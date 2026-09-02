Google encarece su dispositivo para streaming: Google TV Streamer cuesta ahora 50 dólares más

Google TV Streaming sube su precio en Estados Unidos. (Expertsreviews)

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Google ha aumentado en 50 dólares el precio de su Google TV Streamer en Estados Unidos. El dispositivo para reproducir contenido en streaming, que debutó en 2024 con un precio de 99,99 dólares, ahora se vende por 149,99 dólares, un incremento aplicado sin previo aviso y atribuido por la compañía al aumento del coste de los componentes.

El nuevo precio ya aparece en la tienda oficial de Google y en distribuidores estadounidenses como Best Buy. Por el momento, el cambio se limita al mercado de Estados Unidos: en España, el Google TV Streamer mantiene su precio de lanzamiento de 119 euros.

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Un representante de Google confirmó el aumento en una declaración enviada a 9to5Google. La compañía explicó que el encarecimiento de los componentes también ha provocado ajustes en los precios de una selección de cámaras y timbres inteligentes de la familia Google Nest.

Google TV Streamer sube su precio. (Google)

“Debido al aumento del coste de los componentes, estamos ajustando el precio en Estados Unidos de una selección de cámaras y timbres de puerta Google Nest y el Google TV Streamer 4K”, señaló el representante. Según la empresa, la actualización entró en vigor el 31 de agosto.

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El incremento representa una subida del 50% respecto al precio original del dispositivo y se produce en un contexto en el que varias compañías tecnológicas han trasladado el aumento de los costes de fabricación a los consumidores.

El Google TV Streamer sube de 99,99 a 149,99 dólares

El Google TV Streamer fue presentado en agosto de 2024 como una nueva generación de dispositivos para convertir un televisor en un centro de entretenimiento conectado.

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Su lanzamiento llegó después del Chromecast con Google TV 4K, presentado en 2020, y de la versión HD lanzada en 2022. Con este nuevo dispositivo, Google amplió su catálogo de productos destinados a reproducir contenidos de plataformas de streaming y ofrecer acceso a aplicaciones y servicios directamente desde el televisor.

El funcionamiento es similar al de otros reproductores multimedia del mercado. El equipo se conecta al televisor mediante HDMI y permite acceder a servicios de video, aplicaciones y otras funciones inteligentes desde una única interfaz.

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Este tipo de dispositivos se ha convertido en una alternativa para actualizar televisores antiguos que todavía disponen de una conexión HDMI, sin necesidad de sustituir el equipo completo por un modelo con funciones inteligentes integradas.

Google asegura la subida de precio de Google TV Streamer se debe al encarecimiento de los componentes.

Sin embargo, el aumento del precio modifica de forma importante la posición del Google TV Streamer en el mercado estadounidense. Pasar de 99,99 a 149,99 dólares lo coloca en un segmento de precio más elevado y reduce una de las principales ventajas que suelen buscar los consumidores en este tipo de productos: acceder a funciones de streaming sin realizar una gran inversión.

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El aumento de los componentes vuelve a afectar a la tecnología

Google no es la única empresa que ha anunciado cambios en sus precios debido al incremento de los costes de fabricación. Durante los últimos meses, diferentes compañías del sector tecnológico han ajustado el valor de algunos de sus productos.

Microsoft, por ejemplo, realizó cambios en los precios de sus consolas Xbox en agosto. Apple también anunció aumentos en productos como los Mac y el iPad durante junio, dentro de un escenario marcado por el encarecimiento de distintos componentes y costes relacionados con la producción.

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Amazon siguió una tendencia similar al aplicar aumentos a dispositivos de sus familias Echo, Fire TV y Kindle. En algunos casos, los cambios de precio llegaron a representar incrementos de hasta el 60%.

El aumento de precio del Google TV Streamer solo es visible en Estados Unidos. (Google)

El caso de Amazon resulta especialmente relevante para el Google TV Streamer, ya que los dispositivos Fire TV compiten directamente en el mismo mercado. Los reproductores y dispositivos para streaming de ambas compañías buscan ofrecer acceso a plataformas de video y aplicaciones en televisores mediante soluciones independientes.

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Un nuevo escenario para los dispositivos de streaming

El aumento de 50 dólares plantea un nuevo escenario para el Google TV Streamer en Estados Unidos. Aunque Google mantiene su compromiso de actualizar las funciones de sus productos y continuar desarrollando su ecosistema para el hogar conectado, el precio será ahora un factor todavía más importante para los consumidores.

La subida también demuestra que los aumentos en los costes de los componentes están alcanzando productos que tradicionalmente se han caracterizado por ofrecer precios más accesibles. Los dispositivos de streaming, que durante años funcionaron como una forma económica de añadir funciones inteligentes a un televisor, comienzan a experimentar ajustes que pueden modificar la competencia en el sector.

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Por ahora, el incremento anunciado por Google afecta al mercado estadounidense. En otros países, como España, el Google TV Streamer continúa manteniendo su precio de lanzamiento. Queda por ver si el aumento de los costes de los componentes obligará a la compañía a realizar ajustes similares en otros mercados durante los próximos meses.