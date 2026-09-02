Crean un cepillo dental con cámara: transmite en vivo y sirve para la limpieza interdental

Se presenta el primer cepillo con cámara. (Dyson)

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El cuidado bucal suma una nueva apuesta tecnológica con la presentación de un cepillo dental equipado con una cámara integrada capaz de analizar la boca en tiempo real, detectar los espacios entre los dientes y dirigir automáticamente un chorro de enjuague bucal hacia esas zonas mientras el usuario se cepilla. El dispositivo, presentado en París por Dyson tras seis años de desarrollo, combina inteligencia artificial, aprendizaje automático, conectividad y sistemas de limpieza interdental en un solo equipo.

El producto, denominado CameraJet, incorpora una cámara macro de 100.000 píxeles y un sistema basado en aprendizaje automático que analiza 28 imágenes por segundo. Su función es identificar, rastrear y predecir la ubicación de los espacios interdentales para activar un chorro de precisión en las zonas que requieren limpieza adicional.

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Según la compañía, el sistema puede detectar un espacio interdental y localizarlo en un plazo de 100 milisegundos. A partir de ese momento, libera un chorro cónico de enjuague bucal diseñado para ayudar a eliminar la placa mientras continúa el cepillado.

Con una app puedes ver como se limpia los dientes. (Dyson)

La empresa afirma que el dispositivo es el resultado de seis años de investigación y desarrollo y busca reunir en un único producto varias etapas que habitualmente se realizan por separado, como el cepillado, la limpieza interdental y el uso de enjuague bucal.

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Una cámara para detectar las zonas que suelen pasarse por alto

Uno de los principales problemas que busca resolver el dispositivo es la limpieza de los espacios entre los dientes. Estas zonas suelen ser difíciles de alcanzar y pueden quedar fuera de la rutina de cepillado convencional.

El sistema de detección, denominado Gap Optical Targeting, utiliza inteligencia artificial para analizar las imágenes captadas por la cámara y localizar estos espacios en tiempo real. Durante su desarrollo, el sistema fue entrenado con 470.000 imágenes dentales y funciona mediante un software compuesto por 16 millones de líneas de código.

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El cepillo con cámara dispara un chorro de enguaje bucal. (Dyson)

La tecnología está diseñada para automatizar parte de la limpieza interdental. En lugar de obligar al usuario a detenerse y utilizar otro dispositivo, el cepillo identifica las zonas y activa el sistema de irrigación mientras se realiza el cepillado.

La propuesta llega en un contexto en el que los hábitos de higiene bucal continúan dejando fuera algunas de las recomendaciones más habituales de los especialistas. Muchas personas no utilizan hilo dental con la frecuencia aconsejada y dedican menos tiempo del recomendado al cepillado.

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Un chorro cónico para eliminar la placa

El dispositivo también incorpora un sistema de irrigación que se diferencia de los chorros estrechos utilizados por algunos irrigadores bucales convencionales.

En lugar de emplear un flujo concentrado de tipo aguja, utiliza un chorro con forma cónica y mayor cobertura. La compañía señala que este diseño busca barrer la placa en lugar de perforarla y hacerlo con una presión optimizada para reducir el impacto sobre las encías y el esmalte.

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Para desarrollar y probar el sistema, los ingenieros crearon un sustituto de placa dental mediante una colaboración de cinco años con la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Singapur. El material permitió realizar pruebas y modificar el diseño sin depender de un nuevo ensayo clínico para cada cambio realizado durante el desarrollo.

El nuevo cepillo que cuenta con cámara y WiFi. (Dyson)

El cepillo incorpora además un depósito de 12,5 mililitros para el enjuague bucal. Su sistema antigravedad está diseñado para mantener un flujo constante incluso cuando el usuario cambia la posición del dispositivo, algo especialmente importante para alcanzar la parte posterior de la boca.

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Cerdas, sensores y oscilación variable

El cabezal utiliza dos tipos de cerdas con diferentes niveles de firmeza. Las cerdas interiores están diseñadas para actuar sobre las manchas superficiales, mientras que las exteriores, más suaves, buscan limpiar la zona próxima a las encías.

Cada cabezal incorpora una etiqueta RFID que permite al sistema identificar cuándo se ha instalado, contabilizar las sesiones de limpieza y avisar al usuario cuándo es necesario sustituirlo. También existe una versión Sensitive para personas con dientes y encías sensibles.

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Otra de las tecnologías integradas es la oscilación sónica variable. El sistema modifica continuamente el ángulo de movimiento de las cerdas para mantenerlas activas durante el cepillado, especialmente en zonas de difícil acceso.

La cámara del cepillo dental. (Dyson)

Según pruebas externas citadas por el fabricante, esta tecnología puede eliminar hasta un 69% más de placa en zonas complejas en comparación con cepillos eléctricos premium. Se trata, no obstante, de resultados vinculados a las condiciones específicas de las pruebas realizadas.

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Una aplicación para ver el interior de la boca

El dispositivo cuenta con conexión Wi-Fi y Bluetooth y se vincula con una aplicación que permite visualizar en tiempo real el interior de la boca mediante la cámara integrada.

La aplicación también ofrece guías de cepillado, mapas de cobertura y recomendaciones basadas en los hábitos del usuario. Además, permite seleccionar entre modos automáticos y manuales para la limpieza interdental y ajustar la intensidad del cepillado.

La cámara se activa únicamente durante la visualización en directo o cuando funciona el sistema automático de irrigación. Según el fabricante, las imágenes no se almacenan en el dispositivo ni en la nube.

Con esta propuesta, el cepillo dental se transforma en un dispositivo conectado capaz de analizar, guiar y automatizar parte de la rutina de higiene. La cámara y la inteligencia artificial pasan así a un espacio cotidiano en el que la tecnología busca resolver uno de los problemas más habituales del cepillado: limpiar las zonas que el usuario no siempre puede ver.