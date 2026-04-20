Quién es John Ternus, el hombre que reemplazará a Tim Cook en Apple

John Ternus es el nuevo director ejecutivo de Apple. REUTERS/Stephen Lam/File Photo

El nombramiento de John Ternus, como nuevo director ejecutivo de Apple, supone el inicio de una nueva etapa para una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo. La transición, prevista para el 1 de septiembre de 2026, refleja un proceso de sucesión planificado y la apuesta de la empresa por su propio talento interno, donde Ternus ha trabajado al lado de Steve Jobs y Tim Cook.

John Ternus, quien ha formado parte de la organización durante más de 25 años, es un ingeniero de formación que ha desarrollado su carrera exclusivamente en el área de ingeniería de hardware. La designación de Ternus destaca tanto por su permanencia interna como por su experiencia colaborando con los líderes históricos de la compañía.

Trayectoria y liderazgo de John Ternus, nuevo CEO de Apple

A lo largo de su carrera dentro de la empresa, Ternus ha pasado de ser un ingeniero especializado en sistemas mecánicos a ocupar la Vicepresidencia senior de Ingeniería de Hardware de Apple. Su gestión ha marcado el desarrollo de productos emblemáticos como iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods y Apple Vision Pro.

Apple Watch fue uno de los dispositivos que ayudó el nuevo CEO a crear en los últimos años de la mano de Tim Cook y las lecciones de Jobs. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

Durante su etapa al frente de los equipos de hardware, el nuevo directivo ha desempeñado un papel central en la evolución tecnológica y la consolidación de la cultura de Cupertino. Su perfil técnico resulta especialmente relevante en un contexto donde la empresa apuesta por innovaciones propias y experiencias avanzadas.

De Steve Jobs a Tim Cook: un líder entre dos eras

Ternus ha colaborado de manera directa con los principales referentes de la organización. Vivió la etapa visionaria liderada por Steve Jobs, centrada en la reinvención de distintas industrias, así como el periodo de estabilidad y expansión bajo la conducción de Tim Cook.

Esta doble experiencia otorga a Ternus una visión única ante los desafíos actuales: equilibrar la innovación constante con la solidez estructural de una empresa global. Su conocimiento de ambas etapas le permite gestionar el punto medio entre riesgo y continuidad en una corporación que centraliza recursos y creatividad.

John Ternus es destacado por liderar equipos de diferentes perfiles. REUTERS/Stephen Lam

La visión de Ternus para el futuro de Apple

Egresado de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, Ternus es reconocido internamente tanto por su rigor técnico como por su capacidad para liderar equipos diversos. Ha sido definido por Tim Cook como alguien con “mente de ingeniero, alma de innovador y corazón para liderar con integridad”.

Tras su designación, Ternus manifestó respeto por el legado dejado por sus predecesores y anticipó una etapa enfocada en crear productos que transformen la relación de los usuarios con la tecnología. Bajo su dirección, la empresa mantiene su compromiso de reinventar la experiencia cotidiana, buscando soluciones que impulsen la transformación del sector a gran escala.

La etapa de Tim Cook marcó el avance de las ideas del gran Steve Jobs

La decisión de Tim Cook de dejar la dirección ejecutiva de Apple y asumir la presidencia del consejo el 1 de septiembre de 2026, marcará el cierre de una etapa en la que la compañía alcanzó una valoración de 4 billones de dólares, tras haber partido de cerca de 350.000 millones.

Tim Cook estuvo una década en una de las compañías más valiosas del mundo. REUTERS/Mike Blake

Cook lideró la expansión del ecosistema de Apple con productos como el Apple Watch, que incorporó funciones orientadas a la salud y los AirPods, además de fortalecer los servicios digitales como Apple Music e iCloud.

Desde 2020, guió la transición hacia la producción de chips propios, conocidos como Apple Silicon, optimizando la cadena de suministro global y consolidando el éxito del iPhone como producto insignia. En 2014, se convirtió en el primer CEO de una empresa Fortune 500 en declararse abiertamente gay. A partir de septiembre de 2026, John Ternus asumirá el cargo de director ejecutivo.