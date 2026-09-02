Truth Social venderá en exclusiva los mensajes de Donald Trump a empresas de Wall Street

Trump Media & Technology Group ha anunciado que la Truth API permitirá a sus clientes recibir las publicaciones de las 10 cuentas más influyentes de la red social. (AP Foto/John Minchillo, archivo)

Guardar

Una nueva herramienta digital está por transformar la manera en que los grandes actores de Wall Street reciben información crítica: Truth Social, la red social vinculada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá un acceso acelerado a los mensajes de las cuentas más influyentes de su plataforma.

Este servicio, denominado Truth API, está dirigido a empresas financieras que buscan reaccionar con mayor rapidez a los anuncios que suelen impactar los mercados globales.

PUBLICIDAD

Truth API: la nueva vía de acceso rápido a las publicaciones de Trump

La empresa Trump Media & Technology Group (TMTG), propietaria de Truth Social, ha anunciado que la Truth API permitirá a sus clientes recibir las publicaciones de las 10 cuentas más influyentes de la red social, incluida la de Donald Trump, con una velocidad significativamente superior a la que ofrecen las notificaciones usuales de la plataforma.

El lanzamiento de la Truth API no solo responde a la demanda del sector financiero por información exclusiva y rápida. REUTERS/Jonathan Ernst

Esta diferencia en el tiempo de acceso puede resultar decisiva para quienes operan en los mercados financieros, donde los segundos marcan la diferencia en grandes movimientos de capital.

PUBLICIDAD

La compañía ya ha asegurado algunos contratos antes incluso del lanzamiento oficial del servicio, previsto para principios de agosto. Según el director ejecutivo interino de TMTG, Kevin McGurn, la demanda de este producto responde a la influencia directa que tienen las publicaciones de Truth Social sobre los mercados: “Los mercados ya reaccionan a las publicaciones de Truth Social. A medida que aumente su adopción, esperamos que Truth API se convierta en una fuente de ingresos significativa y constante para la empresa”.

En términos prácticos, Truth API se convierte en un canal prioritario para firmas financieras, inversores institucionales y empresas que necesitan anticiparse a movimientos bruscos provocados por los anuncios de Trump y otras figuras de la plataforma. El objetivo es ofrecer a estas entidades una ventaja competitiva al recibir información estratégica antes que el público general.

PUBLICIDAD

FILE PHOTO: A 3D printed miniature of U.S. President Donald Trump and the Truth Social logo are seen in this illustration taken June 22, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El papel de Truth Social en el ámbito financiero

Desde la creación de Truth Social en 2021, tras la suspensión de las cuentas de Trump en Twitter y Facebook, la plataforma ha servido como el principal canal de comunicación directa del mandatario con sus seguidores y con el mundo financiero. Con 12,9 millones de seguidores en Truth Social, Trump ha utilizado esta red para difundir anuncios que afectan directamente a la economía global.

Uno de los ejemplos más recientes fue el anuncio de un peaje del 20% para cruzar el estrecho de Ormuz, un corredor clave para el comercio internacional de petróleo. La decisión, compartida exclusivamente en Truth Social, generó movimientos inmediatos en los mercados energéticos, aunque fue revocada al día siguiente mediante otra publicación en la misma plataforma.

PUBLICIDAD

Este tipo de anuncios, que no suelen aparecer en su cuenta de X (antigua Twitter), donde Trump tiene 112 millones de seguidores pero publica con menor frecuencia, refuerzan la importancia de Truth Social como fuente primaria de información.

La preferencia del presidente estadounidense por Truth Social como canal para sus declaraciones más sensibles ha llevado a que operadores financieros, bolsas y grandes inversores sigan de cerca cada una de sus publicaciones, conscientes de su poder para modificar en cuestión de minutos el rumbo de los principales índices y sectores económicos.

PUBLICIDAD

FILE PHOTO: A street sign for Wall Street is seen outside the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, New York, U.S., July 19, 2021. REUTERS/Andrew Kelly//File Photo

Trump Media busca nuevas fuentes de ingresos

El lanzamiento de la Truth API no solo responde a la demanda del sector financiero por información exclusiva y rápida, sino que también forma parte de una estrategia de Trump Media & Technology Group para diversificar sus fuentes de ingresos. Según datos citados por la cadena CNN, las acciones de la empresa han registrado una caída de cerca del 27% en lo que va del año.

Ante este escenario, la compañía apuesta por la comercialización de servicios diferenciales como la Truth API, que podrían aportar ingresos recurrentes y contribuir a estabilizar su situación financiera. El acceso preferente a los mensajes de Trump y las principales figuras de la red social se presenta como un activo valioso para inversionistas y empresas que buscan minimizar riesgos y aprovechar oportunidades generadas por los anuncios presidenciales.

PUBLICIDAD

La API, al centralizar y acelerar la distribución de contenidos clave, aspira a convertirse en un producto estrella dentro del portafolio de la empresa, en un momento en que la monetización de plataformas sociales sigue siendo un desafío para el sector tecnológico.

FILE PHOTO: The Truth social network logo is seen on a smartphone in front of a display of U.S. President Donald Trump in this picture illustration taken February 21, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Truth Social tras el bloqueo en otras redes

La aparición de Truth Social en 2021 respondió a la necesidad de Donald Trump de contar con un espacio propio después de las suspensiones que sufrió en Twitter y Facebook, a raíz del asalto al Capitolio del 6 de enero de ese año. Desde entonces, la red social ha crecido en seguidores y ha concentrado su actividad en temas de alta sensibilidad política y económica.

PUBLICIDAD

El hecho de que anuncios como el del peaje en el estrecho de Ormuz solo se hayan publicado en Truth Social subraya el papel exclusivo que ha tomado la plataforma para la comunicación presidencial. A pesar de contar con una base de seguidores mucho menor en comparación con X, la selectividad y el alcance de los mensajes han hecho que Truth Social adquiera una relevancia particular en el ámbito financiero.

Empresas, bolsas de valores e instituciones financieras consideran ahora imprescindible monitorear Truth Social para adelantarse a posibles cambios regulatorios, comerciales o políticos que puedan afectar sus operaciones. La introducción de la Truth API responde precisamente a esa necesidad de inmediatez y exclusividad en la obtención de información estratégica.

PUBLICIDAD