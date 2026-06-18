Así es el nuevo Google Home Speaker con Gemini, la alternativa a Amazon Echo: la IA llega a tu casa

Google lanzó el Home Speaker con integración nativa de Gemini para renovar el asistente de voz en el hogar. (Google)

Google cuenta con un nuevo asistente de voz para el hogar, se trata del Home Speaker. Este dispositivo contará con la integración total de Gemini, siendo un modelo con funciones y capacidades superiores al permitir una interacción más natural.

A diferencia de sus antecesores y de los lanzados por Amazon, este altavoz está diseñado desde cero para aprovechar todas las capacidades de Gemini for Home, lo que redefine por completo la interacción por voz y la gestión de dispositivos inteligentes, al no depender de ordenes estructuradas.

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Cómo Gemini cambiará tu relación con el asistente de voz

La principal novedad de este altavoz de Google es la integración nativa de Gemini, el modelo de IA desarrollado por la empresa para mejorar la conversación y comprensión de órdenes en lenguaje natural.

Esto significa que los usuarios ya no tienen que memorizar comandos fijos o frases exactas, ya que el sistema entiende la lógica de las peticiones y puede seguir el hilo de una conversación fluida.

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Gemini for Home permite ejecutar varias acciones en una sola frase y corregir instrucciones sobre la marcha. (Google)

Por ejemplo, resulta posible pedir varias acciones en una sola frase, como “reduce el brillo de las luces de la cocina, reproduce música relajante y pon un temporizador de 20 minutos”, y el asistente será capaz de ejecutar cada una de esas tareas sin necesidad de repetir instrucciones.

Si surge algún error o cambio de opinión, es posible corregirse sobre la marcha y Gemini interpreta la nueva orden sin dificultad, como cuando se solicita “apaga la cafetera… mejor enciéndela”.

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La inteligencia artificial de Google también puede responder preguntas compuestas, integrando datos de distintos niveles, como horarios de partidos, ubicación y previsión meteorológica en una sola respuesta contextualizada.

Además, la función Continued Conversation mantiene el micrófono abierto por unos segundos tras cada respuesta, permitiendo continuar la charla sin tener que repetir la frase de activación.

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El Google Home Speaker incorpora audio de 360 grados y micrófonos mejorados para captar la voz en entornos ruidosos. (Google)

De este modo, el Home Speaker supera la tradicional barrera de los asistentes de voz, que obligaban a repetir comandos y datos en cada frase, y ofrece una experiencia mucho más similar a un diálogo humano.

Así es el sonido envolvente y diseño adaptado al hogar del nuevo altavoz de Google

El Google Home Speaker no solo destaca por su software, sino también por los avances en hardware. Incluye un sistema de audio de 360 grados, pensado para ofrecer una experiencia sonora uniforme en toda la habitación, tanto para música como para podcasts o películas.

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Gracias a la tecnología de micrófonos mejorada, el dispositivo logra captar la voz del usuario incluso en entornos ruidosos, lo que lo hace práctico para su uso en la cocina, el salón o cualquier espacio común.

La posibilidad de emparejar dos altavoces con un Google TV Streamer permite crear un sistema de sonido envolvente para cine en casa, integrando la domótica y el entretenimiento en un mismo ecosistema.

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En cuanto a su aspecto, el altavoz luce un diseño minimalista y moderno, con un tejido 3D que busca encajar en cualquier ambiente doméstico. El anillo de luz LED en la parte inferior señala cuándo el dispositivo está escuchando, procesando o respondiendo, una solución discreta que sigue la tendencia de otros altavoces inteligentes como el Echo Dot de Amazon.

La inteligencia artificial de Google responde consultas compuestas con datos como horarios, ubicación y previsión meteorológica. (Google)

Diferencias frente a Amazon y el cambio en la experiencia de usuario

El Google Home Speaker se lanza a un precio de 99,99 dólares y en un contexto en el que los asistentes de voz atraviesan una transformación, con Amazon impulsando Alexa+ y sus propios avances en interacción natural.

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Frente a las opciones de Amazon, el punto fuerte del altavoz de Google reside en la flexibilidad conversacional y la capacidad de entender peticiones complejas sin recurrir a comandos predefinidos.

A diferencia de los dispositivos Alexa, que hasta ahora han exigido órdenes concretas y una estructura rígida, el Home Speaker con Gemini permite una comunicación más libre y humana. El sistema reconoce excepciones, interpreta el contexto —por ejemplo, la habitación en la que se encuentra— y ofrece respuestas contextualizadas que integran diferentes fuentes de información.

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En la práctica, esto se traduce en una gestión más intuitiva de la domótica: si el usuario pide apagar los enchufes, el altavoz puede deducir que se refiere a los de la habitación donde está instalado. Esta característica resulta especialmente útil en hogares con varios dispositivos conectados.