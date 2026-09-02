Mundo

Rusia ayuda en secreto a Irán a desarrollar misiles supersónicos capaces de amenazar buques de guerra de Estados Unidos

Una investigación del Financial Times reconstruyó, a partir de correspondencia filtrada, cómo especialistas rusos asisten a Teherán en el desarrollo de un motor clave para obtener el arma

Vladímir Putin y Masoud Pezeshkian se saludan antes de una reunión bilateral en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en Bishkek, Kirguistán (EFE)
Vladímir Putin y Masoud Pezeshkian se saludan antes de una reunión bilateral en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en Bishkek, Kirguistán (EFE)
Guardar

Un programa secreto llamado C430L conecta desde 2023 a algunos de los ingenieros de misiles más experimentados de Rusia con el desarrollo de una nueva arma iraní: un misil de crucero capaz de volar a varias veces la velocidad del sonido y de amenazar a portaaviones y buques de guerra estadounidenses en el Golfo. Así lo reveló una investigación del Financial Times a partir de correspondencia rusa filtrada, registros de viajes y el análisis de patentes militares.

Qué tecnología está en juego

El corazón del programa es un motor de tipo estatorreactor (ramjet), la pieza que le falta a Irán para completar algo que persigue desde hace décadas: un misil de crucero que vuele a baja altura y a velocidad supersónica, combinación que reduce drásticamente el tiempo que tienen los sistemas de defensa antimisiles —como los que Estados Unidos y sus aliados despliegan en el Golfo— para detectarlo e interceptarlo. Irán ya construyó y probó en vuelo ese sistema de propulsión, aunque el FT aclara que no hay evidencia de que un misil terminado con esta asistencia rusa esté operativo todavía.

PUBLICIDAD

Componentes del sistema de misiles de crucero SSC-8/9M729, exhibidos por los ministerios de Defensa y Exteriores rusos cerca de Moscú, en enero de 2019 (REUTERS/Maxim Shemetov/archivo)
Componentes del sistema de misiles de crucero SSC-8/9M729, exhibidos por los ministerios de Defensa y Exteriores rusos cerca de Moscú, en enero de 2019 (REUTERS/Maxim Shemetov/archivo)

“Esta es la transferencia de una tecnología militar altamente sensible desde el punto de vista estratégico, que los iraníes vienen queriendo adquirir desde hace décadas”, explicó al diario británico Fabian Hinz, analista de la organización británica Conflict Armament Research, quien remarcó que un acuerdo de este tipo necesita luz verde política desde la cúpula rusa. En la misma línea, Jim Lamson, ex analista de la CIA especializado en Irán, señaló que este sistema le daría a Teherán “un arma estratégica cualitativamente nueva”, con capacidad real de amenazar buques de la Marina estadounidense.

Quién maneja el programa del lado ruso

Según la investigación, el esquema fue coordinado por la exportadora estatal de armas Rosoboronexport junto con NPO Mashinostroyenia, la misma empresa que Washington sancionó en 2014 por su rol en el desarrollo de misiles de crucero rusos y su apoyo al arsenal nuclear estratégico del país. El FT rastreó viajes repetidos de ingenieros sénior de esa compañía a Irán en los meses previos a la firma formal del contrato, en noviembre de 2023, con el Ministerio de Defensa iraní.

PUBLICIDAD

Lejos de tratarse de un simple envío de piezas, la correspondencia revisada por el FT muestra a los ingenieros rusos trabajando codo a codo con datos iraníes ya existentes: en 2025 recibieron un lote grande de información técnica sobre el sistema iraní y, tras analizar la telemetría de una prueba de vuelo, le enviaron a Teherán un cuestionario detallado sobre el desempeño del motor —desde el sistema de combustible hasta la estabilidad de la combustión— y preguntaron puntualmente si el estatorreactor siguió funcionando después de que los datos transmitidos se cortaran al minuto de iniciada la prueba. En abril de ese año, Rosoboronexport llegó a proponer el envío de una delegación de unos veinte especialistas para una nueva ronda de consultas técnicas.

Según Lamson, si Rusia efectivamente ayuda a Irán a resolver los problemas técnicos que aún tiene pendientes, este sería uno de los aportes rusos más significativos a la industria de defensa iraní en años recientes, con beneficios de largo plazo para su capacidad militar.

Un vínculo militar cada vez más profundo

Un visitante fotografía restos de un dron Shahed-131/136, de fabricación iraní, lanzado contra territorio ucraniano, en una exhibición en Kiev, en junio de 2025 (REUTERS/Alina Smutko)
Un visitante fotografía restos de un dron Shahed-131/136, de fabricación iraní, lanzado contra territorio ucraniano, en una exhibición en Kiev, en junio de 2025 (REUTERS/Alina Smutko)

El hallazgo se suma a otros episodios documentados este año, como el acuerdo ruso para proveerle a Irán sistemas antiaéreos portátiles Verba, o la compra iraní de un satélite chino de alta resolución —de la empresa Earth Eye, luego sancionada por Estados Unidos— que la Guardia Revolucionaria habría usado para vigilar bases estadounidenses antes de sus ataques de represalia. En conjunto, esos programas muestran cómo Teherán apeló a la tecnología rusa y china para tapar agujeros puntuales de su aparato militar: defensa aérea, inteligencia de campo de batalla y, ahora, un arma de ataque de nueva generación.

