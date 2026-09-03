El nuevo desafío de Mauro Zárate tras su retiro del fútbol: “El barrio te vuelve a abrazar”

Mauro Zárate jugará al futsal en el club Haedo en el barrio donde se crió (Gustavo Gavotti)

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Mauro Zárate afrontará un nuevo desafío deportivo a sus 39 años. El ex futbolista de Vélez y Boca Juniors, entre otros, fue presentado como refuerzo de Haedo Futsal, un club del barrio donde se crió el delantero. La institución, ubicada en la zona oeste del Gran Buenos Aires, le dedicó unas palabras en sus redes sociales.

“Hay historias que trascienden el fútbol. Y esta es una de ellas. Mauro vivió toda su vida en Haedo. Creció en estas calles, compartió sueños, amigos y momentos que lo acompañaron desde chico. Este barrio fue parte de su historia y de la persona y el jugador que llegó a ser. Hoy, con una enorme alegría, vuelve a sus raíces. Porque Mauro sabe que el barrio le dio muchísimo cuando era chico, y ahora quiere devolverle, de alguna manera, todo ese cariño, esos valores y esas oportunidades que lo acompañaron durante su vida”, publicó la cuenta de Haedo Futsal con la noticia de la contratación de Zárate.

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Luego, completó con la imagen de la presentación de Zárate: “Ahora llega un nuevo desafío: Mauro se pondrá la camiseta de Haedo Futsal para participar de la competencia de la Copa Camino a AFA, representando al club y, sobre todo, al barrio que lo vio crecer. Hoy se pone nuestros colores. Hoy defiende nuestra camiseta. Hoy vuelve a casa. El barrio te vio crecer. Ahora, el barrio te vuelve a abrazar”.

Mauro Zárate fue presentado como nuevo jugador de Haedo Futsal (Instagram @futsalhaedo)

El ex futbolista contestó la publicación en una de sus historias de Instagram: “Nací y me crié en Haedo y en lo que pueda ayudar al barrio lo haré de corazón”. Mauro Zárate es oriundo de la localidad de Haedo y allí dio sus primeros pasos antes de iniciarse como jugador en las inferiores de Vélez, donde pasó las etapas formativas y debutó en la Primera División al igual que sus hermanos Sergio (Ratón), Rolando (Roly) y Ariel (Chino).

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La trayectoria de Mauro Zárate en el fútbol

Mauro Zárate cerró una carrera de más de dos décadas el 10 de enero de 2025, cuando anunció su retiro del fútbol profesional a los 37 años mediante un mensaje en su cuenta de Instagram. “El camino más lindo de mi vida llega a su fin”, escribió el ex delantero, que pasó por 16 clubes y acumuló 144 goles en 534 partidos a lo largo de una trayectoria que lo llevó por Argentina, Italia, Inglaterra, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Brasil y Uruguay.

Surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, Zárate debutó en primera división el 21 de mayo de 2004, con apenas 17 años, y fue figura determinante en el título del Clausura 2005 y máximo artillero del Apertura 2006. En 2007, fue parte de la selección argentina Sub 20 que se consagró campeona del mundo en Canadá bajo la conducción de Hugo Tocalli, marcando el gol de la victoria en la final ante República Checa. Ese mismo año, Vélez lo transfirió a Al-Sadd de Qatar por 16 millones de dólares.

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Mauro Zárate en su último regreso a Vélez en enero de 2018. Ese mismo año pasó a Boca Juniors y rompió su relación con los hinchas del Fortín (FotoBaires)

Desde Medio Oriente, su carrera tomó vuelo internacional. Tras un breve paso cedido por Birmingham City, llegó a Lazio, donde se transformó en una de las figuras del campeonato italiano durante cinco temporadas. Con el club romano ganó la Copa Italia y la Supercopa, y su nivel le valió un traspaso a Inter de Milán. Luego vinieron temporadas en West Ham United, Queens Park Rangers, Fiorentina y Watford, en Inglaterra. Un paso por Al-Nasr en Emiratos y un regreso a Vélez completaron su experiencia en el exterior antes de su arribo a Boca Juniors en 2018, decisión que generó polémica entre los hinchas del club de Liniers. Con la camiseta xeneize integró el plantel que disputó la final de la Copa Libertadores 2018 ante River Plate, aunque no tuvo minutos en esa definición, y conquistó tres títulos nacionales. En los años siguientes tuvo pasos por América Mineiro y Juventude en Brasil, Platense en Argentina, Cosenza en la Serie B italiana, y cerró su etapa profesional en Danubio de Uruguay en 2023.

A pesar del retiro, Mauro no se alejó de las canchas. A fines de 2024, se incorporó a La Crema FC para participar en la primera edición de la Copa Potrero, el torneo de fútbol recreativo organizado por Sergio Kun Agüero que reunió a ex futbolistas profesionales y transmitió sus encuentros por ESPN. En el debut del equipo, Zárate convirtió un doblete ante La Gambeta y fue figura del certamen de punta a punta. Su equipo se consagró campeón de la primera edición al vencer 2-0 a Villa La Ñata en la final del 24 de noviembre de 2024, con lo que se llevó un premio de 210.000 dólares.

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El paso de Mauro Zárate por Platense, en 2022

Dedicado a su familia y sin actividad deportiva reciente, trascendió que Mauro Zárate tenía intenciones de volver a Vélez para jugar en el equipo de fútbol senior con otros ex compañeros del Fortín. Así lo reveló Lucas Castromán en el programa partidario Vélez 670: “A mí me gustaría que se pueda acercar al Senior, lo mismo que Trotta que es enorme en la historia del club, pero es una opinión mía. Reconocer, pedir disculpas y dar oportunidades. Todos tenemos errores y los vamos a tener”.