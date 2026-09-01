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Los mejores jugadores colombianos de EA SPORTS FC 27: Luis Díaz y Daniel Muñoz, pero sin James Rodríguez

La próxima entrega del videojuego se estrenará el 25 de septiembre de 2026 y contará con figuras como Kylian Mbappé y Erling Haaland

Fotomontaje de Luis Díaz celebrando en la cancha, James Rodríguez en primer plano y una carta dorada del videojuego EA SPORTS FC en el centro
Luis Díaz será el colombiano mejor valorado en EA SPORTS FC 27, con 88 de media global y presencia entre los 27 mejores futbolistas masculinos del videojuego. (Fotocomposición Infobae)
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EA SPORTS FC 27 ya tiene una lista de los futbolistas colombianos mejor valorados, a pocas semanas de su salida al mercado, prevista para el 25 de septiembre de 2026.

El ranking está encabezado por Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich, quien tendrá una media global de 88 y será el único representante del país dentro de los 27 mejores jugadores masculinos del videojuego.

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La nómina de jugadores colombianos incluye a Daniel Muñoz, con 82 de valoración, y a otros 25 jugadores colombianos repartidos entre cartas de oro y plata. Por ahora, el listado no cuenta con James Rodríguez, cuya ausencia sería por la falta de licencia de un club en el que esté inscrito dentro de la base de datos de EA SPORTS.

El extremo del Bayern Múnich mejoró tres puntos respecto de FC 26 y tendrá 87 de regate como atributo principal. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)
El extremo del Bayern Múnich mejoró tres puntos respecto de FC 26 y tendrá 87 de regate como atributo principal. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Por qué Luis Díaz encabeza la lista de mejores jugadores colombianos

Luis Díaz será el jugador colombiano con la calificación más alta en EA SPORTS FC 27. Su media de 88 lo ubica por encima de todos sus compatriotas y lo sitúa junto a futbolistas como Virgil van Dijk, Achraf Hakimi, João Neves, Joshua Kimmich y Declan Rice, que comparten esa cifra en el escalafón global.

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La carta del atacante del Bayern Múnich tendrá 82 de ritmo, 82 de tiro, 83 de pase, 87 de regate, 44 de defensa y 74 de físico. El salto es de tres puntos respecto de FC 26, en el que tenía 85 de media. El regate será su atributo más alto dentro de la ficha inicial.

EA SPORTS FC 27- ranking - fútbol - Lionel Messi - Erling Haaland - Kylian Mbappé - tecnología - 17 de agosto
La lista de mejores jugadores es liderada por Mbappé. (EA SPORTS FC 27)

Qué lugar ocupa Díaz en el ranking mundial de EA SPORTS FC

El colombiano aparece en el puesto 27 del ranking masculino global. La tabla está liderada por Kylian Mbappé, del Real Madrid, y Erling Haaland, del Manchester City, quienes recibieron una media de 91. En el fútbol femenino, Alexia Putellas conserva el puntaje más alto, con 91.

El listado mundial reúne figuras de distintas ligas y nacionalidades. Entre los hombres aparecen Lionel Messi, Vinícius Júnior, Gabriel, Harry Kane, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Pedri y Michael Olise.

Infografía con las fotos, nombres, posiciones y puntuaciones de 27 futbolistas de Colombia junto al logotipo de FC Tools Hub
Daniel Muñoz tendrá 82 de media, seguido por Dávinson Sánchez con 80, dentro del grupo de colombianos con calificaciones más altas.(Foto: FC Tools Hub)

Quiénes acompañan a Daniel Muñoz entre los mejores valorados

Daniel Muñoz tendrá 82 de media, la segunda mayor valoración entre los colombianos. El lateral aparece en el mismo escalón que el jugador Luis Javier Suárez. Dávinson Sánchez completa el grupo nacional de cartas de oro brillante con una puntuación de 80.

Por debajo de ellos figuran Duván Zapata y Cucho Hernández, ambos con 79. Jhon Jáder Durán y Richard Ríos tendrán 78, mientras que Willer Ditta y Sebastián Villa aparecen con 77. La lista reúne futbolistas de distintas posiciones, desde defensores y volantes hasta delanteros y arqueros.

El bloque de futbolistas con 76 de media está integrado por Jefferson Lerma, Yerry Mina, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Camilo Vargas, Álvaro Montero, Jaminton Campaz, Alfredo Morelos y Chicho Arango. Con 75 aparecen Nelson Deossa, Jhon Romaña y Luis Muriel. Con 74 de valoración, están Juan David Cabal, Gustavo Puerta y Kevin Castaño.

EA Sports FC 27, de EA.
EA SPORTS combina estadísticas de partidos reales y análisis de especialistas para establecer las valoraciones de más de 21 mil futbolistas. (Foto: EA SPORTS)

Cómo se definen las calificaciones de jugadores en EA SPORTS FC 27

EA SPORTS señala que sus valoraciones combinan estadísticas de partidos reales y el análisis de especialistas. El sistema busca trasladar al videojuego el rendimiento de los futbolistas en sus clubes, selecciones y torneos internacionales, aunque las calificaciones suelen generar debate entre los usuarios y hasta futbolistas.

La compañía detrás del popular videojuego de fútbol publicará una actualización final de su base de datos, una vez que cierre el mercado internacional de transferencias.

Asimismo, los usuarios podrán votar hasta el 10 de septiembre por los jugadores que consideren candidatos a integrar la primera campaña de Football Ultimate Team, denominada Destined for Glory, cuyas cartas podrán recibir mejoras según su desempeño real.

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