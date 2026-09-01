El Obelisco y los monumentos porteños se tiñeron con los colores de la bandera tras el anuncio Messi

La Ciudad de Buenos Aires homenajeó al 10 luego de su retiro de la albiceleste

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Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la selección argentina de fútbol, capítulo que cierra más de dos décadas de historia con la camiseta albiceleste. Horas después, distintos monumentos de la Ciudad de Buenos Aires se iluminaron con los colores nacionales, en un gesto que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acompañó con un mensaje difundido en la red social X: “Simplemente gracias!!!! Gracias eternas, Capitán!”.

El comunicado de Macri incluyó un video donde se observan distintos puntos emblemáticos de la ciudad bañados con los tonos de la bandera, entre ellos el Obelisco y el Puente de la Mujer, en Puerto Madero. En esta ocasión, la puesta en escena comenzó cerca de las 17.00 y también contempló al Planetario “Galileo Galilei”, en el barrio de Palermo, cuya cúpula se cubrió por completo con los colores de la bandera.

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El retiro de Messi de la mayor llegó a través de una carta publicada por el propio jugador, acompañada de un video de despedida. En el texto, el rosarino explicó que tomó la decisión el 21 de julio pasado, dos días después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, y que la ratificó tras la muerte de su padre. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, escribió el capitán, quien remarcó que siempre dejó “todo” por la camiseta, “no solo los últimos años que se ganó todo antes también”.

En su mensaje, Messi también se refirió al recambio generacional que atraviesa el plantel nacional. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, sostuvo. El delantero agradeció además “el cariño de estos 20 años” y adelantó que continuará vinculado al equipo desde otro lugar: “Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”.

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El Obelisco y la cúpula del Planetario Galileo Galilei, con los colores celeste y blanco, tras el anuncio del retiro de Lionel Messi

La carta cerró con palabras dirigidas a su entorno más cercano y a la afición. “Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil”, expresó, antes de sintetizar el sentido de su despedida: “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados”. Sobre el final, aclaró que había escrito el texto el 21 de julio y que, tras el fallecimiento de su padre, se sentía “más convencido que antes” de la decisión.

Messi llega a este cierre de etapa en plena vigencia futbolística. El fin de semana previo al anuncio, el delantero convirtió cuatro goles con el Inter de Miami en la MLS, dato que la carta menciona como parte del contexto en el que se produjo la noticia.

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El vínculo de Messi con la selección mayor comenzó el 17 de agosto de 2005, cuando debutó como suplente en un amistoso ante Hungría en Budapest y fue expulsado a los 40 segundos de ingresar al campo. A partir de ahí, disputó 207 partidos, anotó 125 goles y repartió 68 asistencias, cifras que lo consolidan como el jugador con más presencias y el máximo goleador en la historia del combinado nacional, por encima del registro que ostentaba Gabriel Batistuta.

En ese recorrido, el capitán disputó tres finales de Mundial: Brasil 2014, donde Argentina cayó 1-0 ante Alemania en tiempo suplementario; Qatar 2022, con la consagración que le valió el título y el Balón de Oro del torneo; y la final de 2026 ante España, que marcó el cierre de su participación mundialista. En Qatar, Messi se convirtió además en el primer futbolista en obtener el Balón de Oro del Mundial en dos ediciones distintas, tras haberlo logrado también en 2014.

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El palmarés de Messi con la Selección incluye también las Copa América 2019 y 2024, la Finalissima de 2022 ante Italia y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. En el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, anotó ocho goles y repartió cuatro asistencias, con lo que llegó a 21 tantos en Copas del Mundo a lo largo de sus seis participaciones, marca que lo ubica como el segundo máximo goleador en la historia de los mundiales, solo detrás de Kylian Mbappé.