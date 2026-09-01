A tres años de la muerte de Silvina Luna, harán una junta médica clave para definir la responsabilidad de Aníbal Lotocki

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023

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A tres años de la muerte de Silvina Luna, este martes 1° de septiembre se realizará una junta médica para determinar si existió un nexo causal entre la intervención estética realizada por Aníbal Lotocki y el fallecimiento de la modelo, ocurrido el 31 de agosto de 2023.

La medida se llevará adelante a las 10 en el Cuerpo Médico Forense y forma parte de la causa en la que se investiga al cirujano por homicidio. La fecha fue fijada por el fiscal Ángel Daniel Rendo, interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1.

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La pericia buscará responder una cuestión central para el futuro del expediente: si el deterioro de la salud de Luna y su posterior muerte podrían haberse evitado y cuál fue la incidencia de la actuación de Lotocki después de la intervención estética.

Para eso, los especialistas deberán analizar, entre otros puntos, qué tratamiento o intervención podría haberse realizado a partir de la aparición de los granulomas para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en una insuficiencia renal progresiva, y en qué momento habría sido oportuno llevarlo adelante.

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También deberán determinar si los controles postoperatorios realizados por Lotocki fueron adecuados para el tipo de intervención que había practicado y si, por su experiencia y conocimiento del caso, se encontraba en condiciones de actuar para impedir que los granulomas provocaran las consecuencias que finalmente tuvo Luna en su salud.

La Junta Médica se realizará este martes 1° de septiembre a las 10 en el Cuerpo Médico Forense

Otro de los interrogantes apunta a establecer si durante el período en el que el cirujano realizó el seguimiento de la paciente existían signos clínicos objetivos que permitieran prever y evitar la aparición de un proceso granulomatoso con repercusión sistémica, como la hipercalcemia.

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Sin embargo, la junta también deberá evaluar otras posibles explicaciones para el deterioro de la salud de Luna. Los médicos tendrán que expedirse acerca de si la hipercalcemia y la insuficiencia renal progresiva pueden desarrollarse como parte de una evolución clínica gradual y multifactorial, sin estar necesariamente vinculadas de manera inmediata o directa con la intervención inicial.

A su vez, deberán determinar si, teniendo en cuenta el cuadro de salud de la modelo, la intervención médica durante el período postoperatorio fue determinante y necesaria respecto del resultado muerte.

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Actualmente, Aníbal Lotocki enfrenta un juicio oral por la muerte de Rodolfo Christian Zárate, un paciente de 50 años que falleció tras una operación estética realizada en 2021 (Foto/Matías Pellón/Fiscales.gob.ar)

¿Se podía extraer o neutralizar el PMMA?

Otro de los ejes centrales de la pericia estará puesto en el polimetilmetacrilato (PMMA) que había sido colocado en el cuerpo de Luna.

La Justicia pidió a los especialistas que establezcan si, de acuerdo con los conocimientos y técnicas médicas disponibles al momento de la intervención, existía algún procedimiento médico, quirúrgico o terapéutico que permitiera extraer o neutralizar el PMMA sin generar un riesgo vital o un daño funcional severo para la paciente.

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Además, deberán responder si Lotocki, de acuerdo con su formación y la especialidad médica que tenía oficialmente registrada, estaba legal y técnicamente habilitado para realizar la extracción del material implantado.

Este punto está directamente relacionado con otro de los interrogantes que deberán resolver los médicos y que puede resultar relevante para la investigación: qué se sabía científicamente sobre la relación entre el PMMA y la hipercalcemia en la época en que Luna fue intervenida.

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En ese sentido, la Justicia recordó que el propio Cuerpo Médico Forense —incluida una de las actuales peritos, había sostenido que no era posible atribuir de manera directa a la colocación de PMMA la aparición de hipercalcemia ni de hipervitaminosis D.

Por eso, ahora los especialistas deberán indicar qué elementos científicos o clínicos nuevos surgieron desde aquella conclusión que podrían justificar un cambio de criterio diagnóstico. También tendrán que establecer si, de acuerdo con la bibliografía médica disponible a nivel mundial, en 2011 y 2012 ya estaba consolidada la relación entre el PMMA y la hipercalcemia.

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Las conclusiones de la junta serán incorporadas al expediente y tendrán especial relevancia para determinar si existió un vínculo entre la actuación atribuida a Lotocki y la muerte de Silvina Luna en 2023, luego de años de complicaciones de salud.

La medida se realizará mientras Lotocki atraviesa otro juicio oral por la muerte de Rodolfo Christian Zárate, un paciente de 50 años que falleció tras una operación estética realizada en 2021. En ese mismo debate también está acusado por las lesiones gravísimas sufridas por otras cinco mujeres.

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