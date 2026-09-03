Guatemala busca aprovechar el acceso preferencial a Estados Unidos para impulsar su oferta de plantas ornamentales

Un grupo de asistentes escucha a las ponentes durante el II Congreso de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores. (Agexport Guatemala)

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El sector guatemalteco de plantas ornamentales, follajes, flores y exportaciones llegó al V Congreso de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de AGEXPORT con una oportunidad concreta: el 80% de sus partidas arancelarias puede entrar a Estados Unidos con 0% de arancel, una ventaja que la industria busca convertir en ventas en un momento en que necesita ganar competitividad, abrir nuevas admisibilidades y elevar el valor agregado de su oferta.

La discusión ocurre después de que el sector cerró 2025 con exportaciones por USD 120.9 millones, una cifra que no ha logrado superar en los últimos años, de acuerdo con el Banco de Guatemala. A abril de 2026, el valor exportado cayó 21% interanual, hasta USD 40.1 millones, mientras el volumen creció 5%.

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Ese contraste entre más volumen y menos valor llevó a productores, técnicos y exportadores a concentrar el debate en cómo vender mejor, no solo más.

El congreso, organizado este 2 de septiembre por la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de AGEXPORT, reunió a los actores del sector para revisar acceso a mercados, clima, logística, fitosanidad e innovación.

Miguel Gutiérrez, presidente de la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de AGEXPORT y del congreso, resumió el desafío del sector en una declaración directa: “El reto es convertir la ventaja arancelaria, las nuevas admisibilidades y la innovación en negocios sostenibles para superar el crecimiento tímido que ha tenido el sector en los últimos años. Para lograrlo debemos preparar a las empresas y superar los obstáculos de competitividad que encarecen y retrasan las exportaciones”.

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Gutiérrez añadió que la reducción arancelaria no garantiza por sí sola más ventas. “La ventaja arancelaria no se convierte automáticamente en ventas: requiere preparación, cumplimiento para el acceso fitosanitario e infraestructura vial y portuaria que facilite la entrega de productos perecederos con calidad y puntualidad”.

El sector guatemalteco de plantas ornamentales, follajes, flores y exportaciones busca convertir en ventas el acceso con 0% de arancel a Estados Unidos para el 80% de sus partidas arancelarias. (Agexport Guatemala)

El acceso con arancel cero a Estados Unidos convive con una caída del valor exportado

La respuesta central que plantea el sector es esta: Guatemala ya tiene una ventana comercial abierta en su principal mercado, pero necesita resolver costos, tiempos de traslado, cumplimiento sanitario e innovación para aprovecharla. La oferta exportable ya combina flores, follajes, plantas terminadas, orquídeas y esquejes.

La agenda de admisibilidades es una de las apuestas principales de la comisión. En el caso de Dianthus, el expediente está en revisión del Plan de Trabajo por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, lo que permitiría exportar variedades de clavel a ese mercado.

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También está Pachira, una especie nativa de Guatemala y Centroamérica que, según el sector, tiene potencial para competir en Estados Unidos, donde el abastecimiento proviene en buena medida desde China. A eso se suma el Growing Media Program, que permitiría exportar plantas enraizadas en sustrato y elevar el valor agregado.

Ese programa incluye esquejes de Anthurium, Begonia, Cactus, Dipladenia, Peperomia, Violeta y Phalaenopsis. La agenda incorpora además el proceso de Solanaceae hacia la Unión Europea, que está en fase final, y la gestión de Pony Tail hacia Chile, orientada a ampliar oportunidades comerciales.

Gonzalo Salguero, vicepresidente de la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de AGEXPORT, indicó que cada una de esas admisibilidades representa años de trabajo técnico y coordinación institucional con el MAGA, MINEX y MINECO, además de la colaboración entre el sector privado y las autoridades fitosanitarias nacionales e internacionales. Según Salguero, su aprobación abriría nuevas oportunidades de negocio, atraería inversión e impulsaría la innovación.

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El dirigente detalló además la composición reciente de las ventas externas. En 2025, los esquejes e injertos generaron USD 43.8 millones; los follajes y ramas frescas, USD 26.6 millones; y las rosas cortadas, USD 24.8 millones.

Salguero agregó que este último producto ha significado el 79% del total exportado, mientras las flores frescas cortadas crecieron 22%. Ese comportamiento es parte de la discusión sobre cómo diversificar la oferta y sostener mejores precios.

Una expositora presenta una variedad de plantas de interior y arreglos florales en un estand comercial de floricultura. (Agexport Guatemala)

La logística, el clima y la fitosanidad concentran los principales obstáculos

El primer reto identificado por el sector es la infraestructura vial y portuaria. Las rutas CA-1, CA-2 y CA-9 movilizan al menos el 88% del flujo exportador, y la velocidad promedio hacia el Atlántico es de 16 km/h.

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Con esas condiciones, un viaje puede tomar entre 18 y 30 horas, un riesgo alto para productos perecederos. Gutiérrez señaló que casos recientes como el del Puente Güijo dejan una lección de largo plazo: el país necesita mantenimiento preventivo, monitoreo permanente, rutas alternas y protocolos para sostener la continuidad logística.

El segundo reto es el cambio climático. La variabilidad de lluvias y temperaturas, junto con episodios de sequía o exceso de humedad, altera los ciclos productivos y eleva la presión de plagas.

El tercero es el cumplimiento fitosanitario. Para el sector, la admisibilidad abre la puerta de entrada a un mercado, pero solo las buenas prácticas y la trazabilidad permiten mantenerla abierta.

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Salguero lo planteó en estos términos: “Necesitamos productores preparados para cumplir las normas y un país que garantice conectividad y puertos eficientes. Una exportación no termina cuando se produce; termina cuando llega a tiempo y en buenas condiciones a su mercado. En productos vivos y perecederos, competir también significa llegar a tiempo”.

Más de 300 participantes y compradores internacionales se reúnen en el congreso

El programa del V Congreso se estructuró precisamente alrededor de esos tres frentes: acceso a mercado, clima y cumplimiento fitosanitario. El encuentro reúne a más de 300 productores, exportadores y técnicos, además de más de 10 compradores internacionales, alrededor de 40 stands y más de 10 conferencias con expertos internacionales.

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En el bloque sobre acceso a Estados Unidos, Joey Saad, del USDA, y Abel Serrano, de CBP, explicarán los requisitos Q37 y Q39 para aprovechar el arancel cero y las admisibilidades en curso. En el eje climático y fitosanitario, el colombiano Edison Torrado León, del Instituto Entoma, abordará megaplagas y bioinsecticidas, mientras Alex Guerra, de ICC, presentará el pronóstico agroclimático.

La agenda también incluye innovación y demanda. Kamron Newberry, de AmericanHort, compartirá tendencias del mercado estadounidense, y Erika y Tanner Mitchell, de Tanner the Planter, explicarán qué buscan hoy los consumidores.

El congreso incorporó además un Taller de Flores impartido por la especialista colombiana Shallima Turizo. La actividad está orientada a fortalecer las capacidades técnicas y creativas de los productores a partir de las principales tendencias del diseño floral contemporáneo y a facilitar conexiones con floristas nacionales para generar nuevos negocios y ampliar el mercado local.

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