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Cuándo y dónde ver el State of Play y State of Play Japan de PlayStation: horarios y detalles del evento

La cita llega mientras la compañía acelera el giro hacia distribución totalmente digital desde 2028, un debate que divide a la comunidad

Así podrás ver el State of Play de septiembre 2026: horarios y detalles de la presentación especial de PlayStation
Así podrás ver el State of Play de septiembre 2026: horarios y detalles de la presentación especial de PlayStation
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Septiembre de 2026 trae una cita doble para los fanáticos de PlayStation: el esperado State of Play global y, acto seguido, un State of Play Japan dedicado a los títulos desarrollados en el país asiático.

Ambos eventos serán el jueves 3 de septiembre, marcando una jornada clave para los seguidores de la marca y los entusiastas de los lanzamientos japoneses, con Final Fantasy VII Revelation como uno de los grandes protagonistas.

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¿Cuándo y a qué hora ver el State of Play y State of Play Japan?

La doble presentación de septiembre se celebrará este jueves 3 de septiembre de 2026 en los siguientes horarios:

El evento coincide con un mes fuerte para PlayStation Plus, con cuatro juegos incluidos del 1 de septiembre al 5 de octubre y cambios en Extra y Premium por salidas de títulos, un marco que completa la semana clave para usuarios suscritos - REUTERS/Claudia Greco/File Photo
El evento coincide con un mes fuerte para PlayStation Plus, con cuatro juegos incluidos del 1 de septiembre al 5 de octubre y cambios en Extra y Premium por salidas de títulos, un marco que completa la semana clave para usuarios suscritos - REUTERS/Claudia Greco/File Photo
  • México: 7:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 8:00 a.m.
  • Chile: 9:00 a.m.
  • España: 3:00 p.m.

El State of Play principal será transmitido en los canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch. Al terminar, comenzará el State of Play Japan, con subtítulos en varios idiomas.

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La relevancia de estos eventos reside en la oportunidad de conocer de primera mano las novedades más importantes para PlayStation 5, así como el futuro de la consola en un contexto de transición hacia el modelo digital y nuevas políticas de Sony.

¿Qué esperar de los eventos?

Aunque Sony no ha publicado la lista completa de juegos que se mostrarán, sí ha confirmado una mirada extendida a Final Fantasy VII Revelation, uno de los títulos más esperados del año.

El doble State of Play llega en plena transición de Sony hacia el digital only y reaviva el debate por el disco
El doble State of Play llega en plena transición de Sony hacia el digital only y reaviva el debate por el disco

El evento japonés contará con la participación de Yuki Kaji, reconocido actor de voz que ha interpretado a personajes icónicos como Shōto Todoroki (My Hero Academia) y Eren Yeager (Attack on Titan), lo que anticipa sorpresas y anuncios relevantes para el público asiático y global.

Se espera la presentación de títulos desarrollados en Japón para PlayStation 5, así como avances en juegos de franquicias clásicas y nuevas propuestas de estudios independientes.

Además de la transmisión oficial, blogs de PlayStation ofrecerán resúmenes, tráileres y análisis de los anuncios más destacados. La cobertura incluirá impresiones sobre las novedades, así como críticas a las estrategias recientes de Sony, especialmente en torno al modelo digital y el futuro sin formato físico.

Novedades de PlayStation Plus para septiembre

En paralelo al State of Play, Sony confirmó que septiembre será uno de los meses más generosos para los miembros de PlayStation Plus. Habrá cuatro juegos sin costo adicional: Chained Echoes (PS4), Sniper Elite: Resistance (PS4 y PS5), Wobbly Life (PS4 y PS5) y MLB The Show 26 (PS5), junto con el paquete de recompensas Jump Star para MLB The Show 26. Estos títulos estarán disponibles del 1° de septiembre al 5 de octubre.

Sony refuerza septiembre con PlayStation Plus, cuatro juegos y recompensas extra para MLB The Show 26
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Además, algunos juegos abandonarán el catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium durante el mes, destacando nombres como Persona 5 Tactica, EA Sports Madden NFL 26 y clásicos de la saga Toy Story y Shadowrun.

La celebración del State of Play y los anuncios de PlayStation Plus coinciden con un momento de cambio para Sony, que ha iniciado la transición definitiva hacia el modelo exclusivamente digital. Desde enero de 2028, dejará de lanzar juegos en formato físico, lo que ha generado preocupación entre coleccionistas y defensores de la propiedad lúdica.

La empresa ya advierte en los empaques de PS5 sobre el final del disco y ha reconvertido su principal planta de fabricación para centrarse en nuevas tecnologías ópticas.

Las protestas de usuarios bajo el movimiento #PSBlackout y la petición “No maten al disco” reflejan la tensión entre la comunidad y la estrategia corporativa de Sony, que prioriza la distribución digital y la gestión de licencias sobre el formato físico tradicional.

El State of Play de septiembre y su versión japonesa no solo anticipan nuevos juegos y sorpresas para PlayStation 5, sino que marcan una etapa de cambios profundos en la forma de disfrutar, adquirir y conservar videojuegos. Los anuncios y las políticas de Sony definirán el rumbo de la industria en los próximos años, en un escenario donde la innovación y la preservación cultural se encuentran en pleno debate.

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