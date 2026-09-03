Jornada financiera: el riesgo país consolidó su baja y quebró el umbral de los 500 puntos

Las acciones argentinas quedaron fuera de la ola de compras en Wall Street.

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Las acciones del sector tecnológico impulsaron a Wall Street, que cerró su rueda más positiva en el último mes. Los activos argentinos tuvieron suerte dispar: las acciones interrumpieron la recuperación, mientras que los bonos estuvieron más firmes, con un riesgo país debajo de los 500 puntos básicos.

Los principales indicadores de las bolsas de Nueva York operaron con ganancias en un rango de 1,1% a 1,4%, mientras que el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires revirtió las ganancias de la mañana y cayó 1,6%, en los 3.058.093 puntos, después de tres subas consecutivas.

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Entre los ADR y acciones argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hubo mayoría de pérdidas. Entre los títulos más representativos destacaron YPF (+2,8%, a USD 52,41), Grupo Galicia (-0,8%) y Vista Energy (-3,1%).

En cambio, los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- finalizaron negociados con una suba de 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan restó nueve unidades para la Argentina, en los 494 puntos básicos.

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“Si sube la tasa del Treasury, el riesgo país puede bajar parcialmente por la propia construcción del índice, porque mide el spread contra los bonos norteamericanos. Pero en este caso también están subiendo los bonos argentinos, por lo que hay una compresión genuina de la prima de riesgo local y no solamente un efecto matemático”, explicó Martín Mazza, director de MM Investments.

“El optimismo regresó con fuerza a los mercados internacionales impulsado por un marcado alivio en la curva de rendimientos del Tesoro de EEUU, en combinación con comentarios menos agresivos del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, después de sugerir la posibilidad de mantener las tasas sin cambios en septiembre si se confirma la desaceleración inflacionaria”, explicó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

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“La cuota de entusiasmo corporativo la aportaron el sector de software -encabezado por Snowflake (+16,6%) tras elevar sus metas anuales- y la confirmación oficial de Nvidia (+1,8%) sobre la adquisición de la plataforma de IA Hugging Face por USD 12.930 millones, lo que permitió absorber la debilidad en los datos de empleo privado (ADP por su sigla en inglés) y las previsiones cautelosas de Broadcom (-2,7%)”, acotó Vlassich.

Además, sobresalieron las ganancias de compañías tecnológicas como SpaceX (+6,4%), Tesla (+5,4%) y Strategy Inc (+17,6%).

“La jornada bursátil concluyó con un ambiente de optimismo en Wall Street y en la mayoría de las plazas globales, impulsada principalmente por un giro moderado en el discurso de la Reserva Federal. El gobernador Christopher Waller señaló su disposición a apoyar el mantenimiento de las tasas de interés si los datos de inflación de agosto confirman la trayectoria desinflacionaria, matizando además que la resiliencia del crecimiento proviene del aumento de la capacidad potencial e inversión productiva como la Inteligencia Artificial”, aportó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

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“Las palabras de Waller respaldando mantener las tasas estables son música para los oídos de Wall Street, y así que busca extender el mejor tono luego de la cautela reciente, a pesar de lo cual los activos domésticos se presentan mixtos tras el mayor apetito de las últimas ruedas”, sintetizó el economista Gustavo Ber.

“Es importante destacar el cambio de paradigma en el sector de software, que en 2026 fue uno de los afectados por el significativo avance de la Inteligencia Artificial (IA). El mercado está en momentos de ‘rescatar’ a las plataformas de software competitivas de las ‘trampas de valor’ que pueden terminar automatizadas por IA“, comentaron desde Puente.

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Bajó el dólar

El dólar mayorista restó tres pesos o 0,2% a $1.508, con un fuerte monto operado de 904 millones de dólares. “El volumen operado hoy en el segmento de contado es el segundo más alto del año, después del registrado el 24 de abril pasado”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Tras “un máximo de $1.510, comenzó a operar con una marcada oferta que fue presionando cada vez más la cotización, llevándola nuevamente a la zona de apertura, entre $1.508 y $1.509″, observó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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El dólar al público bajó cinco pesos o 0,3%, a $1.530 para la venta en el Banco Nación. En el transcurso de 2026 el dólar minorista exhibe una suba de 50 pesos o 3,4 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.529,42 para la venta y $1.477,98 para la compra.

La cotización blue del dólar avanzó cinco pesos o 0,3%, a $1.545 para la venta. El dólar informal mantiene una pérdida de diez pesos en el primer tramo de septiembre.

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El Banco Central compró USD 15 millones en el mercado de cambios, apenas el 1,7% de la oferta privada. En los tres primeros días de septiembre acumula compras por USD 58 millones. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 342 millones, a USD 50.800 millones, con la contribución de la pronunciada alza del oro (+2,5%, a USD 4.523,80 la onza).