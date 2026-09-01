Lewis Hamilton rescató una Ferrari abandonada hace 30 años y la restauró en la fábrica de Maranello: “Estaba cubierta de polvo”

Lewis Hamilton compró una F-40 que llevaba 30 años abandonada y la restauró en Maranello (Foto: @lewishamilton)

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Lewis Hamilton halló el auto de sus sueños cubierto de polvo en un garaje: una Ferrari F-40 que llevaba más de treinta años abandonada. El piloto británico la adquirió, la trasladó a la fábrica de Ferrari en Maranello y la sometió a una restauración que llevó semanas.

“Mi propio F40. Este es el coche de mis sueños y lo ha sido desde que tengo uso de razón. De niño soñaba con tener uno”, escribió Hamilton en la red social, junto a una serie de fotografías del vehículo cubierto de polvo en la planta del equipo italiano. El piloto también recordó el peso simbólico que el modelo tiene para él desde que se incorporó a la Scuderia: “Cuando me incorporé a Ferrari el año pasado, me aseguré de tener uno conmigo en mi primer día en Maranello. Así de importante es para mí”.

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El posteo que realizó en Instagram para contar la noticia (Foto: @lewishamilton)

El dato no es menor: en su primer día como piloto de la Scuderia, Hamilton ya posó junto a un modelo de la F-40, el auto que marcó su infancia. La escena se repitió, esta vez con un ejemplar real, cuando encontró el vehículo en un garaje particular tras décadas de inactividad.

“Estos coches son obras de arte y son increíblemente raros, así que cuando encontré este, cubierto de polvo tras haber estado parado en un garaje durante más de treinta años, supe que tenía que llevármelo a casa”, explicó el corredor en su publicación que ya acumula 1,7 millones de “me gusta” en Instagram.

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"Estos coches son obras de arte y son increíblemente raros", dijo el británico

Una vez en la fábrica del Cavallino Rampante, el vehículo quedó en manos del equipo técnico de Ferrari. “Primero a Maranello, donde los maestros ingenieros y mecánicos de la fábrica trabajaron durante semanas para devolverle la vida”, detalló Hamilton, quien agradeció públicamente a todos los involucrados en el proceso. “Muchísimas gracias a todos los que han colaborado en este proyecto. Realmente ha sido un sueño hecho realidad”, añadió.

El piloto anticipó que el tema no termina ahí: “Estoy deseando compartir más cosas con todos ustedes. Esten atentos…”, cerró en su publicación, que generó una respuesta masiva entre sus seguidores.

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Lewis adelantó que mostrará más del proceso de restauración

Las fotografías que Hamilton publicó en Instagram muestran el auto con el motor extraído y distintas secciones del chasis abiertas: varios medios especializados coinciden en que se trató de una restauración integral, no de un retoque cosmético. El trabajo quedó en manos de Ferrari Classiche, la división interna de la Scuderia dedicada desde julio de 2006 a restaurar y autenticar autos históricos de la marca, según detalló Autonext. Para vehículos de más de 20 años, esa área emite un Certificado de Autenticidad que verifica que el auto conserva sus componentes originales — documentación que, para una F-40 parada desde los años 90, marca una diferencia concreta en su valor de mercado. Como referencia, RM Sotheby’s vendió en abril una F-40 con apenas 1.799 kilómetros por 4,3 millones de euros (5 millones de dólares). Hamilton anticipó que compartirá más contenido sobre el proceso, y Motorsport apunta a que lo haría a través de su canal de YouTube.

El trabajo habría sido realizado por "Ferrari Classiche", la división interna de la Scuderia dedicada a restaurar

El vínculo del británico con ese modelo tiene antecedentes públicos. El 20 de enero de 2025, en su primer día oficial como piloto de Ferrari, el británico posó en la casa de campo de Enzo Ferrari, en las instalaciones del equipo en Módena. Al fondo de la imagen, visible para quienes la analizaron con detenimiento, había un Ferrari F-40. La cuenta oficial de la Fórmula 1 replicó la publicación y lo subrayó: “El Ferrari F40 presente en la escena es uno de los automóviles favoritos de Hamilton”.

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La presentación de Hamilton en Ferrari a inicios del 2025 (Foto: @ScuderiaFerrari)

En marzo de 2026, antes del Gran Premio de Japón, Hamilton sorprendió a los presentes en el Daikoku Parking Area de Yokohama —uno de los encuentros de autos deportivos más conocidos del país— al llegar al volante de un Ferrari F-40 valuado en alrededor de 4 millones de libras esterlinas (5,3 millones de dólares), según informó el periódico The Sun. El piloto estacionó el vehículo entre un Subaru Impreza personalizado y un Honda NSX de carrocería ensanchada. Los videos del momento circularon en redes sociales y mostraron la reacción del público al reconocerlo. Hamilton había declarado en varias oportunidades su admiración por ese modelo: “Si tuviera que comprarme un coche, sería el F40. Es una verdadera obra de arte”, había dicho.

Ferrari planeó fabricar 400 unidades, pero por la alta demanda salieron de fábrica 1.311 hasta 1992

La Ferrari F-40 fue presentada el 21 de julio de 1987 en Maranello para celebrar los 40 años de la marca, y su nombre lo dice todo: “F” de Ferrari y el número que conmemora ese aniversario. Fue también el último auto que Enzo Ferrari presentó en público antes de su muerte, en agosto de 1988. Diseñada por Pininfarina con carrocería en fibra de carbono y un chasis tubular de acero reforzado con Kevlar, pesaba apenas 1.100 kilogramos y no ofrecía ninguna concesión al confort: sin alfombras, sin asistencia en la dirección ni en los frenos, sin ABS, sin tiradores en las puertas — solo un cordón. Su motor V8 biturbo de 2,9 litros generaba 478 caballos de fuerza y la llevaba a una velocidad máxima de 324 km/h, convirtiéndola en el primer auto de calle en superar los 320 km/h. Ferrari planeó fabricar 400 unidades, pero la demanda desbordó esa previsión: salieron de fábrica 1.311 antes de que la producción se cerrara en 1992, según detalló la Revista EVO. Aun así, los ejemplares disponibles en el mercado de segunda mano se cotizaron alrededor del millón de euros.

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La historia tiene un antecedente que le da más peso. En el Gran Premio de Azerbaiyán de 2025, Hamilton había confirmado que vendió toda su colección de autos — que incluía, entre otros, un Pagani Zonda 760 LH, una Ferrari LaFerrari y un Mercedes-AMG Project One, y que se valuaba en alrededor de 13 millones de libras esterlinas (18 millones de dólares). “Ya no tengo autos. Me deshice de todos. Ahora me interesa más el arte”, declaró ante la prensa. Pero agregó una excepción: “Si fuera a comprarme un auto, sería el F40. Aunque eso es una bonita obra de arte”, afirmó, según recogió Reuters.

Lewis con el equipo de Ferrari que realizó el trabajo

Hamilton se incorporó a Ferrari en enero de 2025, en lo que fue uno de los traspasos más resonantes de la historia de la Fórmula 1. Su contrato con la Scuderia se extiende hasta al menos 2027 —su tercer año con el equipo—, tal como confirmó el propio piloto en el Gran Premio de Canadá de 2026, y Sky Sports F1 informó que también dispone de una opción unilateral para 2028. En la temporada actual, Hamilton marcha tercero en el campeonato de pilotos, con una victoria en Barcelona y cuatro podios adicionales. Este fin de semana disputará el Gran Premio de Italia en Monza, con largada el domingo 6 de septiembre a las 10.00 (hora argentina).

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LAS FOTOS QUE COMPARTIÓ HAMILTON