Cuánto cobrarán las niñeras por hora en septiembre de 2026

Las trabajadoras recibirán al menos $4.144,32 por hora trabajada en septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El personal de casas particulares, entre ellos las niñeras y cuidadoras que asisten a personas, tendrá un nuevo aumento salarial en septiembre. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dispuso un esquema de incrementos que se extiende hasta fin de año, con un componente adicional que empieza a aplicarse en septiembre y que modifica la forma en que se compone el salario básico del sector.

Con el aumento del 1,8% correspondiente a septiembre, la categoría “Cuidado de personas”, que incluye a las niñeras, cobrará $4.144,32 la hora bajo la modalidad con retiro y $4.599,99 sin retiro. En términos mensuales, el salario de esta categoría ascenderá a $523.998,96 con retiro y a $579.654,92 sin retiro.

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Esos valores, sin embargo, no reflejan la totalidad de lo que corresponderá pagar en septiembre. Al 1,8% de aumento se suma la incorporación al salario básico del 25% de la suma no remunerativa que se abonó por única vez en agosto, con un monto variable de entre $8.000 y $20.000, dependiendo de la cantidad de horas semanales trabajadas. Según precisó el Ministerio de Capital Humano, esa suma pasa a integrarse de manera escalonada al básico, lo que la convierte en una remuneración regular sujeta a aportes y contribuciones. El proceso continúa en octubre, con la incorporación de otro 50%, y se completa en noviembre con el 25% restante. De esta manera, el salario que efectivamente perciban las niñeras en septiembre será levemente superior al que resulta de aplicar únicamente el 1,8% sobre los valores de julio.

El peso del cuidado en el costo de criar un hijo

La actualización de estos valores tiene una relación directa con otro indicador que mide el Indec todos los meses: el costo de la canasta de crianza. Según el último informe del organismo, correspondiente a julio, el costo del cuidado, uno de los dos componentes de esa canasta junto con los bienes y servicios, se calcula a partir de la remuneración del personal de casas particulares, por lo que cada actualización salarial del sector repercute también en ese indicador.

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El gasto mensual destinado al cuidado de un niño varía en hasta $157.907, dependiendo del rango etario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En julio (último dato publicado por Indec), el costo del cuidado subió 3,48% en los cuatro tramos etarios que releva el Indec. En los menores de 1 año ese componente ascendió a $368.450 mensuales. En el tramo de 1 a 3 años alcanzó los $421.086, el valor más alto relevado. En la etapa de 4 a 5 años, en cambio, el costo del cuidado se ubicó en $263.179, la cifra más baja, debido a que a esa edad ya rige una jornada escolar de tres horas diarias que reduce las horas de atención requeridas. En el tramo de 6 a 12 años, el costo del cuidado alcanzó 335.702 pesos.

Cuánto cobrarán el resto de las categorías

Además del Cuidado de personas, el esquema de septiembre alcanza a otras categorías del servicio doméstico. El Personal para tareas generales, donde se ubican los trabajadores dedicados a la limpieza, cobrará $3.871,87 la hora con retiro y $4.144,32 sin retiro, con un salario mensual de $475.001,19 con retiro y $523.998,96 sin retiro.

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La categoría Supervisor pasará a $4.603 la hora con retiro y $5.007,81 sin retiro, con un mensual de $574.213,77 con retiro y $635.342,02 sin retiro. El Personal para tareas específicas cobrará $4.379,51 la hora con retiro y $4.767,28 sin retiro, mientras que su salario mensual será de $536.135,67 con retiro y $592.568,94 sin retiro. En el caso de los Caseros, dado que la modalidad solo contempla la opción sin retiro, el valor hora quedará en $4.144,32 y el mensual en $523.998,96.

La forma de cobro también varía según la carga horaria. Quienes trabajen 24 horas semanales o más para un mismo empleador cobran bajo la modalidad mensual, en forma proporcional a las horas efectivamente trabajadas, mientras que quienes trabajen menos de 24 horas semanales son liquidadas bajo la modalidad por hora. Además, cuando una misma trabajadora realiza tareas de más de una categoría, como combinar el cuidado de niños con labores de limpieza, corresponde pagarle según la categoría mejor remunerada entre las que efectivamente desempeña.

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A estos valores se suma, en todos los casos, un adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado, vigente desde septiembre de 2020, y un adicional del 31% para quienes se desempeñan en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el partido bonaerense de Patagones.