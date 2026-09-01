Un viaje de Uber en helicóptero puede costarte 3.000 dólares: así es el lujo para ahorrar tiempo

Los vuelos urbanos en helicóptero se presentan como una alternativa al tráfico en las ciudades con un servicio similar a Uber o Didi, pero con un costo alto. (Joby Aviation)

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Como solución al tráfico de las ciudades, los helicópteros se convierten en una solución de lujo prestando un servicio similar al de Uber o Didi, pero esta vez en el aire a un alto costo.

Nueva York es el epicentro de este fenómeno, con empresas que ofrecen aplicaciones para que los usuarios paguen por un vuelo urbano que les permita ahorrar tiempo en recorridos cortos, pero que por carretera podrían tardar horas.

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Un modelo que se ha replicado en ciudades como Sao Paulo, París o Manila, y, recientemente, Luisito Comunica probó esta plataforma para mostrar cómo es la experiencia y si vale o no la pena su precio.

Cuánto cuesta un viaje en helicóptero en la ciudad

El mercado actual de vuelos urbanos en helicóptero funciona bajo dos modalidades principales: compra de asientos individuales en vuelos compartidos y alquiler completo de aeronaves privadas. Blade es una de las empresas que ofrece el servicio, con operación en Estados Unidos y opera dentro de la app de Uber.

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Luisito Comunica probó una plataforma de vuelos en helicóptero para mostrar cómo funciona esta opción de transporte urbano y cuánto cuesta.

Para quienes buscan trasladarse entre Manhattan y los aeropuertos JFK o Newark, la compañía ofrece vuelos programados donde se puede reservar un asiento desde $195 dólares.

Según el testimonio de Luisito Comunica, al consultar la aplicación, los precios pueden variar según la hora y la demanda, además los precios son por persona y es posible alquilar un vuelo privado o compartido. Esta modalidad permite viajar en cabinas de cuatro a seis pasajeros, con la promesa de reducir el trayecto terrestre de hasta dos horas a menos de quince minutos de puerta a puerta (considerando todos los traslados y procesos de check-in).

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Quienes buscan una experiencia más exclusiva pueden optar por el alquiler privado. En Blade, el precio de un trayecto privado entre Manhattan y los aeropuertos principales comienza en $2,125 dólares, aunque la cifra se incrementa rápidamente si se agregan servicios adicionales y cargos por equipaje extra, mascotas o flexibilidad en la reserva.

Qué incluye el precio y cuáles son los extras

El coste base de los servicios suele cubrir solo el asiento o el alquiler del helicóptero. Los cargos adicionales aparecen al sumar servicios como mayor flexibilidad para cambios o cancelaciones, equipaje voluminoso y transporte terrestre de maletas grandes.

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Los precios de los vuelos en helicóptero varían según la hora y la demanda, y pueden reducir traslados terrestres de hasta dos horas a menos de quince minutos. (REUTERS/Carlos Osorio)

Por ejemplo, Blade cobra $155 dólares por trasladar equipaje grande desde el hotel hasta el aeropuerto en auto, ya que a bordo solo se permiten maletas tipo carry-on y hasta 30 kilos de equipaje por persona con la tarifa más alta.

El traslado de mascotas también tiene un costo adicional, que ronda los $50 dólares por animal. Si se opta por la máxima flexibilidad y capacidad de equipaje, la suma puede dispararse fácilmente. En el caso de Luisito Comunica, al sumar todos los extras, el precio de un vuelo compartido para dos personas y un perro alcanzó los $1,160 dólares.

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Qué otras aplicaciones ofrecen vuelos en helicóptero

El modelo de Blade ha inspirado a numerosos competidores y variantes regionales. En América Latina, la empresa Flapper ofrece vuelos privados y asientos individuales en helicópteros y jets, con precios para vuelos urbanos en São Paulo desde $200 a $400 dólares el asiento y alquiler completo de helicópteros desde $1,250 a $1,400 dólares por hora de vuelo.

Flapper, Revo, Ascent y Helipass amplían la oferta de vuelos urbanos en helicóptero en São Paulo, Brasil, Manila, Bangkok y Europa con tarifas que cambian según el servicio.

En Brasil, el servicio premium Revo incluye transporte terrestre de lujo y vuelos desde el centro financiero hasta el aeropuerto internacional por $500 a $550 dólares el asiento, integrando el traslado puerta a puerta en el precio.

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En Asia, la plataforma Ascent permite reservar asientos en vuelos urbanos en Manila y Bangkok desde $90 a $260 dólares, mientras que en Europa, Helipass actúa como agregador global, con tours y traslados desde $150 a $600 dólares por persona, y alquileres privados desde $500 a $1,500 dólares la hora.