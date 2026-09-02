Sociedad

Regresarán los cuatriciclos, camionetas 4x4 y UTVs a Pinamar: las condiciones que deberán cumplir

La zona de La Frontera acumuló casos de muertos y heridos por la negligencia al volante, entre ellos, el de Bastian Jerez de 8 años

La Frontera, la polémica zona de Pinamar en donde se implementarán nuevas medidas de control (Fotos: Pablo Kauffer)
La Frontera, la polémica zona de Pinamar en donde se implementarán nuevas medidas de control (Fotos: Pablo Kauffer)
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La Municipalidad de Pinamar y el abogado Pablo Martínez Carignano, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, acordaron avanzar para que vuelvan las camionetas 4x4, cuatriciclos, UTV y motos a La Frontera.

Pero para el regreso de estos vehículos, la comuna costera deberá poner antes a prueba un nuevo sistema de seguridad ya que la prohibición judicial sigue vigente desde febrero de este año tras el caso de Bastian Jerez, el niño de ocho años herido en un choque en los médanos.

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bastian jerez
Bastian Jerez, el nene de 8 años que resultó herido en enero de este año y aceleró la prohibición judicial de circulación de vehículos en La Frontera Pinamar

La discusión sobre la reapertura arrastra un historial de siniestros en esa zona del norte de Pinamar ya que, en la última década, La Frontera acumuló casos de muertos y heridos por la negligencia al volante.

La medida cautelar que frenó toda circulación motorizada la dictó el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Dolores después del amparo presentado por Martínez Carignano. El planteo judicial siguió al accidente de enero en el que un UTV chocó de frente contra una Volkswagen Amarok y dejó gravemente herido a Jerez, mientras otras dos menores también resultaron lesionadas.

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Las condiciones para que se levante la prohibición

La novedad es concreta: los vehículos no volverán de inmediato. Primero, el municipio deberá montar la infraestructura prometida, demostrar ante la Justicia que el esquema funciona y someterlo a prueba antes de la temporada de verano.

Una de las condiciones del acuerdo prevé un registro obligatorio de conductores, acompañantes y vehículos mediante una plataforma web municipal. Para inscribirse será necesario presentar la documentación correspondiente y el seguro vigente del vehículo en cuestión.

Para este verano se implementará un registro obligatorio de conductores, acompañantes y vehículos mediante una plataforma web municipal (Pablo Kauffer)
Para este verano se implementará un registro obligatorio de conductores, acompañantes y vehículos mediante una plataforma web municipal (Pablo Kauffer)

El sistema también incluirá un historial de infracciones por conductor y por vehículo. Las faltas graves podrán derivar en la exclusión del registro y en la prohibición de volver a ingresar a La Frontera.

El ingreso se organizará con QR, lectores de patentes, puestos de control y nuevas reglas para reducir riesgos en los médanos. Entre ellas, los menores de 18 años no podrán conducir ningún vehículo ni viajar como acompañantes en cuatriciclos, UTV y motos.

Juan Ibarguren
“Este acuerdo no significa que todo vale”, afirmó el intendente de Pinamar, Juan Manuel Ibarguren

El intendente de Pinamar, Juan Manuel Ibarguren, sostuvo que el entendimiento no implica volver al esquema previo a la prohibición. “Este acuerdo no significa que todo vale”, afirmó el jefe comunal al explicar que el objetivo será reforzar controles, ordenar accesos y circulación e identificar a los vehículos.

El alcalde señaló además que el municipio ya trabajaba en registro, señalización, patrullaje y monitoreo para la zona. En la misma línea, Martínez Carignano expresó su conformidad con el acuerdo y anticipó que estará en diciembre para verificar en el lugar que las medidas comprometidas estén implementadas.

La zona en litigio y los accidentes con víctimas fatales

La Frontera se extiende por unos siete kilómetros de playa y médanos, a casi ocho kilómetros del centro de Pinamar. Allí circulan cada verano al menos 50 mil vehículos entre motos, cuatriciclos y UTV, en un contexto marcado por infracciones reiteradas, circulación sin casco y escaso respeto por las áreas permitidas.

Ese cuadro fue parte del trasfondo del amparo. El juzgado de Dolores consideró que existía “un riesgo cierto, conocido y evitable” y remarcó el deber de las autoridades municipales de prevenir daños a la vida, la integridad física y la seguridad pública.

Una de las postales del último verano en La Frontera en Pinamar, con las camionetas 4x4 y los cuatriciclos (Pablo Kauffer)
Una de las postales del último verano en La Frontera en Pinamar, con las camionetas 4x4 y los cuatriciclos (Pablo Kauffer)

En Pinamar, la normativa exige que cada conductor de cuatriciclos y UTV utilice casco, posea licencia de conducir específica, comprobante de titularidad y seguro vigente, y que el rodado lleve una antena de dos metros con banderín. Las infracciones son penadas según la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

El sábado 1 de enero de 2022 murió Antonio Emilio Salinas, un turista de Escobar de 32 años, quien viajaba como acompañante en un cuatriciclo Yamaha 360, que chocó contra un UTV, un rodado de mayor porte.

Tres días antes de este accidente fatal también se había registrado otro fallecimiento en la zona de los médanos de La Frontera. Fue el caso de Agustina Queirel, una turista de 34 años oriunda de Corrientes, quien murió en la tarde del miércoles 29 de diciembre de 2021 tras volcar el cuatriciclo que conducía en los médanos.

Accidentes en La Frontera Pinamar
Agustina Queirel, la turista de Corrientes que falleció en el verano del 2021 en Pinamar

La fatalidad también tocó la puerta durante el último mes del año 2017, precisamente en la tarde-noche del domingo 10 de diciembre. Hernán Mauro Robert, un hombre de 30 años oriundo de Mar del Plata, perdió la vida tras sufrir un accidente en los médanos mientras intentaba saltar una elevación con su cuatriciclo.

Más atrás en el tiempo, en enero de 2014, un niño de 10 años perdió la vida tras un accidente con un cuatriciclo. La víctima, Tomás Ogresta, ocupaba el asiento trasero del vehículo, que manejaba un familiar de 15 años a quien internaron en el Hospital Comunitario de Pinamar.

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