Las minas reducen accidentes fatales gracias al análisis integrado de datos operativos

La minería mexicana se encuentra en una etapa de transición en la gestión de seguridad. (ZYGHT)

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La industria minera en México enfrenta una transformación en materia de seguridad. En 2024, el 83% de las muertes registradas por empresas del sector estuvo vinculado con fallos en los controles críticos, de acuerdo con el Consejo Internacional de Minería y Metales.

Frente a este panorama, la tecnología emerge como aliada para anticipar condiciones de riesgo, integrando datos operativos y señales tempranas que permitan prevenir accidentes graves antes de que ocurran.

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El avance hacia una gestión proactiva del peligro marca un cambio de paradigma en la actividad minera, impulsado por la inminente entrada en vigor del Convenio 176 de la OIT en México y la aparición de plataformas como Safety Intelligence.

En 2024, el 83% de las muertes registradas por empresas del sector estuvo vinculado con fallos en los controles críticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tecnología y análisis de datos: anticipando riesgos mineros

La minería mexicana se encuentra en una etapa de transición en la gestión de seguridad. Tradicionalmente, las estrategias se orientaban a documentar incidentes y reforzar medidas a partir de los hechos consumados. Sin embargo, la digitalización y el uso de datos están permitiendo un enfoque distinto: anticipar los riesgos antes de que deriven en tragedias.

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Durante el año 2024, las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México reportaron 13 accidentes mortales, una reducción respecto a los 16 casos del año anterior. Además, la tasa de incidencia de accidentes disminuyó 38.3%, pasando de 1.33 a 0.82.

Aunque estos números muestran progresos, existe consenso en que la mayoría de los accidentes graves podrían evitarse mediante una prevención más eficaz, especialmente en lo concerniente a los controles críticos de seguridad.

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Una pica de mango de madera y un casco amarillo de minero reposan sobre rocas en el suelo de un túnel minero, con vagonetas oxidadas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de datos operacionales cobra un rol central en este proceso. Las operaciones mineras generan diariamente volúmenes importantes de información a través de distintos sistemas y plataformas. El desafío reside en que estos datos suelen estar fragmentados y, observados de forma aislada, pueden no revelar patrones significativos.

El concepto de “señales débiles” resulta clave en este contexto. Se trata de indicadores que, por separado, no parecen representar un riesgo relevante, pero cuya coincidencia en tiempo y lugar puede advertir vulnerabilidades serias.

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La capacidad tecnológica para integrar y analizar estos datos dispersos permite identificar situaciones de exposición y anticipar escenarios de peligro, transformando la prevención minera.

Una mina de cobre a cielo abierto en Perú muestra maquinaria pesada en operación junto a lingotes de oro y plata, con gráficos financieros ascendentes que indican el auge del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Safety Intelligence y el papel de la inteligencia artificial en la minería

El desarrollo de sistemas como Safety Intelligence introduce una nueva dimensión en la gestión del riesgo minero. Esta tecnología, implementada por ZYGHT, tiene la función de reunir y analizar los datos que las propias faenas generan cotidianamente.

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La finalidad no es predecir con total certeza cuándo ocurrirá un accidente, sino identificar con antelación condiciones que aumentan la probabilidad de un evento grave.

A través de la integración de información proveniente de múltiples fuentes, Safety Intelligence permite que tanto los equipos operativos como los niveles ejecutivos y directivos accedan a una visión unificada del riesgo.

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Mario Jara, CEO de la empresa en cuestión, describe el nuevo reto: “Hoy el desafío no es necesariamente generar más información, sino lograr interpretar de manera integrada los datos que las operaciones ya producen. Cuando esas señales se cruzan y se transforman en información accionable, es posible entregar a los ejecutivos una mirada anticipada del riesgo y apoyar decisiones antes de que ocurra un evento grave”.

Fuerzas de seguridad intervienen una operación de minería ilegal en una remota zona selvática de Costa Rica, desmantelando campamentos y maquinaria pesada vinculada al crimen organizado y la degradación ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de inteligencia artificial y análisis avanzado de datos lleva a las empresas mineras a replantear sus preguntas clave. El foco deja de estar únicamente en el pasado —qué ocurrió y cómo evitar que se repita— para considerar el presente y el futuro: qué señales estaban presentes antes del evento y qué acciones se pueden tomar al detectarlas.

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Impacto empresarial y normativo en la seguridad minera digital

El giro hacia la prevención apoyada en tecnología no solo responde a exigencias operativas, sino también a factores regulatorios y de negocio. En junio de 2026, México ratificó el Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud en las minas. Este marco internacional impone obligaciones adicionales para la protección de los trabajadores y entrará en vigor en junio de 2027.

En este contexto, la digitalización de la gestión de riesgos adquiere una relevancia estratégica. La capacidad de anticipar condiciones de vulnerabilidad permite reducir la exposición a paralizaciones, pérdidas económicas, responsabilidades legales y daños reputacionales. La identificación temprana de riesgos puede además traducirse en menor incidencia de accidentes y mayor protección para el personal.

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Una vasta operación minera a cielo abierto en Perú muestra maquinaria pesada y trabajadores en un paisaje andino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación digital, lejos de limitarse a la recolección de datos, consiste en conectar la información operativa con decisiones que eviten la materialización de peligros.

Para la empresa mencionada y otras compañías del sector, el siguiente paso reside en aprovechar los datos generados cotidianamente para fortalecer la cultura preventiva y minimizar las consecuencias negativas de los accidentes.

La evolución hacia una minería más segura y preventiva dependerá de la capacidad de las empresas para interpretar de manera integral los datos disponibles y convertirlos en acciones concretas, en un entorno regulatorio cada vez más exigente y con la tecnología como aliada central en el proceso de transformación.