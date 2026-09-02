Hinchas de Danubio de Uruguay invadieron la cancha en el cierre de un partido para agredir a jugadores

Cuando el partido entre Torque y Danubio estaba por terminar por el Campeonato Uruguay, los parciales de Danubio entraron a la cancha a agredir a los jugadores (@bolso_zurdo)

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El partido entre Torque y Danubio estaba por terminar en el Estadio Charrúa, cuando hinchas ingresaron a la cancha a agredir a los jugadores danubianos, que estaban perdiendo 2 a 0. El club está en zona de descenso y, durante el partido, los jugadores habían sido insultados. Se estaba jugando el tercer minuto de descuento (de los cuatro que había dado el árbitro) cuando la situación escaló.

En la transmisión se llegó a ver que uno de los hinchas ingresó hasta el círculo central y empujó a uno de los jugadores, pero luego la imagen oficial se queda con la toma de una de las tribunas. Los periodistas que relataban el encuentro describieron que lo que sucedió fue que un hincha se metió de la tribuna al campo de juego y que luego comenzaron a ingresar más hasta el césped.

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Un video filmado desde la tribuna de Danubio permite ver lo que ocurrió con mayor precisión. Un hincha, vestido de negro y capucha, saltó el tejido y fue seguido por otros dos parciales. Cuando llegó al césped, empujó a dos futbolistas y luego se tomó a golpes con el arquero de su club, Mauro Goicochea.

Aficionados del club Danubio invaden la cancha para enfrentar a los futbolistas en un encuentro disputado por la Copa AUF Uruguay. (Captura de video)

Las corridas continuaron en el campo de juego y los policías ingresaron a la cancha. En el video se ve que otros hinchas trepaban por el tejido para meterse. “Tapate la cara”, “no es por ahí” y “dale un cachetazo”, eran algunos de los comentarios que se escuchaban desde la tribuna.

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La crónica del diario deportivo Ovación relata que el clásico cántico de tribuna “Jugadores…” se empezó a escuchar tras el segundo gol de Montevideo City Torque. El partido que estaban disputando era por la Copa AUF Uruguay. Los jugadores que fueron empujados fueron Facundo Balatti y Sebastián Rodríguez.

Esta situación se da en la previa a que Danubio reciba en su cancha –Jardines del Hipódromo– a Peñarol el próximo sábado. El ambiente, ahora, se vuelve cada vez más espeso.

Varios simpatizantes de Danubio ingresan al campo de juego para agredir a los futbolistas en un partido de la Copa AUF Uruguay. (Captura de video)

De acuerdo a la crónica, en la cancha Danubio había tenido un comienzo optimista en el partido pero no pudo convertir. En Torque, el ingreso de Franco Pizzichillo promediando el segundo tiempo fue clave porque le permitió al equipo pasar a dominar.

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Está previsto que este miércoles se reúna la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales –la gremial de jugadores– para evaluar si paraliza la actividad o no por los incidentes ocurridos con hinchas de Danubio, informó el diario deportivo Referí.

Hay un antecedente reciente. En julio, la gremial resolvió suspender las actividades en el fútbol profesional por la agresión que sufrió el futbolista de Rentistas Jean Martínez, luego del partido que jugó su equipo ante Cerrito por el torneo de ascenso del fútbol uruguayo.

Aficionados del club Danubio ingresan al campo de juego durante un partido de la Copa AUF Uruguay para confrontar a los futbolistas. (Captura de video)

“Como consecuencia de los repudiables e inaceptables hechos de violencia ocurridos tras el encuentro disputado entre Rentistas y Cerrito, que provocaron lesiones de gravedad a un compañero, resolvemos decretar el cese de actividades hasta tanto existan garantías efectivas que nos permitan desarrollar nuestro trabajo en condiciones de seguridad”, dice el comunicado que publicaron esa vez.

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Después de un empate sin goles entre estos dos equipos (cuya rivalidad es un clásico), la jornada terminó con incidentes afuera del Complejo Rentistas (en la periferia de Montevideo). Hubo enfrentamientos, pedradas contra el ómnibus y daños en varios vehículos de los hinchas. Además, en ese partido habían habido polémicas y fallos arbitrales discutidos.

Días después, la Mutual había levantado el paro luego de acordar con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el cumplimiento de una serie de medidas para “fortalecer las garantías de seguridad y la protección de los futbolistas”, según señaló el gremio en su momento.