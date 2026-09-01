Honduras registra una muerte por suicidio cada 19 horas: los jóvenes son los más afectados

El CONADEH advirtió que el acceso a servicios de salud mental y atención especializada sigue concentrado en las grandes ciudades de Honduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 3.000 vidas perdidas y un promedio de una muerte cada 19 horas colocaron al suicidio como una de las expresiones más preocupantes de la crisis de salud mental en Honduras.

Entre enero de 2020 y julio de 2026, un total de 3.052 personas falleció por esta causa, según datos citados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

Las cifras correspondieron a un período de 79 meses y reflejaron una problemática que alcanzó a diferentes grupos de edad y sectores de la población. Los jóvenes aparecieron como el grupo con mayor incidencia: 931 personas de entre 19 y 29 años perdieron la vida durante ese período, el 30,5% del total registrado.

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Betina Hernández, coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del CONADEH, advirtió que Honduras atravesó una crisis de salud mental que no estaba siendo atendida con la cobertura necesaria, particularmente fuera de los principales centros urbanos.

Los registros mostraron que durante el período analizado se produjeron, en promedio, 436 muertes por suicidio cada año, mientras que la media mensual se ubicó en alrededor de 36 casos. El año con mayor número de registros fue 2022, cuando se contabilizaron 558 muertes.

Cifras en 2026

La situación continuó durante 2026. En los primeros siete meses del año se contabilizaron 258 suicidios, cifra que representó aproximadamente una muerte cada 20 horas durante ese período.

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Para el CONADEH, los números reflejaron la necesidad de abordar la salud mental como un asunto prioritario y no únicamente como una problemática individual. La institución señaló que las dificultades para acceder a servicios especializados.

Una infografía del CONADEH señala que la ocurrencia de 258 suicidios en los primeros siete meses de 2026 responde a la baja disponibilidad de atención especializada fuera de las ciudades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hernández explicó que la oferta de atención en salud mental se encontró concentrada principalmente en las grandes ciudades, mientras que en las comunidades más alejadas existió una disponibilidad mucho menor de profesionales especializados.

Esta situación afectó especialmente a las personas que requirieron acompañamiento psicológico o psiquiátrico y vivieron en zonas donde el acceso a estos servicios fue limitado. La falta de profesionales y de mecanismos comunitarios de atención pudo generar barreras para recibir apoyo de manera oportuna.

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El CONADEH planteó la necesidad de fortalecer la atención desde las propias comunidades mediante la formación de personas voluntarias con herramientas básicas para identificar señales de alerta, orientar a quienes atravesaran situaciones de crisis y facilitar el acceso a los servicios disponibles.

La propuesta partió de la necesidad de acercar la prevención a los lugares donde existió una menor presencia de profesionales especializados. Para la institución, desarrollar capacidades comunitarias podría convertirse en un mecanismo complementario dentro de una estrategia nacional de prevención.

La brecha en la atención

“Al no encontrar alternativas ni una atención adecuada, las personas llegan a tomar medidas extremas tales como el suicidio”, advirtió Hernández, al referirse a las consecuencias que podía tener la ausencia de atención adecuada y en situaciones de sufrimiento emocional.

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Los datos también mostraron diferencias importantes según el sexo. De las 3.052 muertes registradas durante el período analizado, 2.490 correspondieron a hombres, lo que representó el 81,6% del total.

Un cerebro ejercitándose simboliza la relación entre la actividad física, la nutrición, el descanso y la lectura con el bienestar cognitivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la estimación presentada por la organización de derchos humanos, por cada mujer que murió por suicidio se registraron aproximadamente 4,4 muertes de hombres.

La problemática tampoco se limitó a la población joven. Los registros incluyeron al menos 366 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, además de 330 adultos mayores de 60 años que fallecieron por esta causa durante el período estudiado.

Otro de los aspectos que preocupó a las autoridades fue la incidencia entre determinados sectores ocupacionales. Los trabajadores del campo figuraron entre los grupos con mayor número de casos, incluidos jornaleros, labradores y agricultores. También aparecieron entre los sectores afectados las amas de casa y los estudiantes.

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