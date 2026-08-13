Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Avanza un 80% la reparación de infraestructura de telecomunicaciones en zonas del terremoto en Colombia: Claro y Tigo afectadas

En las zonas principalmente afectadas, los operadores han dado beneficios a los usuarios para que puedan comunicarse

Pereira, junto a Cali, Manizales y Quibdó, son las ciudades capitales más afectadas por cuenta del terremoto de 7.4 - crédito Juan F. Henao / Colprensa
El sismo de 7,4 grados en Colombia afectó las telecomunicaciones y limitó las comunicaciones en varias regiones del país.(Juan F. Henao / Colprensa)
Guardar

Tras el temblor de 7,4 grados en Colombia las telecomunicaciones sufieron una afectación que limitó las comunicaciones en varias regiones del país. Una situación que ya avanza positivamente, estabilizando la situación de conectividad.

Empresas como Claro y Tigo han minimizado los reportes de los usuarios sobre afectaciones en Downdectector, lo que es un avance que ayuda a controlar la situación de emergencia en las zonas más afectadas como Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca,

PUBLICIDAD

Cuáles son los avances técnicos en la recuperación de la red en Colombia

La respuesta de los operadores estuvo orientada, en primer lugar, a la restauración de las estaciones base, la fibra óptica y los nodos principales que sostienen la conectividad.

Claro Colombia reportó que cerca del 80% de sus estaciones base y aproximadamente el 100% de los nodos de fibra óptica en los departamentos afectados ya funcionan con normalidad. La rapidez en la reactivación fue posible gracias al trabajode los equipos técnicos, respaldados por la activación de una sala de crisis y la implementación de protocolos de contingencia diseñados para estas situaciones.

PUBLICIDAD

Logotipo de Claro en blanco sobre fondo rojo, y logotipo de Tigo en blanco sobre fondo azul con un punto en la 'i' y un símbolo de sonrisa
Claro y Tigo redujeron los reportes de fallas en Downdetector, con avances en Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. (Fotocomposición Infobae)

El restablecimiento de la conectividad ha sido progresivo. Durante los tres primeros días tras el sismo, Claro logró recuperar cerca de la mitad de las estaciones base inicialmente afectadas y avanzó en la normalización de sus redes de fibra óptica y otros servicios estratégicos.

Este proceso incluyó la adquisición e instalación de 26 plantas de energía en ciudades clave como Quibdó, Pereira y Cali, para suplir la falta de suministro eléctrico y mantener operativos los sistemas de respaldo.

En paralelo, Tigo informó que sus grupos técnicos ejecutan monitoreos continuos y priorizan la estabilización de las redes, enfrentando desafíos similares: interrupciones eléctricas, daños físicos en la infraestructura y sobrecarga de tráfico debido al incremento en la demanda de comunicaciones tras el sismo.

Cuáles son los factores externos que dificultan la normalización en las comunicaciones en Colombia

A pesar de los avances logrados, los operadores han debido sortear varios factores externos que siguen afectando la normalización total de los servicios.

Primer plano de un celular que muestra la hora 9:41, un icono de señal móvil, un icono de Wi-Fi y un icono de batería llena.
La empresa Claro instaló 26 plantas de energía en Quibdó, Pereira y Cali para sostener las telecomunicaciones ante la falta de suministro eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las interrupciones prolongadas en el suministro de energía eléctrica, las dificultades logísticas para acceder a infraestructura dañada y las necesidades de combustible para plantas eléctricas han condicionado el ritmo de la recuperación. En algunas regiones, estos retos continúan limitando la operatividad de ciertos nodos y estaciones.

La coordinación con autoridades locales y otros actores del territorio ha sido clave para acelerar la reconstrucción. Tanto Claro como Tigo han mantenido comunicación directa con entes gubernamentales para priorizar el restablecimiento en zonas críticas, al tiempo que informan de manera continua a los usuarios mediante canales oficiales. Esta colaboración ha permitido optimizar la distribución de recursos y agilizar las intervenciones técnicas en campo.

Cuál es el estado actual de las telecomunicaciones en Colombia

El monitoreo en tiempo real de la percepción ciudadana, a través de plataformas como Downdetector, refleja el impacto y la evolución de las afectaciones en los servicios de telecomunicaciones.

En el caso de Claro, los reportes más frecuentes en las últimas 24 horas se concentran en internet de banda ancha (46%), WiFi (27%) e internet móvil (16%). La plataforma muestra un pico de reportes entre las 18:00 y las 22:00 del 12 de agosto, lo que evidencia una mayor incidencia de problemas en ese lapso, mientras que el resto de la jornada se observa mayor normalidad.

sin señal, lost signal, pérdida de comunicaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las fallas de telecomunicaciones en Colombia persisten por cortes de energía, dificultades logísticas y necesidades de combustible para las plantas eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Movistar, los inconvenientes más reportados corresponden a internet de banda ancha (30%), señal móvil (27%) e internet móvil (26%). El comportamiento de las fallas presenta fluctuaciones a lo largo del día, con mayor concentración entre las 15:00 y las 21:00 del pasado miércoles.

