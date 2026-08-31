Cómo Google logra en la Tierra crear Google Maps para verlo tan perfecto en el celular o PC

El resultado es una plataforma que refleja con notable precisión los cambios físicos y sociales del entorno. REUTERS/Dado Ruvic

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La actualización constante de Google Maps representa uno de los mayores desafíos de ingeniería digital de la actualidad. Este sistema, lejos de ser solo un dibujo vectorial, constituye una reconstrucción digital dinámica del planeta, alimentada por una combinación compleja de datos provenientes de organismos oficiales, imágenes satelitales, capturas a nivel de suelo, inteligencia artificial y la colaboración de millones de usuarios.

El resultado es una plataforma que refleja con notable precisión los cambios físicos y sociales del entorno, permitiendo tanto la navegación cotidiana como la planificación urbana y el análisis geográfico en tiempo real.

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Cómo Google Maps crea su representación digital del mundo

El proceso de construcción y mantenimiento de Google Maps comienza con la integración de información proveniente de fuentes oficiales e institucionales. Organismos nacionales como el Servicio Geológico de Estados Unidos y los institutos cartográficos de cada país proporcionan los datos básicos: límites territoriales, denominaciones oficiales de calles y trazados de infraestructura vial y de transporte público.

La actualización constante de Google Maps representa uno de los mayores desafíos de ingeniería digital de la actualidad.

Además, la plataforma recurre a imágenes de alta resolución obtenidas por satélites y vuelos fotogramétricos, lo que permite identificar la silueta de continentes, el recorrido de ríos, la extensión de zonas boscosas y la ubicación precisa de edificaciones.

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Más allá de la visión cenital que ofrecen los satélites, Google Maps incorpora una dimensión a nivel de calle mediante la captura de imágenes panorámicas en 360 grados. Para ello, la empresa despliega una flota global de vehículos especializados, equipados con tecnología avanzada, que recorren ciudades, zonas rurales y lugares de difícil acceso.

Estos vehículos no solo capturan fotografías, sino que también miden la distancia a los objetos a través de sensores láser y registran la ubicación con precisión centimétrica, gracias a una combinación de GPS de alta precisión y sensores de movimiento.

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ARCHIVO - Una mujer pasa por delante de una pantalla gigante con el logo de Google en un evento en el Paris Google Lab, durante la AI Action Summit, en París, el 9 de febrero de 2025. (AP Foto/Thibault Camus, archivo)

La cantidad de información visual recolectada sería inmanejable si dependiera exclusivamente de la revisión manual. Por esta razón, Google emplea sistemas de inteligencia artificial capaces de analizar automáticamente las imágenes, identificar señales de tránsito, extraer nombres de calles y comercios, detectar restricciones de circulación y construir modelos tridimensionales de edificaciones.

Este procesamiento automatizado convierte la información visual en datos estructurados, esenciales para que los mapas no solo sean exactos, sino también funcionales y actualizables en plazos breves.

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La estructura lógica de la red vial dentro de Google Maps se basa en una representación matemática conocida como grafo. En este modelo, las intersecciones y puntos relevantes se consideran nodos, mientras que los tramos de calle que los unen funcionan como aristas, cada uno con atributos específicos como sentido de circulación, velocidad permitida o restricciones horarias.

Cuatro funciones con inteligencia artificial que integrará Google Maps. (Foto: Google Maps)

Cuando un usuario solicita una ruta, algoritmos especializados analizan millones de opciones posibles dentro de este grafo para calcular el trayecto más eficiente.

Además del diseño estático del mapa, Google Maps ofrece información sobre el tráfico en tiempo real. Esto se logra a partir de los datos de ubicación y velocidad que transmiten de manera anónima miles de dispositivos móviles conectados a la aplicación.

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La plataforma compara estos datos actuales con registros históricos, permitiendo anticipar atascos y ajustar las rutas sugeridas antes de que los usuarios se vean afectados.

Un componente central en la actualización de los mapas es la participación humana. Las aportaciones de usuarios, como reseñas, reportes de incidentes o cambios en los horarios de comercios, se integran para mantener la vigencia y precisión de la información.

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Google Maps app logo is seen in this illustration taken, August 22, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Además, los programas de Local Guides incentivan la verificación y corrección de datos, mientras que los propietarios de negocios pueden actualizar directamente la ficha de sus establecimientos.

Tecnología de captura utilizada por Google Street View

La obtención de imágenes a nivel de suelo es posible gracias al equipamiento tecnológico de los vehículos de Google Street View. Cada automóvil está dotado de un mástil que sostiene un conjunto de cámaras fotográficas de alta resolución, orientadas en todas direcciones, capaces de tomar imágenes simultáneas y solapadas.

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Cabe señalar que el software encargado de procesar estas imágenes une los fragmentos para formar panorámicas continuas, sin marcas visibles de corte.

Los escáneres láser, conocidos como LiDAR, complementan la captura fotográfica. Estos dispositivos emiten pulsos de luz a gran velocidad y miden el tiempo que tardan en reflejarse en superficies cercanas, lo que permite calcular con exactitud la distancia a los objetos que rodean el vehículo.

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FILE PHOTO: The Google logo is seen outside the company's offices in London, Britain, June 24, 2025. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo/File Photo

Esta información es fundamental para crear representaciones tridimensionales precisas de edificios, árboles y el terreno en general.

El sistema de geolocalización de los vehículos combina GPS de precisión militar y una unidad de medición inercial, que registra la inclinación, aceleración y giros. Esta combinación garantiza que cada fotografía se asocie a una ubicación exacta, incluso en trayectos donde la señal satelital se interrumpe, como en túneles o entre edificios altos.

Procesamiento y almacenamiento de datos en tiempo real

El procesamiento de la información capturada se realiza en tiempo real dentro de los propios vehículos. Un sistema informático industrial refrigerado, alojado en el maletero, sincroniza el disparo de cámaras según la distancia recorrida, asegurando una cobertura uniforme.

FILE PHOTO: A specially designed Google logo, during the opening of Google's new Artificial Intelligence (AI) centre in Berlin, Germany, March 5, 2026. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Además, vincula cada imagen panorámica con la nube de puntos generada por el LiDAR y la coordenada GPS correspondiente, lo que permite reconstruir con fidelidad el entorno físico.

El volumen de datos recolectado es significativo, por lo que se emplean discos de estado sólido reforzados para almacenar terabytes de información cada día. Esta infraestructura asegura que el material llegue íntegro a los centros de procesamiento, donde la información será analizada y utilizada para actualizar los mapas.

Algoritmos de inteligencia artificial en la actualización cartográfica

La actualización de Google Maps requiere procesar y analizar grandes volúmenes de imágenes y datos en poco tiempo. Para ello, se aplican técnicas de visión artificial que permiten, por ejemplo, leer automáticamente los textos presentes en las señales de tránsito mediante reconocimiento óptico de caracteres.

FILE PHOTO: The new Google logo is seen in this illustration taken May 13, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La inteligencia artificial también identifica las restricciones de tráfico, como sentidos de circulación y semáforos, e integra toda esta información al grafo vial.

El modelado tridimensional de ciudades surge de la combinación de imágenes aéreas y datos de profundidad obtenidos por sensores LiDAR. Los algoritmos son capaces de crear representaciones volumétricas de edificios y estructuras urbanas, lo que enriquece la experiencia de navegación y planificación dentro de la plataforma.