas y adoptará Slack desde septiembre de 2026. REUTERS/Francis Mascarenhas

En aquel momento, la dirección de la empresa optó por Google Chat. Ahora bien, el panorama cambió de forma sustancial para la segunda evaluación.

Esta vez, el memo de Wang puso el peso de la decisión en un factor distinto al de la primera comparación: los agentes de inteligencia artificial y el ecosistema de herramientas y agentes externos que ya puede conectarse de forma directa con Slack.

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Cómo funciona Slack como centro de operaciones para desarrolladores

Para los desarrolladores, Slack funciona como un punto de control central que une a los equipos con todo su ecosistema de herramientas de software, entre ellas GitHub, GitLab, Jira o Jenkins. Cada proyecto, entorno o servidor puede contar con sus propios canales dedicados. Ahí, las aplicaciones integradas y los webhooks envían avisos automáticos en tiempo real.

Para los desarrolladores, Slack funciona como un punto de control central que une a los equipos con todo su ecosistema de herramientas de software. REUTERS/Dado Ruvic

Esos avisos cubren distintos momentos del desarrollo: confirmaciones de código, revisiones de cambios, fallos en los despliegues o reportes de errores. Gracias a ese flujo constante de información, el equipo completo puede seguir el ciclo de vida del desarrollo sin saltar entre pestañas ni revisar decenas de correos electrónicos.

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La plataforma no se limita a informar. También funciona como un entorno interactivo, a través de la integración de ChatOps y de bots personalizados. Desde el propio chat, los desarrolladores pueden ejecutar comandos para desplegar código en entornos de prueba o consultar métricas de rendimiento.

El mismo mecanismo permite aprobar solicitudes de producción o abrir incidencias en Jira con apenas un par de clics. La combinación entre mensajería instantánea y automatización de procesos reduce las fricciones en la comunicación entre equipos.

Ese esquema también acelera la resolución de problemas durante las entregas de software. Al mismo tiempo, mantiene una trazabilidad transparente de las decisiones técnicas que se toman durante todo el proceso.