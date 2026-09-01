La mayor filtración de Steam en años expone 12 TB con proyectos secretos y prototipos de Valve

La filtración ha abierto la puerta a una exploración inédita de la historia de Valve y el desarrollo de videojuegos en PC. VALVE

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La reciente filtración masiva de archivos de Steam ha dejado al descubierto más de 12 TB de datos que incluyen proyectos secretos, prototipos inéditos y versiones preliminares de videojuegos desarrollados por Valve y otras compañías.

Esta revelación, considerada la mayor en la historia de la plataforma, abarca información almacenada entre 2003 y 2013 y ha puesto en alerta tanto a la industria como a la comunidad de entusiastas por la magnitud y diversidad del contenido expuesto.

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Detalles del Steam Teraleak y el origen de la filtración

El evento conocido como “Steam Teraleak” ha circulado ampliamente en redes sociales, generando debates y análisis por la cantidad de información liberada. Según fuentes como Ars Technica, el archivo consiste en un volcado casi completo de los antiguos servidores de contenido “Steam2” que Valve utilizó antes de implementar el sistema SteamPipe en 2013.

La reciente filtración masiva de archivos de Steam ha dejado al descubierto más de 12 TB de datos. (Steam)

El material filtrado comprende miles de “depots”, que equivalen a cada versión de cada videojuego que nunca llegó a subirse a los servidores actuales. Entre los elementos encontrados figuran tanto títulos de Valve como juegos de terceros que, durante esa década, formaron parte del catálogo de la plataforma.

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Uno de los aspectos que ha llamado la atención es la naturaleza de la filtración. No se trató de un ataque ni de un hackeo tradicional. Tanto el dataminer conocido como ‘Valve Gabe Follower’ como el streamer y analista ‘Valve Scolcer’ explicaron en redes sociales que los archivos pudieron extraerse a través de un acceso público de una API, sin necesidad de credenciales ni autorizaciones.

Scolcer describió que los datos estaban “ocultos a simple vista, pero sin ninguna protección”, lo que facilitó su recopilación. La cronología de los archivos se detiene en 2013, precisamente el año en que Valve migró al nuevo sistema de gestión de contenidos.

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Uno de los aspectos que ha llamado la atención es la naturaleza de la filtración. No se trató de un ataque ni de un hackeo tradicional. Europa Press

Juegos inéditos y prototipos revelados tras la filtración

La filtración ha abierto la puerta a una exploración inédita de la historia de Valve y el desarrollo de videojuegos en PC. Dentro de los archivos se han hallado versiones jugables nunca antes vistas de Portal 2, con diálogos descartados para el personaje GLaDOS, modelos de armas que nunca llegaron a la versión final y secuencias alternativas del juego.

También se encontró una versión de principios de 2008 de Left 4 Dead, que presenta una interfaz distinta y líneas de diálogo desconocidas hasta el momento.

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Entre el contenido más valioso para la comunidad figuran materiales en etapa alfa de Counter-Strike: Global Offensive, donde se aprecia una interfaz inspirada en el motor Source, así como recursos de F-Stop, un spin-off no publicado de Portal basado en una mecánica de cámara.

También se encontró una versión de principios de 2008 de Left 4 Dead, que presenta una interfaz distinta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance de la filtración no se limita al catálogo de Valve, pues también incluye prototipos y versiones beta de juegos como Dragon Age: Origins, Batman: Arkham Asylum, Spore, Mirror’s Edge, Call of Duty 4: Modern Warfare, Vampire: The Masquerade – Bloodlines y Sonic the Hedgehog 4. Esta diversidad ha despertado el interés de dataminers y coleccionistas, quienes ya trabajan en clasificar y estudiar el material.

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Implicaciones legales y preocupaciones de la industria del videojuego

El hecho de que los datos expuestos incluyan tanto material de terceros ha generado inquietudes entre especialistas y veteranos de la industria. Tyler McVicker, analista y conocedor del entorno de Valve, advirtió en redes sociales que manipular estos archivos implica riesgos legales, ya que el contenido pertenece no solo a Valve sino también a otras compañías.

Calificó la situación como “drásticamente más peligrosa” en comparación con filtraciones focalizadas en versiones internas de un solo juego, sugiriendo que los usuarios eviten acceder o compartir los archivos.

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Hasta el momento, Valve no ha emitido ningún comentario oficial sobre la filtración. STEAM

La comunidad especializada, como el grupo Valve Cut Content, compartió con Ars Technica la hipótesis de que estos archivos podrían haberse recopilado de forma privada durante años, para luego ser compilados y publicados como un paquete único. Esto refuerza la idea de que la filtración no fue un evento repentino, sino el resultado de un proceso gradual de acopio de datos.

Hasta el momento, Valve no ha emitido ningún comentario oficial sobre la filtración. El hecho de que los archivos tengan más de una década de antigüedad reduce la probabilidad de que representen un riesgo de seguridad inmediato para la empresa.

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Sin embargo, la exposición de este volumen de información supone un acontecimiento sin precedentes para la historia del videojuego en PC, ofreciendo a investigadores y aficionados la posibilidad de acceder a elementos inéditos y comprender mejor los procesos creativos de la industria.