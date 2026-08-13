Avanza un 80% la reparación de infraestructura de telecomunicaciones en zonas del terremoto en Colombia: Claro y Tigo afectadas

El sismo de 7,4 grados en Colombia afectó las telecomunicaciones y limitó las comunicaciones en varias regiones del país.(Juan F. Henao / Colprensa)

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Tras el temblor de 7,4 grados en Colombia las telecomunicaciones sufieron una afectación que limitó las comunicaciones en varias regiones del país. Una situación que ya avanza positivamente, estabilizando la situación de conectividad.

Empresas como Claro y Tigo han minimizado los reportes de los usuarios sobre afectaciones en Downdectector, lo que es un avance que ayuda a controlar la situación de emergencia en las zonas más afectadas como Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca,

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Cuáles son los avances técnicos en la recuperación de la red en Colombia

La respuesta de los operadores estuvo orientada, en primer lugar, a la restauración de las estaciones base, la fibra óptica y los nodos principales que sostienen la conectividad.

Claro Colombia reportó que cerca del 80% de sus estaciones base y aproximadamente el 100% de los nodos de fibra óptica en los departamentos afectados ya funcionan con normalidad. La rapidez en la reactivación fue posible gracias al trabajode los equipos técnicos, respaldados por la activación de una sala de crisis y la implementación de protocolos de contingencia diseñados para estas situaciones.

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Claro y Tigo redujeron los reportes de fallas en Downdetector, con avances en Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. (Fotocomposición Infobae)

El restablecimiento de la conectividad ha sido progresivo. Durante los tres primeros días tras el sismo, Claro logró recuperar cerca de la mitad de las estaciones base inicialmente afectadas y avanzó en la normalización de sus redes de fibra óptica y otros servicios estratégicos.

Este proceso incluyó la adquisición e instalación de 26 plantas de energía en ciudades clave como Quibdó, Pereira y Cali, para suplir la falta de suministro eléctrico y mantener operativos los sistemas de respaldo.

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En paralelo, Tigo informó que sus grupos técnicos ejecutan monitoreos continuos y priorizan la estabilización de las redes, enfrentando desafíos similares: interrupciones eléctricas, daños físicos en la infraestructura y sobrecarga de tráfico debido al incremento en la demanda de comunicaciones tras el sismo.

Cuáles son los factores externos que dificultan la normalización en las comunicaciones en Colombia

A pesar de los avances logrados, los operadores han debido sortear varios factores externos que siguen afectando la normalización total de los servicios.

La empresa Claro instaló 26 plantas de energía en Quibdó, Pereira y Cali para sostener las telecomunicaciones ante la falta de suministro eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las interrupciones prolongadas en el suministro de energía eléctrica, las dificultades logísticas para acceder a infraestructura dañada y las necesidades de combustible para plantas eléctricas han condicionado el ritmo de la recuperación. En algunas regiones, estos retos continúan limitando la operatividad de ciertos nodos y estaciones.

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La coordinación con autoridades locales y otros actores del territorio ha sido clave para acelerar la reconstrucción. Tanto Claro como Tigo han mantenido comunicación directa con entes gubernamentales para priorizar el restablecimiento en zonas críticas, al tiempo que informan de manera continua a los usuarios mediante canales oficiales. Esta colaboración ha permitido optimizar la distribución de recursos y agilizar las intervenciones técnicas en campo.

Cuál es el estado actual de las telecomunicaciones en Colombia

El monitoreo en tiempo real de la percepción ciudadana, a través de plataformas como Downdetector, refleja el impacto y la evolución de las afectaciones en los servicios de telecomunicaciones.

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En el caso de Claro, los reportes más frecuentes en las últimas 24 horas se concentran en internet de banda ancha (46%), WiFi (27%) e internet móvil (16%). La plataforma muestra un pico de reportes entre las 18:00 y las 22:00 del 12 de agosto, lo que evidencia una mayor incidencia de problemas en ese lapso, mientras que el resto de la jornada se observa mayor normalidad.

Las fallas de telecomunicaciones en Colombia persisten por cortes de energía, dificultades logísticas y necesidades de combustible para las plantas eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Movistar, los inconvenientes más reportados corresponden a internet de banda ancha (30%), señal móvil (27%) e internet móvil (26%). El comportamiento de las fallas presenta fluctuaciones a lo largo del día, con mayor concentración entre las 15:00 y las 21:00 del pasado miércoles.

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En el caso de Tigo, la distribución de los reportes recientes es la siguiente: internet móvil (31%), señal móvil (24%) e internet de banda ancha (22%). La plataforma muestra una dispersión de los reportes, sin picos significativos, lo que sugiere que la red ha ido estabilizándose progresivamente aunque persisten incidencias localizadas.

Beneficios temporales que han dado los operadores

Usuarios de Claro, Tigo, Wom y Starlink en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas ha recibido datos móviles gratuitos tras el terremoto del 10 de agosto.

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Los beneficios incluyen entre 2 GB y datos ilimitados, según cada empresa, y se activan automáticamente para facilitar la comunicación durante la emergencia. Starlink también ofrece servicio gratis en las zonas afectadas, sin trámites para clientes actuales y créditos para reactivar suscripciones.