Esa cooperación militar viene en dos direcciones: Irán le proveyó a Rusia los drones Shahed, hoy centrales en los bombardeos rusos contra Ucrania, y ayudó a Moscú a fabricarlos dentro de su propio territorio. Funcionarios ucranianos y occidentales acusan además a Rusia de asistir a Irán durante su guerra con Estados Unidos e Israel con imágenes satelitales, apoyo con drones y piezas de armamento.

El propio presidente ruso, Vladímir Putin, le había dicho este martes a su par iraní, Masoud Pezeshkian, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que Moscú está “tratando de darles la ayuda que necesitan” y “proveyéndoles los bienes que necesitan”, sin dar precisiones.

Según el FT, el programa C430L ya estaba activo cuando Putin, en 2024, había amenazado con vender armas equivalentes a las que Occidente le da a Ucrania a países dispuestos a usarlas contra los intereses de quienes ayudan a Kiev.

El FT precisa que la correspondencia revisada muestra que el programa siguió activo durante 2026, ya en plena guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, con Rusia preparando nuevos informes técnicos y ambas partes negociando, según una carta de junio pasado, los términos de una próxima fase cuyo inicio efectivo no pudo confirmarse.

Temas Relacionados

RusiaIránMisil supersónicoGuerra Rusia UcraniaGuerra en Medio OrienteVladimir PutinShahedÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mark Carney subrayó la necesidad de un EEUU “serio” en la mesa de negociación para alcanzar un acuerdo comercial

El jefe de Gobierno canadiense sostuvo que las relaciones entre Ottawa y Washington no volverán pronto a la normalidad y definió el escenario como una nueva situación ”a la que tenemos que ajustarnos”

Mark Carney subrayó la necesidad de un EEUU “serio” en la mesa de negociación para alcanzar un acuerdo comercial

La primera ministra de Japón destacó a la IA y los drones como ejes centrales de su nueva estrategia de defensa

Sanae Takaichi sostuvo que otros países desarrollan capacidades para guerras extendidas, y adelantó que Tokio actualizará este año sus lineamientos, modificados por última vez en 2022

La primera ministra de Japón destacó a la IA y los drones como ejes centrales de su nueva estrategia de defensa

Nepal comenzó a realizar entierros masivos en fosas comunes mientras el número de muertos por las inundaciones supera los 1.000

Cada cadáver recibió un número de referencia para facilitar la posterior reclamación por parte de las familias. “Guardamos muestras de ADN y registramos detalles visibles”, explicó un funcionario nepalí

Nepal comenzó a realizar entierros masivos en fosas comunes mientras el número de muertos por las inundaciones supera los 1.000

El líder del régimen chino, Xi Jinping, se reúne con el presidente de Egipto para reforzar los vínculos económicos

El líder chino permanecerá tres días en el país africano, en su primera visita en una década y su primer viaje a la región en guerra desde la escala que realizó en Arabia Saudita en 2022

El líder del régimen chino, Xi Jinping, se reúne con el presidente de Egipto para reforzar los vínculos económicos

El USS Abraham Lincoln arribó a Tailandia tras más de 250 días desplegado en Medio Oriente

El buque nuclear estadounidense fondeó frente a Laem Chabang, cerca de Pattaya, con unos 5.000 tripulantes a bordo, en la primera posibilidad de bajar desde noviembre, y con salida prevista para el domingo

El USS Abraham Lincoln arribó a Tailandia tras más de 250 días desplegado en Medio Oriente
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mendoza renovará su aeropuerto con una inversión de 26 millones de dólares

Mendoza renovará su aeropuerto con una inversión de 26 millones de dólares

Cuánto cobrarán las niñeras por hora en septiembre de 2026

Adulto mayor supera compleja cirugía tras convivir 15 años con una hernia abdominal

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 2 de septiembre

La Kábala resultados de hoy 1 de septiembre: estos son los números ganadores del sorteo

DEPORTES

Dolor en Boca Juniors por la muerte de Carlos el Loco Salinas, autor de un gol clave para ganar la primera Copa Intercontinental

Dolor en Boca Juniors por la muerte de Carlos el Loco Salinas, autor de un gol clave para ganar la primera Copa Intercontinental

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Mariano Navone volverá a jugar en el US Open tras su histórico triunfo ante Djokovic: todo lo que hay que saber

Tiene 21 años, salió de la academia de Nadal y ya construye un millonario imperio en el tenis

Los 23 fichajes más importantes tras el cierre del mercado de pases europeo

ENTRETENIMIENTO

Nicole Kidman apuesta por la sensualidad a los 59 años: así es el vestido de Versace que lució en Los Ángeles

Nicole Kidman apuesta por la sensualidad a los 59 años: así es el vestido de Versace que lució en Los Ángeles

Disney+ renueva Furia y confirma una segunda temporada

Adam Scott confesó sus inseguridades al audicionar para Severance: “Pensé que jamás lo conseguiría, era demasiado bueno”

“Trabajaré todo el tiempo que pueda”: Morgan Freeman explicó por qué no piensa retirarse a los 89 años

“Manipulación emocional”: la insólita foto con la que Andrew Garfield conquistó el papel de Spider-Man