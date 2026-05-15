Cómo elegir tu próxima laptop gamer: lo que importa y lo que no

La recomendación es revisar reseñas independientes sobre el ruido de los ventiladores y las temperaturas bajo carga. (Imagen ilustrativa Infobae)

Elegir una laptop gamer en 2026 puede resultar una tarea compleja debido a la cantidad de variables técnicas y comerciales que entran en juego. Para orientar a quienes buscan invertir en un equipo de este tipo, se consultó a dos de las principales inteligencias artificiales del mercado: Gemini y ChatGPT.

Ambas plataformas analizaron los criterios que verdaderamente influyen en el rendimiento y la experiencia de juego, y coincidieron en que el marketing y la apariencia no deben guiar la decisión final.

PUBLICIDAD

Gemini y ChatGPT ofrecieron respuestas directas y fundamentadas sobre qué componentes y características realmente valen la pena y cuáles pueden dejarse en segundo plano.

Una tarjeta gráfica RTX 4060 con 140W de TGP puede superar a una RTX 4070 limitada a 60W. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que recomienda Gemini al elegir una laptop gamer

Gemini advierte que el proceso de selección en 2026 ha cambiado respecto a años anteriores. La recomendación principal es no dejarse llevar únicamente por el modelo de la tarjeta de video, ya que el equilibrio térmico y el consumo de energía se han convertido en factores centrales.

PUBLICIDAD

Uno de los aspectos técnicos más destacados es el TGP, o Total Graphics Power. Esto determina cuánta energía puede consumir la tarjeta gráfica según las especificaciones del fabricante, afectando de manera directa el rendimiento real de la laptop.

Por ejemplo, una tarjeta gráfica RTX 4060 con 140W de TGP puede superar a una RTX 4070 limitada a 60W. Por ello, Gemini sugiere buscar siempre el dato de TGP en las especificaciones técnicas y desconfiar si esta información no se menciona.

PUBLICIDAD

Uno de los aspectos técnicos más destacados es el TGP, o Total Graphics Power. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad de la pantalla es otro punto relevante. Más allá de la tasa de refresco, como los habituales 144Hz o 240Hz, Gemini recomienda prestar atención al brillo y la fidelidad de color.

El estándar ideal es una pantalla con al menos 300-400 nits de brillo y cobertura del 100% del espacio de color sRGB. Además, tecnologías como G-Sync o FreeSync son recomendadas para evitar el efecto de “corte” en la imagen cuando los cuadros por segundo varían durante el juego.

PUBLICIDAD

El sistema de refrigeración juega un papel decisivo. Según Gemini, una laptop gamer funciona como un horno pequeño, y si el sistema de ventilación es insuficiente, el equipo aplicará una reducción automática de potencia para evitar daños por calor.

La recomendación es revisar reseñas independientes sobre el ruido de los ventiladores y las temperaturas bajo carga, y tener presente que los equipos muy delgados suelen presentar mayores dificultades térmicas.

PUBLICIDAD

El sistema de refrigeración juega un papel decisivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

La configuración de la memoria RAM también es clave. Gemini sostiene que nunca se debe optar por una laptop gamer con un solo módulo de RAM (por ejemplo, 1x16GB), a menos que se planee agregar otro de inmediato. El sistema Dual Channel, con dos módulos (como 2x8GB o 2x16GB), puede mejorar el rendimiento en juegos hasta en un 20%.

En cuanto a los aspectos que no son tan determinantes, el chatbot señala que la resolución 4K no es útil en pantallas de 15 o 17 pulgadas y que el estándar actual más equilibrado es el QHD (1440p). Si el presupuesto es limitado, Full HD (1080p) sigue siendo válido y permite una mayor vida útil de los componentes.

PUBLICIDAD

Sobre el procesador, la IA de Google indica que no es necesario optar por modelos ultra altos como Core i9 o Ryzen 9. Para jugar, un i7 o Ryzen 7 es suficiente, incluso algunos modelos de serie 5 recientes cumplen con creces.

