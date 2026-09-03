Herrera–Sattler: la banda de cuarteto Q'Lokura lanzó una misteriosa campaña y desató todo tipo de teorías

La cartelería de la fórmula Herrera-Sattler inunda las calles de Buenos Aires

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Q’Lokura lanzó una campaña con estética electoral que presenta a sus dos líderes como una fórmula presidencial y que, desde que apareció en afiches y redes sociales, no hizo más que multiplicar las especulaciones entre sus seguidores. La consigna “Herrera-Sattler. La fórmula que viene” ya circula con fuerza, y una fecha en particular concentra todas las miradas: el 12 de noviembre de 2026.

Las imágenes muestran a Facundo “Chino” Herrera y a Nicolás Sattler vestidos de traje y retratados con una estética que remite directamente a las campañas electorales argentinas de los años noventa. Junto a la consigna principal, la campaña incluye otras frases que profundizan el juego político: “La República que todos queremos”, “Para volver a bailar” y “Una fórmula para volver a creer”.

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Ninguno de los dos artistas ofreció, hasta el momento, alguna explicación sobre el significado de la movida ni aclaró a qué se estarían postulando. El silencio, lejos de apagar el interés, fue el principal combustible para que las teorías se multiplicaran entre los fanáticos de la banda.

Q'Lokura instaló su campaña en el corazón de Buenos Aires: el cartel de "Herrera–Sattler, la fórmula que viene" apareció frente a uno de los símbolos más icónicos del país

Herrera y Sattler lideran uno de los proyectos más convocantes del cuarteto argentino

Q’Lokura es una de las bandas más importantes del género en el país y el proyecto detrás del cual Herrera y Sattler construyeron, a lo largo de ocho años, uno de los fenómenos más sostenidos del cuarteto argentino. Ese peso en el mercado musical es, precisamente, el que le da dimensión a cada movimiento que realizan fuera del escenario.

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La campaña llegó sin previo aviso y sorprendió incluso a quienes siguen de cerca la actividad de la banda. La estética elegida, deliberadamente anacrónica, y la ausencia total de contexto fueron los elementos que dispararon la primera ola de especulaciones: ¿se trata del anuncio de una gira? ¿Del lanzamiento de un nuevo álbum? ¿De una apuesta a la actuación o al mundo audiovisual?

La difusión de los afiches se extendió rápidamente más allá del círculo habitual de seguidores de la banda. En cuestión de horas, la imagen de Herrera y Sattler vestidos de traje comenzó a circular en medios y perfiles de redes sociales que habitualmente no cubren el mundo del cuarteto, lo que amplió considerablemente el alcance de la campaña.

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La campaña se extendió por las calles: uno de los afiches de "Herrera–Sattler" apareció pegado en la vía pública, con la estética electoral de los años noventa que caracteriza toda la movida de Q'Lokura

El 12 de noviembre de 2026 es la fecha clave

Según pudo conocer Infobae en exclusiva y de primera fuente, toda la campaña tendrá su momento culminante el 12 de noviembre de 2026. La fecha aparece ahora como la principal pista para intentar descifrar qué prepara Q’Lokura, aunque los detalles sobre lo que ocurrirá ese día permanecen bajo reserva.

La expectativa creció aún más después de que la banda anunciara un “Mensaje a la Nación”, una comunicación formal con la que Herrera y Sattler comenzarían a revelar, de manera gradual, qué se esconde detrás de la campaña. La elección del formato —una alocución que remite a los discursos presidenciales— refuerza la coherencia estética de toda la operación de comunicación.

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La fórmula Herrera–Sattler tomó el centro porteño: el afiche de Q'Lokura frente al Obelisco fue uno de los primeros en circular y disparar las teorías entre los fanáticos de la banda

La campaña mantiene el misterio mientras crece la especulación

Por ahora, Herrera y Sattler no se apartaron ni un milímetro del guion que eligieron para sostener el suspenso. Cada nuevo elemento que la banda publica en sus redes sociales está calculado para alimentar el interés sin revelar la respuesta. El resultado es una conversación que no para de crecer entre los seguidores de Q’Lokura, con teorías que van desde un gran anuncio discográfico hasta una propuesta vinculada al espectáculo en vivo.

Lo que está claro es que la banda tiene algo concreto reservado para el 12 de noviembre. Lo que todavía no se sabe es de qué se trata. Mientras tanto, “La fórmula que viene” sigue siendo, por ahora, la respuesta más concreta que Herrera y Sattler están dispuestos a dar.

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