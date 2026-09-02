Estados Unidos

Segunda cacería de osos en Florida: el Estado amplía los permisos y esta vez no escuchará al público

La agencia estatal de vida silvestre abrirá el sorteo de 215 permisos el 11 de septiembre, mientras grupos ambientalistas ya preparan su estrategia para bloquear la temporada desde adentro del sistema

Un oso negro recostado sobre la rama gruesa de un pino entre hojas y acículas verdes
Florida volverá a habilitar la caza de osos negros en diciembre bajo un esquema que ya no contempla instancias de discusión pública (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission)
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Florida está a punto de abrir su segunda temporada consecutiva de caza de osos negros, los mamíferos terrestres más grandes del estado.

La Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) fijó la temporada para diciembre de 2026 y, por primera vez, lo hizo sin convocar ninguna audiencia pública.

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Eso es una novedad. El año pasado, los debates fueron extensos y frecuentemente tensos.

Los comisionados designados por Ron DeSantis dejaron encaminado un mecanismo que reduce al mínimo la intervención pública (EFE/Giorgio Viera/Archivo)
Los comisionados designados por Ron DeSantis dejaron encaminado un mecanismo que reduce al mínimo la intervención pública (EFE/Giorgio Viera/Archivo)

Esta vez, una reforma reglamentaria aprobada en 2025 por los comisionados de la FWC —todos designados por el gobernador Ron DeSantis— transfirió al director ejecutivo de la agencia, Roger Young, la facultad de activar temporadas y fijar cuotas sin consulta ciudadana ni aprobación del directorio.

La cacería arrancará el 5 de diciembre y se extenderá hasta el 28 de ese mes, informó el Orlando Sentinel. El portal de solicitudes abrirá el 11 de septiembre y cerrará el 21.

Los permisos son intransferibles y cuestan USD 100 para residentes de Florida y USD 300 para no residentes, con un tope del 10% para estos últimos.

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Un hombre con gafas habla tras un podio con el texto Penalties for poaching frente a varios oficiales uniformados
La FWC, encabezada en su gestión operativa por Roger Young, aplicará este año un mecanismo que evita una nueva discusión ante el público (@Attorney General James Uthmeier)

Florida ofrecerá 215 permisos tras una temporada anterior con solo 52 osos abatidos

La agencia pondrá a disposición 215 permisos, frente a los 172 de 2025. De ese total, 193 se asignarán por sorteo con una entrada de USD 5; los 22 restantes quedarán reservados para dueños de grandes propiedades privadas donde circulan osos, que podrán cazar desde el 1 de octubre.

La temporada pasada, los cazadores abatieron apenas 52 osos de una cuota de 172. La FWC toma ese índice de éxito como uno de los criterios para calcular futuros permisos: a menos capturas, más cupos al año siguiente.

La nueva cifra supera la del año pasado, cuando la cuota oficial fue más alta que el resultado final de la temporada (Luis Santana/Tampa Bay Times vía AP, archivo)
La nueva cifra supera la del año pasado, cuando la cuota oficial fue más alta que el resultado final de la temporada (Luis Santana/Tampa Bay Times vía AP, archivo)

Los grupos opositores intentarán frenar la temporada desde el propio sorteo

El Sierra Club reactivó su campaña Bag A Tag, Spare A Bear para que sus miembros participen del sorteo sin intención de cazar.

En un mensaje interno citado por el diario, la organización fue directa: “comprar todos los cupos para mantenerlos fuera de las manos de los cazadores”.

Bear Warriors United apostará por otra táctica. Su directora, Katrina Shadix, confirmó que volverán a pagarles a los cazadores que ganen un permiso para que no lo usen. “Creo que salvamos a innumerables osos de la cacería”, aseguró en declaraciones recogidas por el Orlando Sentinel.

Las organizaciones contrarias a la caza preparan otra ofensiva para quitar permisos del circuito antes del inicio de la temporada (AP Foto/John Raoux)
Las organizaciones contrarias a la caza preparan otra ofensiva para quitar permisos del circuito antes del inicio de la temporada (AP Foto/John Raoux)

Desde el sector cazador, Maria Davidson, gerente del Programa de Grandes Carnívoros de la Safari Club International Foundation (SCIF), defendió la medida como “una herramienta respaldada por la ciencia para mantener una población sostenible”.

También advirtió que acaparar permisos sin usarlos tiene efecto contrario: reduce el éxito de los cazadores y presiona al alza las cuotas del año siguiente.

Vista trasera de un cazador con vestimenta de camuflaje naranja y un rifle al hombro mientras camina entre los árboles de un bosque
Los sectores vinculados a la caza sostienen que la medida forma parte del manejo de la población de osos en Florida (Magnific)

La comisión transfirió en 2025 las decisiones de caza al director ejecutivo

Chuck O’Neal, fundador del grupo ambiental Speak Up Wekiva, lo resumió con precisión: “Todas las decisiones se trasladaron a la oficina del director ejecutivo”, dijo al diario. “Pero el público sigue siendo mayoritariamente contrario a esto”, añadió.

Los 215 permisos se distribuirán en cuatro zonas: 31 en el norte, sobre la frontera con Georgia; 78 en el este del Panhandle, que incluye el área de gestión de Apalachicola; 63 en el sur, en los condados de Collier, Hendry y Lee —donde en mayo de 2025 un oso mató a un hombre mayor y a su perro—; y 21 en la zona central, que abarca Ocala y partes de los condados de Lake, Marion, Orange, Seminole, St. Johns y Volusia.

Un mapa desplegado del estado de Florida con zonas marcadas en colores junto a una brújula, un cuaderno y una botella sobre una mesa de madera
Un cambio reglamentario aprobado el año pasado dejó en manos del director ejecutivo la definición de futuras temporadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa región central, la mayor amenaza para los osos no proviene de los cazadores. En la última década, 1.545 osos murieron por atropellamientos, sobre un total de cerca de 1.900 bajas por todas las causas combinadas.

Solo en 2025 se registraron 219 muertes en rutas, la cifra más alta desde 2021, tal y como informó el diario.

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