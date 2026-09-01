Guatemala

Transportistas mantendrán bloqueos este 1 de septiembre en Guatemala, mientras el Congreso aplaza el subsidio a los combustibles

Las protestas mantuvieron varias calles cerradas este lunes, según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, en un contexto en que la iniciativa sobre diésel y gasolina regular aún no llega al pleno

La Cámara del Agro de Guatemala advirtió que los cierres de carreteras ponen en riesgo el abastecimiento de alimentos e insumos esenciales y pidió garantizar el orden público y la libre locomoción.
Los bloqueos en Totonicapán cerraron el paso en los kilómetros 190 y 188 de la Ruta Nacional y afectaron la circulación hacia Quetzaltenango y San Andrés Xecul. (Redes Sociales)
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Al rededor de 22 puntos en toda Guatemala fueron bloqueados por transportistas que amenazan con continuar las medidas de hecho, luego de que en el Congreso no fueran recibidos y tampoco se agendara ninguna de sus exigencias para esta semana.

Los manifestantes demandan soluciones al incremento en los combustibles y reformas a la ley que les exige instalar un reductor de velocidad. No obstante, el Congreso sigue el análisis de la ley para un subsidio al diésel y a la gasolina regular y el Ejecutivo afirmó que no dará marcha atrás a las medidas para reducir accidentes de tránsito.

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Por su parte, el presidente del Legislativo, Luis Contreras, reconoció que no sostuvo ninguna reunión con los transportistas, porque no fue solicitada con anterioridad, aunque aclaró que días atrás fue recibido un grupo que tenía las mismas demandas.

Además, aseguró que la propuesta del subsidio a los combustibles aún no ha sido dictaminada por la Comisión de Energía y Minas, razón por la que aún no puede entrar al pleno de diputados.

“La propuesta sólo va a ser conocida si algún diputado la llama al pleno y pide que se apruebe de urgencia nacional”, detalló Contreras. Si fue así, la iniciativa debería de contar con el apoyo de un mínimo de 107 votos, de los 160 diputados que integran el Legislativo, pero, por ahora, la mayoría de bancadas de oposición han manifestado su rechazo al proyecto de ley.

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La Cámara del Agro de Guatemala advirtió que los cierres de carreteras ponen en riesgo el abastecimiento de alimentos e insumos esenciales y pidió garantizar el orden público y la libre locomoción.
Los bloqueos en Totonicapán cerraron el paso en los kilómetros 190 y 188 de la Ruta Nacional y afectaron la circulación hacia Quetzaltenango y San Andrés Xecul. (Redes Sociales)

Seguirán los bloqueos

El territorio guatemalteco se convirtió en un caos vehicular. Transportistas bloquearon 22 puntos, desde carreteras principales con la Ruta al Occidente, hasta ingresos a cabeceras departamentales en San Marcos y Petén.

Según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) a las 18:30 horas de este lunes 31 de agosto aún se mantenían activos 17 bloqueos en todo el país, entre ellos el ingreso al Aeropuerto Mundo Maya, ubicado en Santa Elena, Petén.

William Barrera, dirigente de la Asociación de Transportistas y Pilotos de Guatemala (Astrapigua), afirmó que no retirarán ninguna de las manifestaciones hasta que no se atiendan sus demandas y afirmó que se trata de 22 puntos bloqueados.

“Aquí vamos a seguir... Hasta que el presidente del Legislativo o del Ejecutivo se siente con nosotros y nos den soluciones. La única forma que nos quitaríamos de los bloqueos, es para rodear el Congreso”, afirmó Barrera, quien era acompañado de los directivos de dos asociaciones más de transportistas.

Astrapigua advirtió que los bloqueos seguirán hasta que el Legislativo o el Ejecutivo atiendan las demandas de los transportistas. El Congreso de Guatemala no recibió a los transportistas y no agendó sus demandas para esta semana.

El directivo de Astrapigua afirmó que no están de acuerdo con un nuevo subsidio, a su parecer éste no tuvo ningún impacto a favor de la población, por lo que exigen que los recursos sean entregados directamente al transportista. “Los bloqueos seguirán mañana (1 de septiembre). No nos vamos a mover”, sentenció.

Pérdidas económicas

En tanto, las cámaras empresariales manifestaron su rechazo rotundo a los bloqueos, argumentan que ponen en riesgo el abastecimiento y la distribución de alimentos e insumos.

Al mismo tiempo, solicitaron al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda y a la Policía Nacional Civil que garanticen el orden público y el derecho de locomoción de toda la población guatemalteca, tal como lo ha ordenado en diferentes oportunidades la Corte de Constitucionalidad.

La Cámara del Agro de Guatemala advirtió que los cierres de carreteras ponen en riesgo el abastecimiento de alimentos e insumos esenciales y pidió garantizar el orden público y la libre locomoción.
Los manifestantes bloquearon al menos ocho carreteras de Guatemala el 31 de agosto para protestar por el alza en los precios de los combustibles. (Redes Sociales)

La Cámara de la Industria de Guatemala afirmó que un solo día de bloqueos representa una pérdida estimada de Q217.59 (USD 28.26) por cada guatemalteco económicamente activo, con base en cálculos del Observatorio de Políticas Industriales.

“Guatemala no puede continuar paralizada como mecanismo de presión... El diálogo debe de prevalecer para encontrar soluciones, sin interrumpir las rutas por las que se movilizan trabajadores, estudiantes, pacientes, alimentos, materias primas, turistas y exportaciones. El derecho a manifestar no puede ejercerse vulnerando el derecho de los guatemaltecos”, señaló la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

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