La resolución 4K no es útil en pantallas de 15 o 17 pulgadas y que el estándar actual más equilibrado es el QHD (1440p). (Imagen ilustrativa Infobae)

Los procesadores más avanzados generan más calor, se ven limitados por la temperatura y, en la práctica, rinden casi igual que un procesador de gama 7 pero con un costo mucho mayor.

PUBLICIDAD

Finalmente, Gemini desestima la necesidad de luces RGB y diseños agresivos. Estos elementos estéticos no influyen en el rendimiento y, en ocasiones, los modelos con apariencia más sobria ofrecen mejor calidad de construcción por el mismo precio.

La síntesis de la laptop gamer equilibrada según Gemini en 2026 es:

PUBLICIDAD

GPU RTX serie 40 (o equivalente) con TGP alto

Procesador i7 o Ryzen 7 de última generación

16GB o 32GB de RAM en Dual Channel

Pantalla QHD a 165Hz y buena cobertura de color

El enfoque de ChatGPT para elegir una laptop gamer

ChatGPT coincide en que no se debe dejar llevar por elementos visuales como las luces RGB ni por la simple presencia del nombre “RTX” en la caja. Para esta inteligencia artificial, algunos componentes cambian la experiencia de juego de forma significativa, mientras que otros responden solo a estrategias de marketing.

Gemini desestima la necesidad de luces RGB y diseños agresivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En primer lugar, ChatGPT señala que la GPU es el componente más decisivo en una laptop gamer. La tarjeta gráfica determina la cantidad de cuadros por segundo, la posibilidad de jugar en configuraciones altas y la vigencia a futuro del equipo. Se recomienda buscar modelos como RTX 4060, 4070 o superiores, o sus equivalentes de AMD.

No obstante, advierte que no todas las laptops con la misma denominación de GPU rinden igual, debido a la variación en el TGP o TDP (potencia eléctrica permitida). Por ejemplo, una RTX 4070 limitada a 80W puede tener un rendimiento mucho menor que una versión con 140W, lo que constituye uno de los errores más comunes al elegir una laptop gamer.

El sistema de refrigeración es otro aspecto central, según ChatGPT. Las laptops más delgadas pueden parecer más avanzadas, pero suelen sufrir problemas de calor, generar más ruido y perder rendimiento.

Por este motivo, se recomienda priorizar sistemas térmicos eficientes, ventilación abundante y chasis menos delgados, ya que estos equipos mantienen un mejor rendimiento sostenido bajo carga.

El almacenamiento SSD, especialmente del tipo NVMe, es señalado como un factor que transforma la experiencia más que el propio procesador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la memoria RAM, ChatGPT afirma que en 2026 el mínimo aceptable es 16GB. Los 8GB ya no alcanzan para juegos modernos, mientras que 32GB resultan ideales para quienes realizan streaming, multitarea o buscan mayor duración a futuro. También se sugiere preferir RAM DDR5 y evitar configuraciones totalmente soldadas, para permitir futuras ampliaciones.

El almacenamiento SSD, especialmente del tipo NVMe, es señalado como un factor que transforma la experiencia más que el propio procesador. Un SSD rápido reduce los tiempos de carga y mejora la fluidez general del sistema, por lo que se recomienda contar con al menos 1TB de almacenamiento debido al tamaño de los juegos actuales.

ChatGPT también señala varios aspectos que suelen estar sobrevalorados:

Los procesadores de gama ultra alta no suelen marcar una diferencia apreciable en juegos respecto a los i7 o Ryzen 7, salvo en tareas de streaming o multitarea pesada.

Las luces RGB, aunque atractivas, no mejoran el rendimiento y pueden incrementar el costo y el consumo energético.

Las laptops ultradelgadas sacrifican temperatura, potencia y generan más ruido, solo para lograr una apariencia más estilizada.

Los datos de marketing, como una denominación RTX sin detallar el TGP, pantallas de alta frecuencia con mala calidad de imagen, RAM abundante pero lenta, SSD de gran capacidad pero bajo desempeño y diseños llamativos con hardware básico, pueden inducir a errores de compra.