En el caso de Tigo, la distribución de los reportes recientes es la siguiente: internet móvil (31%), señal móvil (24%) e internet de banda ancha (22%). La plataforma muestra una dispersión de los reportes, sin picos significativos, lo que sugiere que la red ha ido estabilizándose progresivamente aunque persisten incidencias localizadas.

Beneficios temporales que han dado los operadores

Usuarios de Claro, Tigo, Wom y Starlink en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas ha recibido datos móviles gratuitos tras el terremoto del 10 de agosto.

Los beneficios incluyen entre 2 GB y datos ilimitados, según cada empresa, y se activan automáticamente para facilitar la comunicación durante la emergencia. Starlink también ofrece servicio gratis en las zonas afectadas, sin trámites para clientes actuales y créditos para reactivar suscripciones.

Temas Relacionados

Temblor en ColombiaClaroTigoInternetDatos MóvilesWiFITelecomunicacionesTecnología-noticiasColombiaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La configuración secreta de WhatsApp que libera hasta 10 GB de espacio en el teléfono

La app agrupa contenido que suele ser repetido o pesado y permite seleccionar varios de una vez, incluido un borrado masivo, una forma efectiva de recuperar gigas sin tocar mensajes de texto

La configuración secreta de WhatsApp que libera hasta 10 GB de espacio en el teléfono

Cómo ver más de 10.000 películas y series gratis en Google TV

La plataforma también cuenta con 300 canales en vivo, sin necesidad de suscripción

Cómo ver más de 10.000 películas y series gratis en Google TV

Guía para ahorrar batería en el celular durante emergencias como terremotos o sismos

Reducir el brillo de la pantalla, limitar el uso de aplicaciones y activar el modo de bajo consumo de energía evita descargas prematuras del teléfono

Guía para ahorrar batería en el celular durante emergencias como terremotos o sismos

Regalo en Steam: consigue gratis este juego de estrategia antes de que pase a ser de pago

El título propone levantar una colonia desde cero, administrar recursos, explorar territorio y resistir amenazas con decisiones precisas

Regalo en Steam: consigue gratis este juego de estrategia antes de que pase a ser de pago

Google Pixel 11 Pro presume 30 horas de batería, traductor y luces LED para avisos sin mirar pantalla

Google estrena tres versiones con más brillo bajo el sol, funciones de Gemini y una mejora para conectar mejor el móvil con relojes, audífonos y accesorios

Google Pixel 11 Pro presume 30 horas de batería, traductor y luces LED para avisos sin mirar pantalla

DEPORTES

La agenda de Lionel Messi en lo que resta de 2026: tres títulos en juego con Inter Miami y los interrogantes con la selección argentina

La agenda de Lionel Messi en lo que resta de 2026: tres títulos en juego con Inter Miami y los interrogantes con la selección argentina

“Yo no pude salir, di un paso al costado, dije hasta acá llegué”: Tevez recordó la muerte de su papá y pidió respetar el dolor de Messi

Las tres figuras que podría vender el Manchester City para solventar el fichaje de Enzo Fernández

Correr contra el calor: cómo el cambio climático está transformando las maratones de Estados Unidos

Gustavo Quinteros dejará de ser el entrenador de Independiente tras la categórica derrota ante Atlético Tucumán

TELESHOW

Muñecos, pelotero y juegos didácticos: el espacio que diseñó Sol Pérez para ver crecer a su hijo Marco

Muñecos, pelotero y juegos didácticos: el espacio que diseñó Sol Pérez para ver crecer a su hijo Marco

A dos meses de separarse de Daniela Celis, Nick Sícaro blanqueó su relación con otra ex Gran Hermano

Del origen popular a las grandes galerías: la historia de Milo Lockett, el artista que desafió todos los moldes

Las postales mediterráneas de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: playas, bosques y el reencuentro con su hija

El crudo testimonio de María Becerra sobre sus crisis emocionales y el rol de J Rei: “Me salvás la vida a diario”

INFOBAE AMÉRICA

Los países del Indo-Pacífico ante una oportunidad: equilibrar al régimen de China en América Latina

Los países del Indo-Pacífico ante una oportunidad: equilibrar al régimen de China en América Latina

La Asociación Memoria y Justicia denuncia la desaparición forzada de cinco menores bajo custodia del Estado en Nicaragua

El sector de los servicios en Brasil se estancó en junio tras su retracción en mayo

La historia de las Kuriles: ocupación rusa, deportaciones forzosas y la firma de la paz con Japón que nunca se concretó

Este estado de EE. UU. permite la pena de muerte para adultos que abusen sexualmente de niños menores de 12 años